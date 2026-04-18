Tisza při pokračujícím sčítání hlasů získala další poslanecká křesla


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK, vtr.valasztas.hu

Při pokračujícím sčítání hlasů po volbách v Maďarsku získala strana Tisza další křesla v parlamentu, podle současných výsledků tak bude mít ve 199členném zákonodárném sboru 141 poslanců. Maďarské úřady informují, že mají sečteno 99,99 procenta hlasů.

Strana Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána získala v unii s Křesťanskodemokratickou lidovou stranou (KDNP) 52 křesel. Do parlamentu se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly. Strana Tisza má po drtivém vítězství ve volbách podle téměř kompletních výsledků v maďarském parlamentu ústavní většinu.

Voliči v Maďarsku volí poslance na celostátních kandidátkách a zároveň v jednomandátových obvodech. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod. Ve volbách podle celostátních kandidátních listin dosáhly strany Fidesz i Tisza podobných úspěchů se ziskem 43 respektive 44 zákonodárců. V jednomandátových obvodech však s velkým náskokem uspěla Tisza, která díky výsledkům z nich získala 96 poslanců.

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“
Péter Magyar (uprostřed) po volebním vítězství

Magyarova strana podle místních médií díky započtení posledních hlasů, převážně odevzdaných v zahraničí nebo zaslaných korespondenčně, získala křesla v jednomandátových obvodech, které tradičně patřily Fideszu a v minulých parlamentních volbách v nich Orbánova strana zvítězila s velkým náskokem.

K parlamentním volbám v Maďarsku přišlo minulý víkend v neděli na 5,8 milionu voličů. Účast tak dosáhla bezmála osmdesát procent, což je nejvíce od obnovení pluralitního politického systému.

Pro Magyara bude těžké naplnit sliby, říká Petříček. Dle Kotena se může stát kopií Orbána
Péter Magyar

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba ve znovu uzavřeném Hormuzském průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Vytvoření takzvané žluté linie příměří v jižním Libanonu, která omezuje návrat tamních obyvatel, oznámila v sobotu izraelská armáda. Podobná linie funguje v Pásmu Gazy. Izraelští vojáci v uplynulý den již udeřili na několik podezřelých, kteří se k této demarkační linii ze severní strany přiblížili. V sobotu během přestřelky na jihu Libanonu neznámí ozbrojenci zabili francouzského vojáka mírových jednotek OSN (UNIFIL) a další tři byli zraněni.
Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

Polsko zaznamenalo výrazný pokles počtu nelegálního překročení hranice. Úřady zadržely až o 96 procent migrantů méně než před čtyřmi roky. Běžence podle Varšavy k hranicím posílá ruský a běloruský režim s cílem destabilizovat státy Evropské unie. Polsko přitom stále buduje ještě silnější bariéry a další opatření.
USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
Tchajwanským průlivem proplul japonský torpédoborec, Čína ostře protestuje

Tchajwanským průlivem v pátek proplul torpédoborec japonských námořních sil, což vyvolalo ostrý protest Číny, napsala agentura Kjódó. Jde o první takový případ od nástupu japonské premiérky Sanae Takaičiové do úřadu loni v říjnu, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi kvůli výrokům o Tchaj-wanu, na nějž si Peking činí nárok.
Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
