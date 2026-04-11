Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
Dosavadní maďarský premiér podle Babiše vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti.
„Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív,“ dodal český premiér na síti X na adresu Orbána, který stojí v čele vlády šestnáct let.
Fiala na rozdíl od Babiše věří, že se Orbán v neděli dočká porážky. „Bude to pak znamenat začátek konce populismu ve střední Evropě – a Andrej Babiš ztratí spojence, který je zároveň přítelem Vladimira Putina,“ uvedl expremiér.
Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami.
Cestu ale nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.
Šanci má opozice
Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát.
Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.
Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU.
Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.