Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený coby ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport bez portfeje.

V debatě na Nově Turek potvrdil, že tyto výroky jsou autentické. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Prohlásil, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.

Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“
Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš prohlásil, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu od vládního zmocněnce očekávají také odbory.

Turek v sobotní debatě řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

10:30Aktualizovánopřed 23 mminutami
V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

13:23Aktualizovánopřed 27 mminutami
Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

03:59Aktualizovánopřed 28 mminutami
Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

před 1 hhodinou
Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

před 2 hhodinami
Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

před 3 hhodinami
Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

před 4 hhodinami
Palestinci na Západním břehu a v jedné obci v Pásmu Gazy volí místní zastupitele

Palestinci na Západním břehu a v jedné obci v Pásmu Gazy volí místní zastupitele

před 4 hhodinami

Přibyl se ujal úřadu pražského arcibiskupa

Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl po přečtení papežské buly při sobotní mši v katedrále sv. Víta usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec a stal se pražským arcibiskupem. Do úřadu nastoupil po Janu Graubnerovi. Mši předcházel liturgický průvod z Arcibiskupského paláce, rozezněl se největší zvon v Česku Zikmund. Přibyl ve svém intronizačním kázání řekl, že Evropa má mít duši a nebýt jen sociálním a ekonomickým projektem. Rozhovor s novým pražským arcibiskupem nabídne ČT24 od 18:05 v Interview speciál.
10:30Aktualizovánopřed 23 mminutami

V Praze 4 se našly v domě chemikálie i radioaktivní thorium

Hasiči zasahují u nálezu chemikálií v domě v ulici Nad Studánkou v Praze 4. Mezi nalezenými látkami je mimo jiné arsen, rtuť a radioaktivní thorium. Na místo míří i pyrotechnik, informoval mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle něj ale lidem nehrozí žádné nebezpečí, chemikálií je malé množství.
13:23Aktualizovánopřed 27 mminutami

Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.
před 1 hhodinou

Místopředsedkyně Senátu Seitlová nebude na podzim obhajovat mandát

Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat mandát. Byla oporou a důrazným hlasem, poděkoval jí na sjezdu lidovců v Ostravě šéf klubu KDU-ČSL a nezávislí Josef Klement. Připomněl, že Seitlová je dlouholetou tváří Senátu, mladším senátorům byla podle něj vzorem a oporou. Delegáti Seitlové vyjádřili vděk potleskem a kyticí žlutých růží.
před 2 hhodinami

Dětské domovy obtížně shánějí peníze na letní tábory

Některé dětské domovy nemají dostatek financí na letní tábory. Může za to zejména zrušení nároku na příspěvek na dítě, ale také nejisté a často pozdní dotace z krajů a růst cen. České televizi to potvrdily oslovené dětské domovy. Ty se tak často musí obracet na různé nadace, vypisovat sbírky nebo hledat sponzory. Pro mnoho dětí ale stále jistou účast na táboře zatím nemají.
před 4 hhodinami

VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

Sněmovna potvrdila, že ceny pohonných hmot bude do budoucna moci regulovat nebo zastropovat vláda. Poslanci tím přehlasovali veto Senátu. Regulace nastala jako ochrana před tím, že si někdo „namastí kapsy na úkor spotřebitelů“, argumentoval náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD). Opatření dle něj platí pro mimořádnou situaci, nikoli běžný provoz. Člen sněmovního podvýboru pro dopravu Samuel Volpe (Piráti) zmínil přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, výtky Senátu pokládá ve většině za relevantní. Varoval před precedentem z Maďarska, kde dle něj obdobné opatření k ničemu nevedlo. Vyzdvihl také problematiku dalšího přezkumu, v případě nařízení vlády je možný jen u Ústavního soudu. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 6 hhodinami

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Na letošní Stezku Českem pro školy se už přihlásilo přes 130 škol s více než třemi tisíci dětmi. Zakladatel projektu Martin Úbl očekává až pět tisíc žáků. Stezka Českem pro školy je obdobou již známé pohraniční trasy rozdělené na dvacet etap. Projekt radí druhým rokem školám, jak putování horskou přírodou zorganizovat, nabízí předdomluvené ubytování a informace o vzdálenostech i převýšení. Letos je novinkou etapa v Beskydech, o kterou má zájem pětina přihlášených škol.
před 7 hhodinami

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
před 7 hhodinami
