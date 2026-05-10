Loď s hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech


10. 5. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech, doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Polohu lodi podle agentury potvrzují také data serveru VesselFinder, který monitoruje námořní dopravu.

Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska. Evakuace má podle společnosti OceanWide Expeditions, která loď provozuje, začít v 9:00 SELČ. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli tři cestující.

Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Evakuovaní podle úřadů nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli. Na palubě plavidla podle AFP zůstává kolem 150 lidí. Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO
Amsterdam přijal několik pacientů z výletní lodi s hantavirem

Výběr redakce

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

včeraAktualizovánopřed 47 mminutami
Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

včeraAktualizovánopřed 56 mminutami
Loď s hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech

Loď s hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech

06:58Aktualizovánopřed 59 mminutami
V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

00:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Koalice se pře o parametry celostátního referenda

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelské útoky zabily v Libanonu nejméně sedm lidí, útočil i Hizballáh

Izraelský úder na jihu Libanonu v sobotu zabil sedm lidí včetně jednoho dítěte a zranil patnáct lidí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Bejrútu. Podle agentury AP celkem zabily izraelské údery na jihu Libanonu třináct lidí a další čtyři lidé zahynuli při úderech u Bejrútu. Šíitské hnutí Hizballáh v sobotu odpoledne oznámilo dronový útok na severu Izraele, který odůvodnilo porušováním příměří z izraelské strany.
včeraAktualizovánopřed 56 mminutami

Loď s hantavirem dorazila k přístavu na Kanárských ostrovech

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech, doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Polohu lodi podle agentury potvrzují také data serveru VesselFinder, který monitoruje námořní dopravu.
06:58Aktualizovánopřed 59 mminutami

V místních volbách v Anglii uspěli Reform UK a Zelení, propadli labouristé

V místních volbách v Anglii, které se konaly ve čtvrtek, výrazně uspěla protiimigrační strana Reform UK a Zelení. Propad zaznamenali vládní labouristé a také opoziční konzervativci, ukazují konečné výsledky, o kterých v sobotu informovala BBC. V parlamentech ve Skotsku a Walesu uspěly místní národní strany, v obou případech ale nemají většinu.
00:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem, loď míří k Tenerife

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Evakuace lidí z výletní lodi začne v neděli v 9:00 SELČ. Uvedl to v prohlášení v sobotu večer provozovatel lodi. Očekává se, že loď připluje k ostrovu Tenerife, kde evakuace začne, o několik hodin dříve.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rodríguezová míří do Haagu, chce hájit nárok Venezuely na Esequibo

Venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová v sobotu oznámila svou první cestu do Evropy. Uvedla, že se vydá do Haagu na zasedání Mezinárodního soudního dvora (ICJ), napsala agentura AFP. ICJ řeší spor mezi Venezuelou a Guyanou o region Esequibo, který si Caracas nárokuje.
před 10 hhodinami

Ruské oslavy Dne vítězství byly nejtlumenější za poslední roky, kvůli „hrozbě“ z Ukrajiny

Rusko si v sobotu dopoledne vojenskou přehlídkou v Moskvě připomnělo 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Kreml obvykle na Den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé, letos však na Rudém náměstí kvůli „operační situaci“ chyběla pozemní vojenská technika. Dle médií byla akce dokonce nejtlumenější za poslední roky. Ruský vládce Vladimir Putin nicméně v projevu podle agentury TASS chválil postup svých vojáků v bojích na Ukrajině, ačkoliv prý tuto zemi, kterou z jeho rozkazu Rusové napadli, podporuje NATO.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Příměří větší klid na frontě nepřineslo, hlásí z Ukrajiny zpravodajka ČT

Podle zpravodajky ČT na Ukrajině Darji Stomatové se ohlášený třídenní klid zbraní na frontě v pravém smyslu nedodržuje. Ukrajinské úřady hlásí dva mrtvé po ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Další člověk zahynul už v pátek při ruském úderu v Černihivské oblasti. Není jasné, zda se útoky v Dněpropetrovské oblasti odehrály po začátku příměří, které potvrdily Kyjev i Moskva.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoPentagon zveřejnil dokumenty o UFO

Pentagon na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnil množství dokumentů o neidentifikovaných létajících předmětech. Úřady Spojených států vyšetřují jevy UFO už přes sedmdesát let. Lidé teď v odtajněných materiálech usilovně hledají důkazy o existenci mimozemské civilizace. Bývalý ředitel Úřadu pro zkoumání všech anomálií Sean Kirkpatrick odmítá zveřejnění jako honbu za senzací. Spokojeni nejsou ani lovci záhad, protože mnohé materiály se podle nich na veřejnost dostaly už dříve, případně nepřinášejí žádné odpovědi. Část veřejnosti pak podezírá současnou administrativu, že zveřejněním odvádí pozornost od důležitějších, nelichotivých věcí.
před 11 hhodinami
Načítání...