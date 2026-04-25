Turek se omluvil úředníkům za výrok o parazitech, prý mluvil o aktivistech

Poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) se v debatě na televizi Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících.
Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Ve vládě je za Motoristy předseda strany Petr Macinka jako ministr zahraničí, Igor Červený coby ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport bez portfeje.
V debatě na Nově Turek potvrdil, že tyto výroky jsou autentické. Odmítl ale, že by mluvil o úřednících ministerstev. Prohlásil, že měl na mysli aktivisty a jeho výrok byl dezinterpretován. „Všem úředníkům ministerstev se omlouvám, pokud se jich to dotklo,“ řekl.
Turkovy výroky o parazitech označili za nepřijatelné například premiér Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Babiš prohlásil, že o nich chce mluvit s předsedou Motoristů Macinkou. Omluvu od vládního zmocněnce očekávají také odbory.
Turek v sobotní debatě řekl, že si neumí představit, že by kvůli výrokům „šel na kobereček“. Předpokládá, že zástupci koalice věc proberou na pravidelné koaliční radě.