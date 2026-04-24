Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Odborový svaz státních orgánů a organizací očekává od premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné odmítnutí takového vyjadřování a od Turka omluvu, jinak je připraven k právním krokům. Podobně se vyjádřil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
„Důrazně se ohrazujeme proti dehumanizačním výrokům Filipa Turka na adresu úředníků a novinářů. Výrazy jako paraziti, škodná nebo chátra patří do dehumanizačního nacistického a fašistického narativu a je neakceptovatelné, aby se takto vyjadřoval příslušník politické reprezentace,“ kritizoval Odborový svaz státních orgánů a organizací. Varoval před další rétorickou eskalací ze strany vládních politiků.
Odbory poukazují na to, že slovních i fyzických útoků proti úředníkům přibývá. Zmínily případy poškozování majetku i napadení, která skončila zraněním, či dokonce smrtí pracovníka. „Je neodpustitelný hazard tyto tendence extremistickým vyjadřováním podporovat. Očekáváme jednoznačné odmítnutí takového vyjadřování ze strany premiéra (Andreje Babiše) a omluvu poslance Turka,“ sdělil svaz. Dodal, že je připraven k právním krokům, „které povedou k vyvození zodpovědnosti a nápravě důsledků“.
Svaz napsal, že odlidšťující označování vedlo v totalitních režimech ke zločinům proti lidskosti a genocidám. Degradace lidí předcházela jejich likvidaci. Podle odborů je nadmíru alarmující, že podobné výroky zaznívají od politiků čím dál častěji.
Středula: Nepřijatelný slovník
Požadavek odborů na omluvu na úvod dvoudenního sjezdu ČMKOS zdůraznil také Středula. „Když někdo nazve zaměstnance státu parazity a použije slovo deratizace, tak takové výrazy nesmí nikdy patřit do slovníku politika, do žádného slovníku! Lidé, kteří pracují pro stát, si zaslouží poděkování. Tato slova nepatří, a doufám, že už nikdy nebudou patřit, do slovníku kohokoliv, kdo vystupuje. Vrací nás to někam, kde už nikdy být nesmíme,“ prohlásil odborový předák. Vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali.
Turkova slova na pátečním jednání Poslanecké sněmovny kritizoval i předseda STAN Vít Rakušan. Označil je za „nehoráznost“ a „nacistickou rétoriku“. Premiéra vyzval, aby Turka z pozice vládního zmocněnce odvolal. Pokud tak neučiní, bude podle Rakušana marginalizovat a normalizovat takový způsob vyjadřování.
Babiš chce útoky probrat s Macinkou
Turek nedávno vystoupil na setkání k výročí internetové televize XTV. „Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ citoval poslance za Motoristy Blesk. Podle něj mu sál aplaudoval. „Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře,“ chlubil se Turek.
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka podle webu Novinky.cz sdělil, že Turek „možná jen nazývá věci pravými jmény“. Macinka uvedl, že „existuje v našem veřejném světě spoustu různých přísavek a lidí, kteří čerpají peníze pro svou potřebu, a neodpovídá to žádnému ekonomickému prospěchu země“. Podle ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) má Turek rád „břitký vtip“ a podle ministra prevence Borise Šťastného (Motoristé) jde o Turkův „styl a rétoriku“.
O Turkových výrocích chce s předsedou Motoristů mluvit premiér Babiš. „Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné,“ řekl Babiš před začátkem neformálního summitu EU v kyperské Nikósii.