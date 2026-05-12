Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci na úterý o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu.

Univerzitní nemocnice v nizozemském Nijmegenu sdělila, že pracovníci nedodrželi přísnější postup při nakládání s krví a močí infikovaného, proto dvanáct zaměstnanců stráví následujících šest týdnů v karanténě. „Je to preventivní opatření, ačkoli riziko infekce je nízké,“ uvedlo zdravotnické zařízení.

Pacienta nemocnice přijala ve čtvrtek, kdy také došlo k první chybě, a to při odběru krve. Instituce uvedla, že zdravotníci při nakládání s krví použili standardní postupy, ačkoli kvůli povaze viru měli následovat přísnější procedury. V sobotu se pak ukázalo, že přísnější postup zaměstnanci nedodrželi ani při likvidaci moči infikovaného.

Španělské ministerstvo zdravotnictví mezitím v pondělí večer dle Reuters sdělilo, že nákaza hantavirem se potvrdila u jednoho španělského občana z evakuované lodi. Zbývajících třináct Španělů, jejichž testy byly negativní, je v karanténě ve vojenské nemocnici, ve které je i infikovaný pacient. Jeho stav je dobrý, příznaky nemá žádné, doplnil resort.

Výletní loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která následně 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.

Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvilo plavidlo na Kapverdských ostrovech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila v neděli.

Plavidlo nyní míří do Rotterdamu, kde se podle AFP očekává v neděli večer. Provozovatel zde plánuje loď dezinfikovat.

