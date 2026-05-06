Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, BBC

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Plavidlo se chystá přijmout Španělsko.

„Ve Švýcarsku byl jeden člověk pozitivně testován na hantavirus. Muž se spolu se svou manželkou koncem dubna vrátil z cesty v Jižní Americe,“ uvedla podle agentury Reuters švýcarská vláda v prohlášení, podle něhož u sebe muž po návratu pozoroval příznaky onemocnění, které hantavirus způsobuje.

V curyšské univerzitní nemocnici ho proto zdravotníci dali do izolace. Následný test potvrdil infekci. Muž je nakažený hantavirem Andes, který se vyskytuje právě v Jižní Americe. Pacientova manželka zatím nevykazuje žádné symptomy, ale pro jistotu je také v izolaci. Švýcarské úřady zjišťují, jestli byl muž od propuknutí nákazy v kontaktu i s dalšími lidmi.

Pohled na loď MV Hondius, která čeká na pomoc kvůli hantaviru
Zdroj: Associated Press

Loď se nachází na Kapverdách, které ale nemají vhodné zdravotnické vybavení, aby se o lidi na palubě lodi postaraly. Situaci na palubě prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Tři pacienti, kteří byli následně evakuováni, dostanou lékařskou péči v Nizozemsku. „Zbytek (posádky a cestujících) bude pokračovat na Kanárské ostrovy, kde se očekává, že dorazí za tři až čtyři dny,“ uvedlo španělské ministerstvo zdravotnictví.

Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny.

Cestující a posádka budou moci loď opustit za přísných bezpečnostních opatření, budou vyšetřeni lékaři a pak převezeni do země původu, uvedlo ministerstvo. Několik lidí na palubě podle médií pochází ze Španělska. Cílem opatření je „zamezit kontaktu s místním obyvatelstvem“.

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli
Archivní snímek lodi, na které byl nyní zjištěn hantavirus (květen 2025, nizozemský přístav Vlissingen)

Madrid mluví o „humanitárním duchu“

Původně se španělské ministerstvo zdravotnictví k možnosti, že by loď přistála na Kanárských ostrovech, stavělo opatrně. Úřad poukazoval na to, že je nutné vyhodnotit rizika a přínosy každého kroku. Uváděl, že riziko pro místní obyvatele je nízké.

Povolení, aby loď přistála na Kanárských ostrovech, resort odůvodňuje plněním povinností, se kterými počítá mezinárodní právo, a humanitárním duchem. Rozhodnutí ministerstva kritizuje šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo, který po premiérovi Pedrovi Sánchezovi žádá naléhavou schůzku.

Podle Clavija Kanárské ostrovy od Madridu nedostaly dostatečné informace, aby uklidnily místní obyvatele. Podle něj pasažéry lodi lze evakuovat letecky z Kapverd či loď, pokud nevznikne nějaká naléhavá situace, může doplout do Nizozemska, kde je registrovaná.

Podle Clavija s názorem, že loď nemusí přistát na Kanárských ostrovech, původně souhlasil i Madrid. Ministr pro místní záležitosti Ángel Víctor Torres uvedl, že kanárská vláda informace dostává. Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média.

Tkáň napadená hantavirem
Zdroj: Centers for Disease Control and Prevention/Handout via Reuters

Generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus ve středu uvedl, že organizace nadále spolupracuje s provozovatelem lodi a také s vládami Kapverd, Spojeného království, Španělska a Nizozemska. „WHO děkuje všem zúčastněným. V této fázi zůstává celkové riziko pro veřejné zdraví nízké,“ dodal ve svém prohlášení na síti X.

Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel sedmdesátiletý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě, žena následně zemřela v péči lékařů v nemocnici v Johannesburgu. V nemocnici v tomto jihoafrickém městě bojuje o život devětašedesátiletý Brit. Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Média dříve informovala, že tělo se nadále nachází na palubě.

Hantavirus se vyskytuje i v Česku

Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.

