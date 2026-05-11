VideoZametání kauz, sledování konkurentů. Na Slovensku začal mimořádný proces


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Soudní proces v kauze Očistec na Slovensku
Zdroj: ČT24

Na Slovensku zahájili dlouho odkládaný soud s deseti obžalovanými, mezi nimiž jsou někdejší šéfové kriminální agentury, speciální prokuratury nebo finanční správy. Ti měli zneužívat instituce k politickým účelům. Vyšetřování takzvané kauzy Očistec se týkalo let 2012 až 2018 a v centru skupiny měl být bývalý policejní prezident, dnes místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, a také podnikatel Norbert Bödör, který je známý svými kontakty na vládu. Soud v pondělí začal za velkého zájmu médií, líčení však po hodině a půl odročil až na červen.

Výběr redakce

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

09:15AktualizovánoPrávě teď
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

15:01Aktualizovánopřed 11 mminutami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám hlásí desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám hlásí desítky výjezdů

08:31Aktualizovánopřed 38 mminutami
Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka

Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka

před 39 mminutami
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

12:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

před 1 hhodinou
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

03:10Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

Na Tenerife v pondělí večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí, uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Poslední z evakuovaných vystoupili kolem 19:30 SELČ a zhruba o hodinu a půl později odletěli do Nizozemska. Přístav na Tenerife již opustila i samotná loď, která směřuje do Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. U některých evakuovaných se po odchodu z lodi projevily příznaky nemoci.
09:15AktualizovánoPrávě teď

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu i ministr zahraničí Gideon Sa'ar sankce odmítli a dali najevo, že Izrael bude pokračovat v podpoře osadníků.
15:01Aktualizovánopřed 11 mminutami

VideoZametání kauz, sledování konkurentů. Na Slovensku začal mimořádný proces

Na Slovensku zahájili dlouho odkládaný soud s deseti obžalovanými, mezi nimiž jsou někdejší šéfové kriminální agentury, speciální prokuratury nebo finanční správy. Ti měli zneužívat instituce k politickým účelům. Vyšetřování takzvané kauzy Očistec se týkalo let 2012 až 2018 a v centru skupiny měl být bývalý policejní prezident, dnes místopředseda parlamentu Tibor Gašpar, a také podnikatel Norbert Bödör, který je známý svými kontakty na vládu. Soud v pondělí začal za velkého zájmu médií, líčení však po hodině a půl odročil až na červen.
před 1 hhodinou

Ukrajina hlásí pět mrtvých navzdory příměří, podle Zelenského se musí připravit na další útoky

Ukrajinská armáda i regionální představitelé informovali o útocích ruských dronů a o bojových střetech na frontové linii v posledních 24 hodinách, a to navzdory stále platnému třídennímu příměří zprostředkovanému Spojenými státy. Podle ukrajinských úřadů přišlo při těchto ruských útocích o život pět lidí a nejméně sedmnáct dalších utrpělo zranění. Moskva rovněž obvinila Kyjev z porušování příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko se válku ukončit nechystá a že Ukrajina se musí připravit na nové ruské útoky.
16:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že místo smíření se budou otevírat staré rány.
před 2 hhodinami

Estonsko žádá po incidentech v Pobaltí lepší kontrolu ukrajinských dronů

Estonská vláda uvedla, že očekává, že Kyjev zlepší kontrolu nad svými drony poté, co v posledních měsících došlo k sérii narušení vzdušného prostoru na hranicích pobaltských států.
před 5 hhodinami

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Chápe, že lidé jsou frustrovaní ze stavu země, politiky i z něj samotného, ale slíbil změnu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi.
11:09Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd

Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými, uvedl pořad lotyšské televize LTV De Facto.
před 9 hhodinami
Načítání...