Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
90′ ČT24: Jak jiné bude Maďarsko s Péterem Magyarem
Pravděpodobný maďarský premiér Péter Magyar se chystá na převzetí moci v zemi. Jeho Tisza si zajistila v parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Novinář a spisovatel Arpád Soltész očekává zřejmě plynulé odevzdání moci dlouho vládnoucí strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána. Ředitelka pro výzkum z Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová připomněla Magyarovo zapojení do získání zmrazených eurofondů. Pro Evropskou unii (EU) je změna na maďarském premiérském postu pozitivní, dodal komentátor Deníku.cz Luboš Palata. Debatou v 90' ČT24 provázel Jakub Musil.

Na změnu Maďarska po nástupu nové vlády si budeme muset počkat, uvedl Soltész. „To, co můžeme očekávat, je velmi radikální deorbánizace krajiny, která bude o dost méně složitá, než jak si to lidé představují,“ pokračoval. Zmínil ještě snahu na zlepšení ekonomiky. V některých krocích se prý Magyar inspiruje Polskem – investicí do infrastruktury, podpora malého a středního podnikání.

„Stále platí, že to nebude úplně demokracie skandinávského typu, ale to ani není to, co by Maďaři očekávali,“ pokračoval. Bude prý zajímavé sledovat, jak bude nový premiér schopen naplnit všechna očekávání svých voličů. Janebová navázala evropskými očekáváními, která směřují k mnohem konstruktivnějšímu vystupování na mezinárodní úrovni.

Zmínila, že Magyar stihnul během prvního týdně po volbách podniknout telefonáty s evropskými lídry, v Budapešti se už objevila delegace Evropské komise. Podle Janebové probíhá komunikace o tom, jak dosáhnout toho, aby Maďarsko získalo zmražené prostředky z evropských fondů.

Palata připomněl, že Maďarsku však stále ještě vládne Viktor Orbán a jeho Fidesz. „Ještě to bude dva týdny trvat, pak se bude konstitovat nový kabinet,“ upozornil. Změna na maďarském premiérském postu je dle něj pro Evropu pozitivní, byť na to EU čekala. Zmínil obavy z průběhu voleb, kdy se však Tisze podařilo ohlídat regulérnost hlasování.

Ekonomické otázky

Moderátor Musil se tázal na předávání moci a zda bude hladké, neboť Magyar už vyzval některé představitele – včetně prezidenta Tamáse Sulyoka – k odstoupení. „Předpokládám, že někteří odstoupí, mnozí asi ne. Péter Magyar určitě najde nějaké mechanismy, jak se jich zbavit,“ navázal Soltész.

Odevzdání moci očekává nicméně zřejmě plynulé a bez větších otřesů. Než dojde k předání moci, bude podle Soltésze nový kabinet kompletní.

Podle Janebové je v Magyarově zájmu, aby se co nejvíce jeho předvolebních slibů potkalo s realitou. „Mandát, který strana Tisza získala – 141 mandátů – je skutečně historické číslo v maďarském kontextu,“ zdůraznila s tím, že od Maďarů i EU jsou směrem k nové vládě silná očekávání.

Mezi úředníky, které na různá ministerstva nominoval Fidesz, se podle ní najde spousta těch, kteří svou loajalitu přesunou k nové vládě. Magyar také deklaroval možnou změnu ústavy. „To, co bude velmi důležité, je ekonomika, v první řade znovuzískání unijních peněz,“ míní.

Musil navázal, že se v Maďarsku začíná mluvit o možném přijetí eura. Podle Palaty na to ale není připraven maďarský rozpočet, který je v tomto roce naplánován v deficitu kolem pěti procent hrubého domácího produktu. „To je obrovský deficit, který vůbec neodpovídá maastrichtským kritériím,“ popsal Palata.

Strukturální deficit v Maďarsku je podle něj „velmi velký“ a sliby, které Magyar dal voličům, nesměřovaly k šetření. „Pokud se nestane nějaký zázrak a Maďarsko se nerozjede k pěti procentům hospodářského růstu, tak pak si nedovedu představit, že půjde rozpočet ukočírovat tak, aby začalo Maďarsko plnit maastrichtská kritéria,“ uvedl.

Vládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Černobylská elektrárna je ohrožována drony

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Z toho 580 donů a 30 střel bylo sestřeleno nebo zneškodněno. Nejméně 14 lidí bylo zraněno při ruském útoku na Dnipro, nepřítel zasáhl také Charkov na severovýchodě země, uvedly úřady. Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky. Trosky dronu dopadly ve městě Galati na východě Rumunska, uvedlo rumunské ministerstvo obrany.
Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi

Evropská komise má připravit do července revizi systému emisních povolenek ETS, který však má zůstat zachován, vyplývá ze závěrů březnového summitu EU. Jde o výsledek debaty mezi státy, které chtějí ulevit těžkému průmyslu, a zeměmi, které si přejí pokračování dlouho fungujícího systému. Už na začátku dubna Komise navrhla úpravu, která ruší zneplatňování povolenek v rezervě. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně zaslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové a dalším evropským lídrům dopis, v němž navrhuje další bezplatné alokace povolenek některým podnikům.
Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
Černobylská elektrárna je ohrožována drony

Pod ruským tlakem se na Ukrajině ocitá i Černobylská jaderná elektrárna, jež si v neděli připomene 40 let od největší jaderné havárie. Ocelobetonový sarkofág chrání zničený černobylský reaktor, svírá tuny radioaktivního prachu a jaderného paliva. Loni v únoru do sarkofágu narazil dron, událost stále připomíná provizorní záplata. Opravy kvůli válce i radiaci váznou. Nad elektrárnou přitom drony pravidelně přelétávají, podle úřadů se jich k ní od července 2024 přiblížilo devět desítek.
Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