„Hantaviry nejsou jeden stejný virus, ale je to skupina virů, dnes je jich známo dvacet. Rezervoár je primárně u hlodavců – každý může přenášet jiný typ viru. I klinická závažnost, nebezpečí mezi jednotlivými hantaviry se liší. Na zaoceánské lodi se objevil jeden z těch nejnebezpečnějších, který se vyskytuje v Jižní Americe a má poměrně vysokou smrtnost. Pro ty cestující je nebezpečí poměrně vysoké,“ míní primář Kliniky infekčních nemocí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Beran.

Lékař Ondřej Beran o smrtícím hantaviru
Zdroj: ČT24

Přenos viru mezi lidmi je velmi vzácný. Většina, včetně těch, které se vyskytují v Česku, přenosné touto cestou nejsou, řekl ČT24 Beran. „Právě v Jižní Americe se ale vyskytuje jeden hantavirus, kde byl přenos mezi lidmi popsán. Je to nebezpečná situace, předpokládá se, že na té lodi mezi lidmi k přenosu došlo. ten přenos není jednoduchý – musí tam být těsný kontakt mezi lidmi, kontakt s nějakými sekrety a podobně,“ popsal lékař.

V Česku je kolem deseti případů ročně. „U nás naštěstí ty typy virů patří mezi ty méně závažné, nicméně i tyto mohou udělat závažnou infekci třeba se selháním ledvin,“ upozornil primář. Nejohroženějšími oblastmi je sever Moravy a Slezsko. Nejčastěji dochází k přenosu pomocí exkrementů hlodavců na poli či v lese. Ohroženi jsou pracovníci jako lesníci, myslivci. „Vytvoří se aerosol, prach a člověk vdechne kontaminovaný aerosol,“ vysvětlil Beran.

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
Rusko porušilo klid zbraní, mír odmítá, uvedl Sybiha

Rusko porušilo klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, reagoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na noční ruské nálety. Ukazuje to, že Rusko odmítá mír a že jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií, dodal ministr. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné.
USA dočasně přestanou chránit lodě v Hormuzském průlivu, uvedl Trump

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal šéf Bílého domu. Ropa v reakci na Trumpova slova o možné dohodě prudce zlevňuje. Brent ztrácí zhruba šest procent, nachází se blízko 103 dolarů za barel.
Rodríguezová vede přestavbu venezuelského režimu. Sama má „zbraň u hlavy“

Vyměnila sedmnáct ministrů, nahradila vojenské velitele a omezila vliv podnikatelů spojených s bývalým venezuelským autoritářem Nicolásem Madurem, ale šéf represivního aparátu se dokázal udržet. Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová své kroky koordinuje s USA. Podle jejích spolupracovníků vládne, jako by jí někdo držel pistoli u hlavy. Venezuela zatím čeká na demokratické volby, zvednutí životního úrovně i propuštění všech politických vězňů.
Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
VideoBritánii čekají místní volby. Starmerovi hrozí stranický puč

Britskému premiérovi Keiru Starmerovi hrozí po čtvrtečních místních volbách stranický puč. Průzkumy totiž očekávají drtivou porážku jeho vládních labouristů, kteří se k moci dostali v roce 2024 jednoznačným vítězstvím. Nyní by mohli ztratit až tři čtvrtiny křesel, která obhajují. Předvolební kampaň je v Londýně i na mnoha dalších místech v Anglii jiná než obvykle. V metropoli si věří levicoví Zelení. Mimo ni pak hlavně protipřistěhovalečtí Reformisté Nigela Farage. Starmer už měsíce bojuje s nízkou podporou a také se skandálem kolem výběru amerického velvyslance. Tlak na premiéra ze strany některých vládních poslanců už řadu měsíců stoupá. Už teď sepisují dopis, ve kterém premiéra vyzývají ke stanovení data odchodu. Někteří vládní ministři před stranickým pučem varují. A i samotný Starmer říká, že neodejde bez boje.
Do Austrálie míří skupina žen a dětí s vazbami na Islámský stát

Austrálie tento týden přijme třináct žen a dětí ze Sýrie, které mají vazby na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom australská vláda, která jim nehodlá poskytnout žádnou podporu. Australští rodinní příslušníci se vrací ze Sýrie navzdory obavám některých krajanů, že mohou představovat hrozbu pro bezpečnost obyvatel. Kabinet prý nemá možnost, jak jim v návratu do země zamezit.
