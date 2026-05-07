V Amsterdamu léčí další ženu s příznaky hantaviru

V Amsterdamu byla hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Podle úřadů jde o letušku, která byla v kontaktu s jednou z obětí z výletní lodi. Plavidlo na Svaté Heleně opustilo asi čtyřicet lidí. Všichni se symptomy už byli z lodi evakuováni. Argentina otestuje hlodavce ve městě Ushuaia, odkud loď vyplula. Země v poslední době hlásí vzestup počtů nakažených hantavirem. Od loňského června šlo o 101 případů.
Loď MV Hondius měla plavbu podle původního plánu zakončit koncem května na Islandu. Rejkjavík už ale varoval, že jí zřejmě v zakotvení v přístavu zabrání.
Zdravotnické úřady v nejméně třech amerických státech nyní monitorují cestující, kteří byli na palubě, napsal deník The New York Times (NYT). Stát Georgia podle listu sleduje dva obyvatele, Arizona jednoho a Kalifornie blíže neupřesněný počet lidí, kteří pobývali na lodi, ale vrátili se od té doby domů. Nikdo z nich zatím nevykazuje příznaky nákazy, cituje list činitele.
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle agentury Reuters uvedlo, že riziko je pro americkou veřejnost v tuto chvíli extrémně nízké.
Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se u třech zemřelých potvrdil jihoamerický virus Andes (ANDV). První z cestujících 70letý Nizozemec zemřel 11. dubna a jeho 69letá manželka, rovněž Nizozemka, podlehla nákaze po vystoupení z lodi v nemocnici 26. dubna. Třetí cestující, Němka, zemřela 2. května.
Nizozemský pár před nástupem na palubu pobýval v Ushuaii a cestoval po dalších místech v Argentině, v Chile a Uruguayi, uvedlo argentinské ministerstvo zdravotnictví podle AFP. Argentinské úřady se domnívají, že se pár mohl nakazit při pozorování ptáků v Ushuaii.
Šíření smrtícího viru v Argentině
Inkubační doba hantaviru je jeden až osm týdnů, takže je těžké zjistit, zda se tito cestující virem nakazili před odjezdem z jihoamerické země 1. dubna, nebo během výletní plavby. Loď vyplula z města Ushuaia v provincii Ohňová země. V této oblasti ale není hlášen žádný případ nákazy od roku 1996, poukázalo tamní ministerstvo zdravotnictví, které do místa vyslalo epidemiologický tým.
Podle známého argentinského infektologa Huga Pizziho není pochyb o tom, že se hantavirus v zemi šíří. Podle něj tomu napomáhají změny klimatu. Tropičtější podnebí podle něj vytváří příznivější podmínky pro hlodavce, kteří jsou hlavním zdrojem nákazy.
Podle odborníků lze příznaky hantaviru zpočátku zaměnit například s nachlazením či chřipkou, což může vést k chybné diagnóze. V chudších částech Argentiny nejsou navíc vždy dostupné diagnostické prostředky.
Agentura AP poukazuje na případ čtrnáctiletého Rodriga Delgada, který se hantavirem nakazil na konci loňského roku. Lékaři zpočátku chlapci předepsali ibuprofen a nařídili mu klid. To však nepomohlo a hocha museli hospitalizovat na jednotce intenzívní péče. Zemřel krátce poté, co test potvrdil nákazu hantavirem.
Loď směřuje k Tenerife
MV Hondius nyní míří ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se měla dostat asi v sobotu, informovala španělská média. Tři nakažené už z plavidla evakuovalo Nizozemsko, další osobu pak Německo.
Evakuace cestujících z lodi, kteří nemají žádné symptomy, začne na Kanárských ostrovech od pondělí 11. května, píše agentura AFP s odvoláním na španělské ministerstvo vnitra. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších šest desítek členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky, uvedla ve středu česká hygienická služba.
Cizinci budou podle španělských médií repatriováni do svých zemí a Španělé zamíří do karantény do jedné z nemocnic v Madridu.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Inkubační doba viru bývá jeden až osm týdnů po kontaktu. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.