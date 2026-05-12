Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci v jaderné energetice


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Česko a Francie posilují spolupráci v jaderné energetice
Francouzská společnost Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci na vývoji jaderného paliva a technologií jaderné bezpečnosti. I to má přispět k postupnému odchodu od paliva z Ruska. Dodávky ruského paliva do Temelína nahradila americká společnost Westinghouse. V případě Dukovan byla podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže situace složitější, protože palivo se muselo zcela nově vyvinout – nikde na trhu nebyla nabídka paliva pro tamní typ reaktorů. Dukovany tak budou ruské palivo ještě zhruba rok a půl odebírat.

Obědy mimo domov lidem zdražily – průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla dvě stě korun. Platí to hlavně pro velká města, za oběd tak lidé platí průměrně o šest korun více než v dubnu minulého roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především ve čtvrtích, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje či zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů.
Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha nejvyšší možnou pokutou 10 milionů korun, odehráním čtyř utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0:3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3:2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu.
Policie přikročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Podle jejích zástupkyň nestačí poskytnout pomoc až v době vykázání, nutná je prevence.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají, za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů a i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení, upozornil na webu policejní mluvčí Jan Daněk.
Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
