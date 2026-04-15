Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
„Dostanu mandát sestavit vládu, to je hlavní,“ cituje Reuters Magyara. Ten doplnil, že mu prezident sdělil, že ho tímto mandátem pověří jako šéfa strany, která získala ve volbách nejvíce hlasů.
Kdy se tak stane, však není jasně vymezené, protože v Maďarsku nevážou hlavu státu ohledně jmenování předsedy vlády žádné zákonné termíny, upozornil Šilhan. „Důležité je, že prezident jmenuje premiéra i celou vládu až po získání důvěry v parlamentu,“ akcentuje Šilhan důležitý moment nadcházejícího procesu.
Ohledně dění v parlamentu už maďarský prezident termínově limitovaný je. „Musí svolat schůzi do jednoho měsíce od voleb (tedy do 12. května), do té doby má současná vláda prakticky plné pravomoci. Ty se razantně zmenší právě po první schůzi poslanců. Od té doby už například nemůže odcházející kabinet uzavírat mezinárodní smlouvy. Prezident teoreticky může proces pozdržet, ale s první schůzí poslanců už jeho ‚manévrovací prostor‘ silně upadá,“ vysvětluje Šilhan.
Prezident podle Magyara předpokládá co nejrychlejší změnu vlády. Lídr vítězné Tiszy avizoval, že Sulyok mu pověření předá na ustavujícím zasedání nového parlamentu a že nová vláda by mohla složit přísahu do poloviny května, možná i dříve.
Prezident podle Magyara naznačil, že nejdříve se ustavující zasedání parlamentu může konat 4. května, nicméně termíny 6. či 7. května jsou pravděpodobnější. Agentura MTI doplnila, že formální rozhovory o vzniku vlády začnou v pátek.
Magyar tlačí na Sulyokův konec ve funkci
Magyar prezidentovi rovněž řekl, že po sestavení vlády očekává jeho rezignaci a že pokud funkci dobrovolně neopustí, využije Tisza svůj mandát k příslušné změně ústavy. Podle Magyara slíbil Sulyok zvážit vznesené argumenty.
Vítěz víkendových voleb už dříve označil nynější hlavu státu za loutku národně konzervativní strany Fidesz premiéra Orbána. Ve středu prohlásil, že by Tisza chtěla prezidenta, který by ztělesňoval jednotu maďarského národa. To prý u Sulyoka nevidí. „Není hoden být ochráncem právního řádu Maďarska a není způsobilý sloužit maďarskému lidu jako morální kompas a vzor,“ prohlásil na adresu hlavy státu.
Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do prezidentského úřadu zvolili v únoru 2024. Jeho funkční období je pětileté.
Debatu s prezidentem každopádně Magyar označil za věcnou a zdvořilou. Diskutovali spolu o možných ústavních reformách včetně možnosti přímé prezidentské volby či o omezení premiérské moci systémem kontrol a protivah. Tak by se podle Magyara předešlo opakovaní uplynulých šestnácti let, kdy byl u moci nepřetržitě Orbán.
Sulyok si na středu naplánoval schůzky se šéfy stran, které se v nedělních volbách dostaly do parlamentu. Vedle Magyarovy středopravicové Tiszy v zákonodárném sboru usednou ještě Fidesz a krajně pravicová Naše vlast Lászlóa Toroczkaie. Podrobnosti těchto schůzek prezidentská kancelář nesdělila, oznámila jen „společný úkol přípravy ustavující schůzce parlamentu“.
MTI informovala, že Orbána na schůzku s prezidentem doprovodil vicepremiér Zsolt Semjén, který je předsedou Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP). Fidesz a KDNP tvoří unii, voleb se tak účastní společně a tradičně jednotně také hlasují v parlamentu.