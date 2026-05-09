V Maďarsku poprvé zasedá nový parlament, očekává se zvolení Magyara premiérem


9. 5. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb, v nichž drtivě zvítězila středopravicová strana Tisza. Očekává se, že noví zákonodárci zvolí premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Magyara. Dosavadní národně konzervativní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po šestnácti letech vlády a dříve řekl, že se vzdá svého poslaneckého mandátu.

Očekává se, že Magyar po zvolení premiérem promluví ke svým příznivcům před parlamentem. Už dříve vyzval Maďary k účasti na sobotní oslavě „změny režimu“ před budovou zákonodárného sboru. Dokud nebude sestavena nová vláda, povede zemi dočasně končící Orbánův kabinet, píše APA.

Tisza, která dosud v parlamentu vůbec nebyla, získala v 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy.

Budoucí premiér chce například reformovat veřejnoprávní média, aby se obnovila jejich nezávislost. Už dříve také slíbil reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu zadržuje vyplacení zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard korun) z unijních fondů Budapešti.

Maďarsko čelí vážným výzvám, včetně stagnující ekonomiky a upadajících veřejných služeb, které podle analytiků vyžadují dlouhodobou strukturální reorganizaci, napsala AFP.

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média
Lídr maďarské strany Tisza Péter Magyar

Magyar plánuje boj s korupcí a spolupráci s NATO a EU

Pětačtyřicetiletý právník Magyar, jenž sám sebe označuje za „kritického proevropského a konzervativního liberála“, býval Orbánovým spojencem, ale s jeho stranou Fidesz se rozešel v roce 2024 po skandálu kvůli udělení milosti člověku zapletenému do kauzy zneužívání dětí. Do té doby nepříliš známý politik odsoudil Orbánův systém a postavil se do čela strany Tisza, která pak rychle získala podporu Maďarů.

Magyar mimo jiné navrhl zlepšit veřejné služby, jako je zdravotnictví a školství, a avizoval boj proti korupci. Nastínil také prozápadní zahraniční politiku a prohlásil, že se bude snažit učinit z Maďarska spolehlivého spojence NATO a loajálního člena EU. Nově jmenovaná předsedkyně maďarského parlamentu Ágnes Forsthofferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila unijní vlajka , píše agentura AFP.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“
Péter Magyar (uprostřed) po volebním vítězství

Stejně jako Orbán ovšem Magyar odmítá dodávky zbraní na Ukrajinu a je proti rychlému začlenění této země do EU, i když s dosavadním maďarským premiérem nesdílí nepřátelskou rétoriku vůči Kyjevu.

Orbánova strana Fidesz oproti dřívějším 135 křeslům získala v posledních volbách 52 mandátů a podle stanice BBC News vykazuje známky rozpadu. Samotný Orbán, který navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu udržuje vřelé vztahy s Moskvou a razil ve své vlasti cestu takzvané „neliberální demokracie“, uvedl, že se nyní zaměří na reorganizaci národního tábora. Do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.

Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku
Pavlína Janebová, Arpád Soltész a Luboš Palata v 90' ČT24

V Maďarsku poprvé zasedá nový parlament, očekává se zvolení Magyara premiérem

V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb, v nichž drtivě zvítězila středopravicová strana Tisza. Očekává se, že noví zákonodárci zvolí premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Magyara. Dosavadní národně konzervativní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po šestnácti letech vlády a dříve řekl, že se vzdá svého poslaneckého mandátu.
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Plavidlo by mělo dorazit na Kanárské ostrovy v neděli mezi pátou a sedmou ranní hodinou SELČ, uvedla podle AFP španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová.
Izrael po výzvě k evakuaci devíti vesnic zaútočil na jihu Libanonu

Izraelská armáda zaútočila na cíle v jižním Libanonu. S odvoláním na libanonská státní média o tom informovala agentura AFP, podle níž se tak stalo po armádní výzvě k evakuaci devíti libanonských vesnic. Armáda rovněž obvinila libanonské militantní hnutí Hizballáh z porušování příměří.
Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. Ruský vládce Vladimir Putin nicméně v projevu podle agentury TASS chválil postup svých vojáků v bojích na Ukrajině, ačkoliv prý tuto zemi, kterou z jeho rozkazu Rusové napadli, podporuje NATO.
Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné po ruských útocích

V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřeli dva lidé po ruských útocích, uvedly místní úřady. Není jasné, zda se útoky odehrály po vyhlášení příměří. Jeden člověk zahynul v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti.
Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou má od 9. do 11. května platit třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně příměří potvrdil a později tak učinila i Moskva. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Oznámení přišlo po vzájemných obviněních Kyjeva a Moskvy z porušování dřívějšího jednostranného příměří vyhlášeného Ruskem kvůli oslavám konce druhé světové války.
Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše agentura AFP. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Labouristům připadlo pouze devět mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage v místních volbách v Anglii dosud získala přes tisíc křesel a posiluje také Strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká.
Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
