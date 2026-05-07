V Amsterdamu léčí další ženu s příznaky hantaviru


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V Amsterdamu byla hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Podle úřadů jde o letušku, která byla v kontaktu s jednou z obětí z výletní lodi. Plavidlo na Svaté Heleně opustilo asi čtyřicet lidí. Všichni se symptomy už byli z lodi evakuováni. Argentina otestuje hlodavce ve městě Ushuaia, odkud loď vyplula. Země v poslední době hlásí vzestup počtů nakažených hantavirem. Od loňského června šlo o 101 případů.

Loď MV Hondius měla plavbu podle původního plánu zakončit koncem května na Islandu. Rejkjavík už ale varoval, že jí zřejmě v zakotvení v přístavu zabrání.

Zdravotnické úřady v nejméně třech amerických státech nyní monitorují cestující, kteří byli na palubě, napsal deník The New York Times (NYT). Stát Georgia podle listu sleduje dva obyvatele, Arizona jednoho a Kalifornie blíže neupřesněný počet lidí, kteří pobývali na lodi, ale vrátili se od té doby domů. Nikdo z nich zatím nevykazuje příznaky nákazy, cituje list činitele.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle agentury Reuters uvedlo, že riziko je pro americkou veřejnost v tuto chvíli extrémně nízké.

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli
Archivní snímek lodi, na které byl nyní zjištěn hantavirus (květen 2025, nizozemský přístav Vlissingen)

Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se u třech zemřelých potvrdil jihoamerický virus Andes (ANDV). První z cestujících 70letý Nizozemec zemřel 11. dubna a jeho 69letá manželka, rovněž Nizozemka, podlehla nákaze po vystoupení z lodi v nemocnici 26. dubna. Třetí cestující, Němka, zemřela 2. května.

Nizozemský pár před nástupem na palubu pobýval v Ushuaii a cestoval po dalších místech v Argentině, v Chile a Uruguayi, uvedlo argentinské ministerstvo zdravotnictví podle AFP. Argentinské úřady se domnívají, že se pár mohl nakazit při pozorování ptáků v Ushuaii.

Argentina prozkoumá hlodavce kvůli hantaviru na výletní lodi
Šíření smrtícího viru v Argentině

Inkubační doba hantaviru je jeden až osm týdnů, takže je těžké zjistit, zda se tito cestující virem nakazili před odjezdem z jihoamerické země 1. dubna, nebo během výletní plavby. Loď vyplula z města Ushuaia v provincii Ohňová země. V této oblasti ale není hlášen žádný případ nákazy od roku 1996, poukázalo tamní ministerstvo zdravotnictví, které do místa vyslalo epidemiologický tým.

Podle známého argentinského infektologa Huga Pizziho není pochyb o tom, že se hantavirus v zemi šíří. Podle něj tomu napomáhají změny klimatu. Tropičtější podnebí podle něj vytváří příznivější podmínky pro hlodavce, kteří jsou hlavním zdrojem nákazy.

Podle odborníků lze příznaky hantaviru zpočátku zaměnit například s nachlazením či chřipkou, což může vést k chybné diagnóze. V chudších částech Argentiny nejsou navíc vždy dostupné diagnostické prostředky.

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska
Výletní loď MV Hondius s pasažéry s hantavirem kotví v přístavu na Kapverdách (6. května 2026)

Agentura AP poukazuje na případ čtrnáctiletého Rodriga Delgada, který se hantavirem nakazil na konci loňského roku. Lékaři zpočátku chlapci předepsali ibuprofen a nařídili mu klid. To však nepomohlo a hocha museli hospitalizovat na jednotce intenzívní péče. Zemřel krátce poté, co test potvrdil nákazu hantavirem.

Loď směřuje k Tenerife

MV Hondius nyní míří ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se měla dostat asi v sobotu, informovala španělská média. Tři nakažené už z plavidla evakuovalo Nizozemsko, další osobu pak Německo.

Evakuace cestujících z lodi, kteří nemají žádné symptomy, začne na Kanárských ostrovech od pondělí 11. května, píše agentura AFP s odvoláním na španělské ministerstvo vnitra. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších šest desítek členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky, uvedla ve středu česká hygienická služba.

Cizinci budou podle španělských médií repatriováni do svých zemí a Španělé zamíří do karantény do jedné z nemocnic v Madridu.

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Inkubační doba viru bývá jeden až osm týdnů po kontaktu. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 5 hhodinami
V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů narazil do skladu ropy v lotyšském městě Rezekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.
05:46Aktualizovánopřed 59 mminutami

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států Evropské unie (EU) se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí (EK).
09:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rekreanti si „rezervovali“ lehátka ručníky. Němec vysoudil tisíc eur

Německý turista vysoudil odškodnění téměř tisíc eur (přes 24 tisíc korun) poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.
před 2 hhodinami

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
před 5 hhodinami

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Rostoucí napětí ve světě a ochlazení vztahů s Washingtonem žene Kanadu do náruče Evropské unie. Vzájemné obchodní i bezpečnostní vazby sílí a vyvstala i otázka, zda by se Ottawa mohla v budoucnu k bloku připojit. Někteří experti tvrdí, že Kanada je, co se hodnot a politik týká, ve skutečnosti „evropská“, změny smluv by však byly nutné. Ottawa zatím ideu odmítá, podle průzkumů by ji nicméně zvážila většina Kanaďanů.
před 6 hhodinami

Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvádí OSN

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
před 9 hhodinami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
před 9 hhodinami
