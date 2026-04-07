Důležité
V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce, píše TVP Info


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.

Polská kontrarozvědka minulý týden potvrdila, že v souvislosti s tímto případem zadržela dva polské občany. Jsou podezřelí z napomáhání při založení požáru a soud oba na tři měsíce poslal do vazby. Zadržení – muž a žena – se k činu nepřiznali.

Připravujeme podrobnosti.

Soud poslal do vazby dalšího obviněného kvůli požáru v Pardubicích
Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

Čtyři lidi zabil ruský útok na čtvrť Korabelnyj v ukrajinském Chersonu, dalších šest lidí je zraněných. S odvoláním na místní úřady to píše web Ukrajinska pravda. Ruské útoky na Ukrajině zabily v úterý devět lidí, včetně jednoho dítěte, píše agentura AFP. Rusko, které Ukrajinu před více než čtyřmi roky vojensky napadlo, naopak informovalo o šesti zabitých včetně dítěte při ukrajinských úderech.
11:30Aktualizovánopřed 24 mminutami

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

„Jsem zde kvůli morální spolupráci USA a Maďarska,“ řekl americký viceprezident JD Vance v Budapešti během úterní tiskové konference s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Vance obvinil „bruselské byrokraty“ ze zasahování do blížících se nedělních voleb. Podle analytika Pétera Krekóa by Orbánovi víc pomohla návštěva samotného Trumpa. Spojenci maďarského premiéra požádali o pozorovatelskou misi Trumpovu Radu pro mír.
14:40Aktualizovánopřed 50 mminutami

Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

Po izraelsko-americkém úderu na severozápadě země Írán uzavřel dálnici spojující Tabríz s Teheránem, napsala s odkazem na místní úřady agentura AFP. Zasaženy byly podle Reuters také železnice a mosty v různých částech země. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že na mosty a železnice útočilo izraelské letectvo. Infrastrukturu podle něj využívaly íránské revoluční gardy. Místa úderů však podle AFP neupřesnil. Útok postihl i íránský strategický ostrov Charg. Podle serveru Axios na ostrov, který je zásadní pro námořní přepravu íránské ropy, udeřily Spojené státy, cílem byla vojenská infrastruktura.
15:22Aktualizovánopřed 52 mminutami

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při přestřelce před izraelským konzulátem v Istanbulu zemřel jeden z útočníků, další dva byli zraněni a zadrženi. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury s odvoláním na turecké úřady. Dva policisté utrpěli lehká zranění. Turecké i izraelské úřady potvrdily, že se v době útoku v konzulátu nenacházel žádný izraelský personál. Útok odsoudil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
12:43Aktualizovánopřed 55 mminutami

„K vašim službám“. Orbán nabízel pomoc Putinovi, píše Bloomberg

Maďarský premiér Viktor Orbán nabídl loni ruskému vůdci Vladimiru Putinovi všestrannou pomoc – například s uspořádáním summitu v Budapešti o urovnání ruské agrese na Ukrajině, napsal dle agentury Reuters Bloomberg s odvoláním na přepis telefonátu mezi oběma politiky. Putin měl tehdy Orbánovi sdělit, že si velmi váží jeho „nezávislého a flexibilního“ postoje k rusko-ukrajinské válce.
15:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion splnili hlavní cíl mise Artemis II. Dokázali proletět kolem Měsíce, vyfotografovali ho z odvrácené strany a nyní už směřují k Zemi, kde by měli přistát v noci z pátku na sobotu.
před 3 hhodinami

Obraz války v Íránu spoluvytvářejí umělá inteligence i falešný obsah

Během současné války na Blízkém východě jsme viděli, jak se umělá inteligence masově využívá k šíření válečné propagandy. Množství falešného obsahu prudce vzrostlo, přičemž někdy byl zveřejňován i z oficiálních profilů úřadů zemí zapojených do konfliktu, tedy Spojených států, Izraele a Íránu. RTVE s odborníky analyzovala, jak se AI používá k šíření dezinformací a k jakým účelům.
před 4 hhodinami
Načítání...