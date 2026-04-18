Tisza při pokračujícím sčítání hlasů získala další poslanecká křesla

Při pokračujícím sčítání hlasů po volbách v Maďarsku získala strana Tisza další křesla v parlamentu, podle současných výsledků tak bude mít ve 199členném zákonodárném sboru 141 poslanců. Maďarské úřady informují, že mají sečteno 99,99 procenta hlasů.
Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána získala v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) 52 křesel. Do parlamentu se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly. Strana Tisza má po drtivém vítězství ve volbách podle téměř kompletních výsledků v maďarském parlamentu ústavní většinu.
Voliči v Maďarsku volí poslance na celostátních kandidátkách a zároveň v jednomandátových obvodech. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod. Ve volbách podle celostátních kandidátních listin dosáhly strany Fidesz i Tisza podobných úspěchů se ziskem 43 respektive 44 zákonodárců. V jednomandátových obvodech však s velkým náskokem uspěla Tisza, která díky výsledkům z nich získala 96 poslanců.
Magyarova strana podle místních médií díky započtení posledních hlasů, převážně odevzdaných v zahraničí nebo zaslaných korespondenčně, získala křesla v jednomandátových obvodech, které tradičně patřily Fideszu a v minulých parlamentních volbách v nich Orbánova strana zvítězila s velkým náskokem.
K parlamentním volbám v Maďarsku přišlo minulý víkend v neděli na 5,8 milionu voličů. Účast tak dosáhla bezmála osmdesát procent, což je nejvíce od obnovení pluralitního politického systému.