WHO potvrdila šest případů nákazy hantavirem z osmi podezřelých


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru. V pátek to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).

„K 8. květnu bylo hlášeno celkem osm případů, včetně tří úmrtí (míra smrtnosti 38 procent). Šest případů bylo laboratorně potvrzeno jako hantavirová infekce, všechny identifikovány jako způsobené andským virem, o kterém je známo, že je přenosný mezi lidmi,“ uvedla WHO.

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi. Způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50 procent.

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli
Archivní snímek lodi, na které byl nyní zjištěn hantavirus (květen 2025, nizozemský přístav Vlissingen)

Hantavirus se začal šířit minulý týden na výletní lodi MV Hondius v Atlantickém oceánu. Na nákazu dosud zemřeli tři cestující. Plavidlo nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP na něm zůstává kolem 150 lidí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky.

Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné.

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO
Amsterdam přijal několik pacientů z výletní lodi s hantavirem

Washington, Kyjev i Moskva potvrdily třídenní příměří v rusko-ukrajinské válce

Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou má od 9. do 11. května platit třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně příměří potvrdil a později tak učinila i Moskva. Klid zbraní má zahrnovat také výměnu tisícovky zajatců na každé straně. Oznámení přišlo po vzájemných obviněních Kyjeva a Moskvy z porušování dřívějšího jednostranného příměří vyhlášeného Ruskem kvůli oslavám konce druhé světové války.
Labouristé těžce ztrácí, Farageova Reform UK stoupá

Britská vládní Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku a nebude ve velšském parlamentu u moci poprvé od roku 1999, píše agentura AFP. Nejvíce křesel v této části země si zajistila nacionalistická strana Plaid Cymru, která obsadila 43 z celkových 96 míst. Labouristům připadlo pouze devět mandátů. Zároveň podle stanice BBC protiimigrační strana Reform UK Nigela Farage v místních volbách v Anglii dosud získala přes tisíc křesel a posiluje také Strana zelených. Na konečné výsledky čtvrtečních voleb se teprve čeká.
Soud ve Virginii zatrhl překreslení volebních okrsků

Nejvyšší soud amerického státu Virginie zrušil změny hranic okrsků pro volby do Kongresu. Zvrátil tím rozhodnutí, které minulý měsíc učinili voliči v referendu. Plán iniciovala Demokratická strana. Podle agentury AP jí rozsudek zasadil další významnou ránu v celostátním boji s republikány o převahu v podzimních volbách.
Video„Kuriozita do kuloárů druhé kategorie,“ říká ke sporu o summit NATO Landovský

Vláda Andreje Babiše (ANO) brzy splní závazek Aliance dát na obranu dvě procenta HDP, ideální by to bylo už v letos. V Interview ČT24 to uvedl budoucí vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský, který chce zabránit „resortismu“. Na summit do Ankary by podle něj měl jet předseda vlády – zažil však i summity, kde se vystřídali prezident a premiér. Klíčový je národní konsenzus, míní Landovský. Spojenci podle něj spor vnímají jako „kuriozitu do kuloárů druhé kategorie“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
Policie zachránila rukojmí po přepadení banky v německém Sinzigu. Pachatelé zmizeli

Policie vnikla do přepadené banky v německém Sinzigu, kde našla v uzamčené místnosti dvě nezraněná rukojmí. Pachatelé jsou na útěku, napsal německý bulvární list Bild. Jedním z rukojmí byl podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze.
Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
