Babiš před volbami podpořil Orbána


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.

Dosavadní maďarský premiér podle Babiše vždy bojoval za silnější Evropu, postavenou na míru, suverénních členských státech a konkurenceschopnosti.

„Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív,“ dodal český premiér na síti X na adresu Orbána, který stojí v čele vlády šestnáct let.

Fiala na rozdíl od Babiše věří, že se Orbán v neděli dočká porážky. „Bude to pak znamenat začátek konce populismu ve střední Evropě – a Andrej Babiš ztratí spojence, který je zároveň přítelem Vladimira Putina,“ uvedl expremiér.

Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá
Český premiér se měl v březnu zúčastnit v Budapešti shromáždění vrcholných politiků hlásících se k europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, kteří vyjadřovali podporu Orbánovi před nadcházejícími volbami.

Cestu ale nakonec zrušil kvůli úmyslnému zapálení haly zbrojařské společnosti LPP Holding v Pardubicích, který policie vyšetřuje jako teroristický útok. V zaslané videozdravici ocenil Orbánovu dosavadní politiku, hodnoty a zkušenosti.

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce
Šanci má opozice

Nedělní volby v Maďarsku rozhodnou, zda Orbán zůstane v čele země, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník a nyní hlavní oponent Péter Magyar. Dvaašedesátiletý Orbán tentokrát není považován za favorita, průzkumy naznačují, že by jeho Fidesz mohl volby prohrát.

Ani zvětšující se náskok Magyarovy opoziční strany Tisza v průzkumech by ale podle některých pozorovatelů nemusel stačit k odstavení dosavadního hegemona maďarské politiky od moci.

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska
Vládní strana Fidesz staví kampaň především na tématech suverenity, odporu vůči migraci a kritice Evropské unie, přičemž zdůrazňuje stabilitu a kontinuitu. Magyar slibuje mimo jiné reformy napravující vztahy s Bruselem, který kvůli korupci a rozkladu právního státu zmrazil Budapešti miliardy eur z fondů EU.

Opozice se také snaží mobilizovat voliče prostřednictvím kritiky stavu právního státu, korupce a ekonomických problémů, jako je inflace či životní náklady. Významnou roli v kampani hraje také zahraničněpolitická orientace země, včetně vztahů k Rusku a EU, která se stává jedním z dělících témat kampaně.

„Diktátor“ i „užiteční idioti“. Vztah Orbána s EU zkalily spory o migraci či korupci
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Rusko těsně před ohlášeným klidem zbraní zabíjelo v Oděse

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Útok se uskutečnil krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Oběť na životě si v noci vyžádal také ruský útok na Poltavskou oblast, uvedla tamní regionální správa. Ukrajinské drony podle médií opět zaútočily na ropná zařízeni na jihu Ruska.
09:51AktualizovánoPrávě teď

Vance přiletěl do Pákistánu jednat s Íránci o míru

V Islámábádu přistálo letadlo s americkými představiteli včetně viceprezidenta JD Vance, kteří mají v Pákistánu vést mírová jednání se zástupci Íránu. Uvedly to stanice BBC a agentura Reuters s odvoláním na místní zdroje. V Islámábádu platí přísná bezpečnostní opatření.
08:25Aktualizovánopřed 35 mminutami

Británie odloží předání ostrovů s důležitou vojenskou základnou

Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla v sobotu AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump.
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.
Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru

Íránská delegace v čele s předsedou parlamentu dorazila do pákistánského Islámábádu, aby se zúčastnila mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem, informovaly tiskové agentury. Stanice BBC však v pátek psala o nejistotě, která kolem na sobotu plánovaných jednání panuje. Írán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast jeho zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
