Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku

Pravděpodobný maďarský premiér Péter Magyar se chystá na převzetí moci v zemi. Jeho Tisza si zajistila v parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Novinář a spisovatel Arpád Soltész očekává zřejmě plynulé odevzdání moci dlouho vládnoucí strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána. Ředitelka pro výzkum z Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová připomněla Magyarovo zapojení do získání zmrazených eurofondů. Pro Evropskou unii (EU) je změna na maďarském premiérském postu pozitivní, dodal komentátor Deníku.cz Luboš Palata. Debatou v 90' ČT24 provázel Jakub Musil.
Na změnu Maďarska po nástupu nové vlády si budeme muset počkat, uvedl Soltész. „To, co můžeme očekávat, je velmi radikální deorbánizace krajiny, která bude o dost méně složitá, než jak si to lidé představují,“ pokračoval. Zmínil ještě snahu na zlepšení ekonomiky. V některých krocích se prý Magyar inspiruje Polskem – investicí do infrastruktury, podpora malého a středního podnikání.
„Stále platí, že to nebude úplně demokracie skandinávského typu, ale to ani není to, co by Maďaři očekávali,“ pokračoval. Bude prý zajímavé sledovat, jak bude nový premiér schopen naplnit všechna očekávání svých voličů. Janebová navázala evropskými očekáváními, která směřují k mnohem konstruktivnějšímu vystupování na mezinárodní úrovni.
Zmínila, že Magyar stihnul během prvního týdně po volbách podniknout telefonáty s evropskými lídry, v Budapešti se už objevila delegace Evropské komise. Podle Janebové probíhá komunikace o tom, jak dosáhnout toho, aby Maďarsko získalo zmražené prostředky z evropských fondů.
Palata připomněl, že Maďarsku však stále ještě vládne Viktor Orbán a jeho Fidesz. „Ještě to bude dva týdny trvat, pak se bude konstitovat nový kabinet,“ upozornil. Změna na maďarském premiérském postu je dle něj pro Evropu pozitivní, byť na to EU čekala. Zmínil obavy z průběhu voleb, kdy se však Tisze podařilo ohlídat regulérnost hlasování.
Ekonomické otázky
Moderátor Musil se tázal na předávání moci a zda bude hladké, neboť Magyar už vyzval některé představitele – včetně prezidenta Tamáse Sulyoka – k odstoupení. „Předpokládám, že někteří odstoupí, mnozí asi ne. Péter Magyar určitě najde nějaké mechanismy, jak se jich zbavit,“ navázal Soltész.
Odevzdání moci očekává nicméně zřejmě plynulé a bez větších otřesů. Než dojde k předání moci, bude podle Soltésze nový kabinet kompletní.
Podle Janebové je v Magyarově zájmu, aby se co nejvíce jeho předvolebních slibů potkalo s realitou. „Mandát, který strana Tisza získala – 141 mandátů – je skutečně historické číslo v maďarském kontextu,“ zdůraznila s tím, že od Maďarů i EU jsou směrem k nové vládě silná očekávání.
Mezi úředníky, které na různá ministerstva nominoval Fidesz, se podle ní najde spousta těch, kteří svou loajalitu přesunou k nové vládě. Magyar také deklaroval možnou změnu ústavy. „To, co bude velmi důležité, je ekonomika, v první řade znovuzískání unijních peněz,“ míní.
Musil navázal, že se v Maďarsku začíná mluvit o možném přijetí eura. Podle Palaty na to ale není připraven maďarský rozpočet, který je v tomto roce naplánován v deficitu kolem pěti procent hrubého domácího produktu. „To je obrovský deficit, který vůbec neodpovídá maastrichtským kritériím,“ popsal Palata.
Strukturální deficit v Maďarsku je podle něj „velmi velký“ a sliby, které Magyar dal voličům, nesměřovaly k šetření. „Pokud se nestane nějaký zázrak a Maďarsko se nerozjede k pěti procentům hospodářského růstu, tak pak si nedovedu představit, že půjde rozpočet ukočírovat tak, aby začalo Maďarsko plnit maastrichtská kritéria,“ uvedl.