V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce, píše TVP Info

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Polská kontrarozvědka minulý týden potvrdila, že v souvislosti s tímto případem zadržela dva polské občany. Jsou podezřelí z napomáhání při založení požáru a soud oba na tři měsíce poslal do vazby. Zadržení – muž a žena – se k činu nepřiznali.
