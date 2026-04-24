Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech


24. 4. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Odborový svaz státních orgánů a organizací očekává od premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné odmítnutí takového vyjadřování a od Turka omluvu, jinak je připraven k právním krokům. Podobně se vyjádřil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

„Důrazně se ohrazujeme proti dehumanizačním výrokům Filipa Turka na adresu úředníků a novinářů. Výrazy jako paraziti, škodná nebo chátra patří do dehumanizačního nacistického a fašistického narativu a je neakceptovatelné, aby se takto vyjadřoval příslušník politické reprezentace,“ kritizoval Odborový svaz státních orgánů a organizací. Varoval před další rétorickou eskalací ze strany vládních politiků.

Odbory poukazují na to, že slovních i fyzických útoků proti úředníkům přibývá. Zmínily případy poškozování majetku i napadení, která skončila zraněním, či dokonce smrtí pracovníka. „Je neodpustitelný hazard tyto tendence extremistickým vyjadřováním podporovat. Očekáváme jednoznačné odmítnutí takového vyjadřování ze strany premiéra (Andreje Babiše) a omluvu poslance Turka,“ sdělil svaz. Dodal, že je připraven k právním krokům, „které povedou k vyvození zodpovědnosti a nápravě důsledků“.

Svaz napsal, že odlidšťující označování vedlo v totalitních režimech ke zločinům proti lidskosti a genocidám. Degradace lidí předcházela jejich likvidaci. Podle odborů je nadmíru alarmující, že podobné výroky zaznívají od politiků čím dál častěji.

Středula: Nepřijatelný slovník

Požadavek odborů na omluvu na úvod dvoudenního sjezdu ČMKOS zdůraznil také Středula. „Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika, do žádného slovníku! Lidé, kteří pracují pro stát, si zaslouží poděkování. Tato slova nepatří, a doufám, že už nikdy nebudou patřit, do slovníku kohokoliv, kdo vystupuje. Vrací nás to někam, kde už nikdy být nesmíme,“ prohlásil odborový předák. Vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali.

Turkova slova na pátečním jednání Poslanecké sněmovny kritizoval i předseda STAN Vít Rakušan. Označil je za „nehoráznost“ a „nacistickou rétoriku“. Premiéra vyzval, aby Turka z pozice vládního zmocněnce odvolal. Pokud tak neučiní, bude podle Rakušana marginalizovat a normalizovat takový způsob vyjadřování.

Babiš chce útoky probrat s Macinkou

Turek nedávno vystoupil na setkání k výročí internetové televize XTV. „Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ citoval poslance za Motoristy Blesk. Podle něj mu sál aplaudoval. „Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře,“ chlubil se Turek.

Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka podle webu Novinky.cz sdělil, že Turek „možná jen nazývá věci pravými jmény“. Macinka uvedl, že „existuje v našem veřejném světě spoustu různých přísavek a lidí, kteří čerpají peníze pro svou potřebu, a neodpovídá to žádnému ekonomickému prospěchu země“. Podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) má Turek rád „břitký vtip“ a podle ministra prevence Borise Šťastného (Motoristé) jde o Turkův „styl a rétoriku“.

O Turkových výrocích chce s předsedou Motoristů mluvit premiér Babiš. „Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné,“ řekl Babiš před začátkem neformálního summitu EU v kyperské Nikósii.

Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Delegáti sjezdu v pátek vyberou také zbývající členy předsednictva.
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podepsalo v pátek dopoledne memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Zástupci energetické skupiny ČEZ také uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.
ŽivěPoslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci mají v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, opět ve stavu legislativní nouze. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Sněmovna horní komoru vzhledem ke koaliční většině patrně přehlasuje, poslanci nicméně zatím debatují o programu schůze.
Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
