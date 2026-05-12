Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků


12. 5. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Italský úřad pro dohled nad komunikacemi (AGCOM) měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvků jejich článků, rozhodl Soudní dvůr EU. Meta provozuje mimo jiné platformy Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích.

„Právo vydavatelů na spravedlivou odměnu je v souladu s unijním právem za podmínky, že tato odměna představuje hospodářské protiplnění za svolení k on-line užití jejich publikací. Vydavatelé musí mít navíc možnost udělení tohoto svolení odmítnout nebo jej udělit bezplatně,“ uvedli soudci. Zároveň dodali, že poplatek nelze vymáhat od platforem, které obsah článků nezveřejňují.

Právo úřadu AGCOM vynucovat takzvanou spravedlivou odměnu i pomocí sankcí podle soudu omezuje svobodu podnikání platforem, ale „podle všeho“ jde o omezení přípustné. Je totiž přiměřené k zajištění spravedlivého tržního prostředí pro autorské právo a toho, aby vydavatelé dosáhli návratnosti investic nezbytných k výrobě.

Nejvyšší soud evropské sedmadvacítky případ posuzoval poté, co Meta napadla pravomoc italského úřadu stanovit odměnu, kterou by on-line platformy měly platit za používání novinových článků. Meta argumentovala, že taková vnitrostátní opatření porušují evropský rámec práv vydavatelů na jednotném digitálním trhu. Italský soud následně požádal Soudní dvůr EU o předběžné rozhodnutí.

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

V Keni navrací do místních lesů vzácný druh antilopy, zásadně přispělo Česko

Bongo horský se stal duchem lesa. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů, informuje agentura AP.
před 49 mminutami

Oběťmi sexuálního násilí ze strany Hamásu byly i děti, tvrdí izraelská komise

Teroristické hnutí Hamás a další palestinské skupiny se dopustily systematického a rozsáhlého sexuálního násilí při útoku na Izrael 7. října 2023 i později, kdy ho páchaly na rukojmích unesených do Pásma Gazy. Uvádí to dle agentury AFP a stanice CNN zpráva izraelské vyšetřovací komise. Autoři třísetstránkového dokumentu uvádějí, že obětmi těchto činů byli muži, ženy i děti. Izraelský parlament schválil zákon o ustavení zvláštního tribunálu, jenž má útočníky soudit.
09:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko v noci útočilo na Ukrajinu více než 200 drony, uvedl Zelenskyj

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o čtyřech zabitých. Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení 27 ukrajinských dronů v noci a dalších čtyř ráno. O škodách nebo případných zraněných se ruský resort nezmiňuje.
05:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vysoký představitel pro Bosnu Schmidt rezignuje. Údajně po tlaku USA

Vysoký představitel mezinárodního společenství pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt rezignoval. Ve funkci byl od roku 2021. Podle bosenských zpravodajských a investigativních serverů může za jeho odstoupení mimo jiné tlak ze Spojených států – od podnikatelů blízkých prezidentu Donaldu Trumpovi.
před 3 hhodinami

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu.
před 3 hhodinami

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Hormuzský průliv není jen ropnou tepnou, ale tvoří i klíčovou součást páteře globální komunikace s masivními finančními toky v řádech bilionů dolarů denně. Na dně úžiny totiž leží optické kabely, jež propojují Evropu s Asií, přičemž jejich význam rychle roste v době rozšiřování datových center. V případě sabotáže by přitom cesta k nápravě byla složitá a drahá.
před 5 hhodinami

Spojené arabské emiráty podnikaly útoky na Írán, píše WSJ

Spojené arabské emiráty (SAE) podnikaly vojenské útoky na Írán, mimo jiné na rafinerii na ostrově Láván. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informoval deník The Wall Street Journal (WSJ). Údery na ropné objekty jsou v probíhajícím konfliktu na Blízkém východě častým jevem.
před 9 hhodinami
