Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. V pondělí to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. USA hovoří o dvou možných případech.
O šíření nákazy informovaly dříve i americké úřady. Tamní ministerstvo zdravotnictví na síti X uvedlo, že ze sedmnácti lidí mířících do USA se u jednoho projevily lehké příznaky. U dalšího člověka testy prokázaly slabě pozitivní výsledek.
