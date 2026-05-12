Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Policie odložila trestní oznámení na poslance Filipa Turka (za Motoristy) ze strany jeho bývalé přítelkyně, která ho vinila z letitého domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i ze znásilnění. Policisté věc odložili kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí dosud není pravomocné, protože si proti němu žena podala stížnost.
České televizi informaci sdělil vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Trestní oznámení se týkalo období před patnácti až dvaceti lety, Turek obvinění z násilí odmítl. Na případ upozornil server Page Not Found loni v červnu.
„Trestní věc byla skončena rozhodnutím policejního orgánu. Toto rozhodnutí není pravomocné a bylo napadeno stížností, o níž bude nyní rozhodovat státní zástupkyně zdejšího státního zastupitelství,“ upřesnil Vychyta s tím, že policie věc odložila z důvodu promlčení trestní odpovědnosti.
Turek se k oznámení vyjádřil loni v červnu na svém facebookovém účtu. Šlo podle něho o snahu o vytvoření mediálního lynče před volbami. Na dotaz Page Not Found tehdejší europoslanec v SMS zprávě napsal: „Promiskuitní bohužel ano... Nevěrný bohužel ano... Zlomená srdce bohužel ano... Zhrzené milenky určitě bohužel ano... Trestný čin a zmíněné násilí v žádném případě ne“.