Na Slovensku zahájili dlouho odkládaný soud s deseti obžalovanými, mezi nimiž jsou někdejší šéfové kriminální agentury, speciální prokuratury nebo finanční správy. Ti měli zneužívat instituce k politickým účelům. Vyšetřování takzvané kauzy Očistec se týkalo let 2012 až 2018 a v centru skupiny měl být bývalý policejní prezident, dnes místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, a také podnikatel Norbert Bödör, který je známý svými kontakty na vládu. Soud v pondělí začal za velkého zájmu médií, líčení však po hodině a půl odročil až na červen.