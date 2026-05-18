„Musíte odejít! A odejdete,“ vzkázal Magyar prezidentovi, jenž odejít odmítá

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.
„Složil jsem přísahu, že budu dodržovat základní zákon a bránit ústavní pořádek a tato přísaha mě zavazuje vůči většině, menšině, vůči celému politickému národu,“ řekl prezident, jejž do funkce v březnu 2024 zvolili poslanci parlamentu, který tehdy ovládala Orbánova národněkonzervativní strana Fidesz. Sulyok doplnil, že chápe, že existují společenské a politické záměry s cílem změnit pravomoci prezidenta, ale důvod pro to, aby se úřadu vzdal, nevidí.
Dubnové parlamentní volby s velkou převahou vyhrálo Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza, které tak ukončilo Orbánovu šestnáctiletou vládu. Během ní jeho strana Fidesz ovládla všechny důležité posty v politice a byla obviňována, že získala kontrolu nad justicí či klíčovými státními firmami. Magyar slibuje, že jeho vláda přinese změnu režimu.
Sulyok výhru Tiszy a konec vlády Fideszu za změnu režimu v Maďarsku nepovažuje, ta se podle něho stala v roce 1990, kdy skončila vláda komunistů. „Od té doby funguje demokratický ústavní stát v souladu s naší ústavou a vlády se při parlamentních volbách mění nebo také nemění. Nyní se stala změna vlády,“ řekl.
„Musíte odejít! A odejdete,“ napsal Magyar na facebooku v reakci na Sulyokova vyjádření. Opakuje, že pokud prezident nerezignuje, postará se o jeho odchod tak, že využije ústavní většinu Tiszy v parlamentu ke změnám základního zákona a dalších právních předpisů.
Funkční období prezidenta v Maďarsku je pětileté. Hlava státu má hlavně reprezentativní funkci, může ale zákony vracet parlamentu k opětovnému projednání nebo je posílat k posouzení ústavnímu soudu.