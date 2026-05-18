„Musíte odejít! A odejdete,“ vzkázal Magyar prezidentovi, jenž odejít odmítá


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.

„Složil jsem přísahu, že budu dodržovat základní zákon a bránit ústavní pořádek a tato přísaha mě zavazuje vůči většině, menšině, vůči celému politickému národu,“ řekl prezident, jejž do funkce v březnu 2024 zvolili poslanci parlamentu, který tehdy ovládala Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz. Sulyok doplnil, že chápe, že existují společenské a politické záměry s cílem změnit pravomoci prezidenta, ale důvod pro to, aby se úřadu vzdal, nevidí.

Dubnové parlamentní volby s velkou převahou vyhrálo Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza, které tak ukončilo Orbánovu šestnáctiletou vládu. Během ní jeho strana Fidesz ovládla všechny důležité posty v politice a byla obviňována, že získala kontrolu nad justicí či klíčovými státními firmami. Magyar slibuje, že jeho vláda přinese změnu režimu.

Sulyok výhru Tiszy a konec vlády Fideszu za změnu režimu v Maďarsku nepovažuje, ta se podle něho stala v roce 1990, kdy skončila vláda komunistů. „Od té doby funguje demokratický ústavní stát v souladu s naší ústavou a vlády se při parlamentních volbách mění nebo také nemění. Nyní se stala změna vlády,“ řekl.

„Musíte odejít! A odejdete,“ napsal Magyar na facebooku v reakci na Sulyokova vyjádření. Opakuje, že pokud prezident nerezignuje, postará se o jeho odchod tak, že využije ústavní většinu Tiszy v parlamentu ke změnám základního zákona a dalších právních předpisů.

Funkční období prezidenta v Maďarsku je pětileté. Hlava státu má hlavně reprezentativní funkci, může ale zákony vracet parlamentu k opětovnému projednání nebo je posílat k posouzení ústavnímu soudu.

Aktuálně z rubriky Svět

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících, informují tiskové agentury. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit šest týdnů. Loď čeká důkladná dezinfekce.
Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zraněné hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž obchodní loď s čínskou posádkou v Černém moři. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které podle nich zabil ukrajinský dron.
Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě jsou záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělí zveřejněné zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AmI).
Přibývá ruských turistů v Evropě

Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, navzdory tomu, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce stále platí. Vydávání schengenských víz ale Brusel zcela nezakázal, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu víc než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov.
