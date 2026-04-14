Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána

„Péter Magyar možná v budoucnu může být určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory,“ prohlásil v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten (SPD). Podle bývalého ministra zahraničí a současného poradce prezidenta Petra Pavla Tomáše Petříčka je otázkou, jak předseda vítězné strany Tisza dostojí velkým očekáváním. Debaty moderované Terezou Řezníčkovou se účastnili také exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a někdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).
Maďarsko vstupuje do nové politické éry. V parlamentních volbách jasně vyhrála opoziční Tisza, vládní Fidesz utrpěl drtivou porážku. Po šestnácti letech ve funkci tak končí premiér Viktor Orbán. Strana vedená Péterem Magyarem navíc skoro jistě získá ústavní většinu. Magyar chce prosadit, aby mohl premiér v zemi vládnout maximálně dvě funkční období. Lídr strany Tisza také řekl, že plánuje přijmout řadu protikorupčních opatření, klíčové je podle něj uvolnění zmrazených unijních fondů.
Politický obrat v Maďarsku přivítali představitelé Polska, Francie nebo Evropské komise. Ve zlepšení vztahů s Budapeští doufá i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Naopak Viktoru Orbánovi poděkovali za spolupráci slovenský premiér Robert Fico nebo italská premiérka Giorgia Meloniová.
„Co se týká toho obrovského volebního výsledku, tak třeba před čtyřmi lety to bylo přesně opačně,“ podotkl Koten a poukázal také na vysokou volební účast. „Ta touha po změně, ať už bude jakákoli, tam byla zřejmě velká,“ míní. Některé aspekty v maďarské politice se ale podle jeho názoru výrazně nezmění. „Ti politici (Magyar a Orbán) jsou v podstatě ze stejného hnízda, to znamená z Fideszu. Já bych řekl, že Péter Magyar možná v budoucnu může být takovou určitou kopií Viktora Orbána, i když na některé věci může mít jiné názory. Ale co se týká zájmů Maďarska, tak pravděpodobně je bude prosazovat i nadále,“ uvedl Koten.
„Volební výsledek se jako bumerang vrátil Viktoru Orbánovi,“ řekl Dvořák. „Celý politický systém (Orbán) postavil na tom, aby vyhrávala vždy ta největší strana v bláhové naději, že to vždy bude Fidesz. A teď se mu to vrátilo, protože ten rozdíl mezi počty hlasů není zdaleka tak obrovský jako rozdíl v mandátech,“ podotkl bývalý ministr. S hodnocením, co všechno přinese Magyar do maďarské a mezinárodní politiky, by ještě počkal. „(Magyar) říkal věci, které se říkají v kampani, o kterých buď on sám už v té chvíli věděl, že to tak úplně pravda nebude, nebo ho teď realita postaví do situace, kdy bude muset reagovat trošku jinak, než sliboval,“ dodal.
Svobodu překvapil projev Magyara
Také podle Petříčka bude pro Magyara velmi obtížné všechny předvolební sliby naplnit. Očekávání v Maďarsku jsou přitom velká, připomněl. Pro nového maďarského premiéra bude dle Petříčka obtížné také udržet Tiszu pohromadě. „Tisza není klasická politická strana, to je vlastně volební nástroj posledních dvou let, který byl zaměřen na to porazit Viktora Orbána. V něm jsou liberálové, konzervativci, bývalí sociální demokraté, lidé z různých politických proudů, které bude muset Péter Magyar disciplinovat, aby mohl efektivně vládnout,“ domnívá se poradce prezidenta.
Náskok, s jakým Magyar zvítězil, překvapil Svobodu. Stejně tak projev, který po vítězství nástupce Orbána pronesl. „V době, kdy máte mít projev, který sledují možná stovky milionů lidí, celý svět, tak jsem si myslel, že se dozvíme něco o Maďarsku. A já jsem se dozvěděl jen o tom, jak si budou vyřizovat účty,“ sdělil bývalý ministr.
Za „mimořádně zajímavou“ označil také zprávu, že Magyar bude usilovat o změnu ústavy tak, aby žádný premiér už nemohl být jmenován více než dvakrát. To podle Svobody znamená, že lídr Tiszy počítá s tím, že by se Orbán mohl vrátit. „Je to hrubá chyba dělat změny v ústavě kvůli jednomu člověku,“ zdůraznil Svoboda.
„Péter Magyar neřekl: ‚Dělám zákon proti Orbánovi‘,“ upozornil Dvořák. „Ale je pravda, že Viktor Orbán disponoval ústavní většinou a zneužíval ji brutálním způsobem k tomu, aby celý ten systém rozvrátil, obsadil ho svými lidmi. Takže se nemůžeme moc divit, že ta reakce bude stejně prudká a stejně brutální,“ dodal s tím, že pokud ústavní změny budou směřovat k posílení demokracie a transparentnosti, tak je to podle něj v pořádku. „Pokud by to mělo být další budování kultu osobnosti nebo jedné strany, je všechno špatně,“ připustil.
Maďarská pozice vůči Ukrajině se změní, očekává Petříček
Hosté debaty hovořili také o očekávaných krocích Pétera Magyara v zahraniční politice. Koten v této oblasti vidí potenciál. „Slyšel jsem, že chce rozšířit spolupráci v rámci V4+, to znamená o Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a další státy. Takže za mě čím více těch států bude spolupracovat, tím větší síla je v Evropském parlamentu a jsme schopni prosazovat daleko lépe ty zájmy právě tady té středoevropské části Evropy,“ uvedl Koten. Očekává také, že Magyar bude pragmatický politik, který bude chtít mimo jiné zajistit energie za rozumné ceny.
Petříček očekává určitou změnu v maďarské pozici vůči Ukrajině, byť ne úplný obrat. Stane se tak podle něj i kvůli tomu, že jednou z priorit Magyara je i odblokovat zmrazené fondy pro Maďarsko. „Může to být něco za něco. Asi to nebude tak, že by Péter Magyar byl dnes největší přítel Volodymyra Zelenského, ale dojde k tomu, já si myslím, že ano, potichu. Maďarsko přestane klást některé překážky do cesty společnému postupu Evropské unie,“ sdělil Petříček.
„Já jsem v tuto chvíli spokojen hlavně s tím, že (Magyar) jasně deklaruje, že chce vrátit Maďarsko víc do dění v Evropě, že chce, aby Maďarsko přestalo být tím troublemakerem,“ podotkl Dvořák. Také podle něj tato změna v zahraniční politice bude souviset se snahou uvolnit peníze z fondů.
Kromě maďarských voleb a očekávání od jejich výsledků hosté probrali také aktuální dění okolo konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump zahájil blokádu íránských přístavů. Pohrozil, že USA zničí i menší íránské lodě, pokud se přiblíží k americkým plavidlům nebo budou narušovat plavbu Hormuzským průlivem. Podle Trumpa v neděli průlivem proplulo 34 lodí, což je nejvíc od března, kdy námořní dopravu omezil Teherán. Koten, Dvořák i Petříček pochybují, že za postupem USA stojí promyšlený dlouhodobý strategický plán. Svoboda blokádu Hormuzského průlivu považuje za možnou cestu, jak se posunout dopředu v jednáních o míru.