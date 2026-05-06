Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Plavidlo se chystá přijmout Španělsko.
„Ve Švýcarsku byl jeden člověk pozitivně testován na hantavirus. Muž se spolu se svou manželkou koncem dubna vrátil z cesty v Jižní Americe,“ uvedla podle agentury Reuters švýcarská vláda v prohlášení, podle něhož u sebe muž po návratu pozoroval příznaky onemocnění, které hantavirus způsobuje.
V curyšské univerzitní nemocnici ho proto zdravotníci dali do izolace. Následný test potvrdil infekci. Muž je nakažený hantavirem Andes, který se vyskytuje právě v Jižní Americe. Pacientova manželka zatím nevykazuje žádné symptomy, ale pro jistotu je také v izolaci. Švýcarské úřady zjišťují, jestli byl muž od propuknutí nákazy v kontaktu i s dalšími lidmi.
Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly. Situaci na palubě prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Tři pacienti, kteří byli následně evakuováni, dostanou lékařskou péči v Nizozemsku. „Zbytek (posádky a cestujících) bude pokračovat na Kanárské ostrovy, kde se očekává, že dorazí za tři až čtyři dny,“ uvedlo španělské ministerstvo zdravotnictví.
Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny.
Cestující a posádka budou moci loď opustit za přísných bezpečnostních opatření, budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu, uvedlo ministerstvo. Několik lidí na palubě podle médií pochází ze Španělska. Cílem opatření je „zamezit kontaktu s místním obyvatelstvem“.
Madrid mluví o „humanitárním duchu“
Původně se španělské ministerstvo zdravotnictví k možnosti, že by loď přistála na Kanárských ostrovech, stavělo opatrně. Úřad poukazoval na to, že je nutné vyhodnotit rizika a přínosy každého kroku. Uváděl, že riziko pro místní obyvatele je nízké.
Povolení, aby loď přistála na Kanárských ostrovech, resort odůvodňuje plněním povinností, se kterými počítá mezinárodní právo, a humanitárním duchem. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo, který po premiérovi Pedrovi Sánchezovi žádá naléhavou schůzku.
Podle Clavija Kanárské ostrovy od Madridu nedostaly dostatečné informace, aby uklidnily místní obyvatele. Podle něj pasažéry lodi lze evakuovat letecky z Kapverd či loď, pokud nevznikne nějaká naléhavá situace, může doplout do Nizozemska, kde je registrovaná.
Podle Clavija s názorem, že loď nemusí přistát na Kanárských ostrovech, původně souhlasil i Madrid. Ministr pro místní záležitosti Ángel Víctor Torres uvedl, že kanárská vláda informace dostává. Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média.
Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus ve středu uvedl, že organizace nadále spolupracuje s provozovatelem lodi a také s vládami Kapverd, Spojeného království, Španělska a Nizozemska. „WHO děkuje všem zúčastněným. V této fázi zůstává celkové riziko pro veřejné zdraví nízké,“ dodal ve svém prohlášení na síti X.
Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, žena následně zemřela v péči lékařů v nemocnici v Johannesburgu. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit. Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že tělo se nadále nachází na palubě.
Hantavirus se vyskytuje i v Česku
Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
„Hantaviry nejsou jeden stejný virus, ale je to skupina virů, dnes je jich známo dvacet. Rezervoár je primárně u hlodavců – každý může přenášet jiný typ viru. I klinická závažnost, nebezpečí mezi jednotlivými hantaviry se liší. Na zaoceánské lodi se objevil jeden z těch nejnebezpečnějších, který se vyskytuje v Jižní Americe a má poměrně vysokou smrtnost. Pro ty cestující je nebezpečí poměrně vysoké,“ míní primář Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Beran.
Přenos viru mezi lidmi je velmi vzácný. Většina, včetně těch, které se vyskytují v Česku, přenosné touto cestou nejsou, řekl ČT24 Beran. „Právě v Jižní Americe se ale vyskytuje jeden hantavirus, kde byl přenos mezi lidmi popsán. Je to nebezpečná situace, předpokládá se, že na té lodi mezi lidmi k přenosu došlo. ten přenos není jednoduchý – musí tam být těsný kontakt mezi lidmi, kontakt s nějakými sekrety a podobně,“ popsal lékař.
V Česku je kolem deseti případů ročně. „U nás naštěstí ty typy virů patří mezi ty méně závažné, nicméně i tyto mohou udělat závažnou infekci třeba se selháním ledvin,“ upozornil primář. Nejohroženějšími oblastmi je sever Moravy a Slezsko. Nejčastěji dochází k přenosu pomocí exkrementů hlodavců na poli či v lese. Ohroženi jsou pracovníci jako lesníci, myslivci. „Vytvoří se aerosol, prach a člověk vdechne kontaminovaný aerosol,“ vysvětlil Beran.