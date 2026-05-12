Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Začíná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a to tradičně cyklem symfonických básní Má vlast a v den výročí úmrtí jejího skladatele Bedřicha Smetany. Tentokrát se provedení skladby ujal Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pod taktovkou Petra Popelky. V přímém přenosu koncert zprostředkuje Česká televize.

Zahajovací den je spojen s akcemi i mimo koncertní síně. Dopoledne památku Bedřicha Smetany uctili zástupci festivalu na Vyšehradském hřbitově, kde je skladatel uložen.

Odpolední open air pro veřejnost pak zahrnuje hudební experimenty, workshopy či hudební AZ kvíz, do něhož se zapojí i pěvec Adam Plachetka nebo šéfdirigent Opery Národního divadla Robert Jindra. To vše se koná v Riegrových sadech, kde bude také možné sledovat večerní zahájení na velkoplošné obrazovce. Koncert bude vysílán i v další více než dvacítce zemí díky spolupráci s Českými centry.

Má vlast inspirovaná prvními nahrávkami

Má vlast se uvádí na Pražském jaru téměř každoročně. Tradici osvěžuje skutečnost, že se skladby ujímá každý rok jiný dirigent. Pro SOČR, který letos slaví rovné století existence, je zahájení osmdesátého prvního ročníku už jedenáctou příležitostí ujmout se tohoto cyklu symfonických básní.

Nahrávám video
Rozhovor s dirigentem Petrem Popelkou
Zdroj: ČT24

„Snažím se vycházet z prvních nahrávek Václava Talicha, mou největší inspirací je živá nahrávka z roku 1939. Myslíme si, že dnešní doba je rychlá a tenkrát si interpreti nechávali víc času, ale když se člověk zaposlouchá do těch starých nahrávek, tak je to často omyl,“ uvedl dirigent Popelka ke své interpretaci Mé vlasti.

Přes čtyřicet koncertů

Pražské jaro nabídne přes čtyřicet koncertů. Ředitel festivalu Robert Hanč vyzdvihuje například kanadskou umělkyni Barbaru Hanniganovou, která se představí v několika programech. „S Českou filharmonií provede skladbu Lidský hlas od Francise Poulenca, kde zpívá, zároveň diriguje, hraje obličejem a tělem – a to vše se promítá na velké plátně nad orchestrem. Ona je skutečně fenomén,“ říká Hanč.

Návštěvníkům, kteří se na festival chystají, ale jinak na klasiku příliš nechodí, by doporučil třeba koncert bratrů Lucase a Arthura Jussenových z Nizozemska. „Dva fantastičtí klavíristé, byli zázračné děti, jsou charismatičtí a mají krásný program, v němž je například Gershwinova Rapsodie v modrém nebo Bernsteinovy Symfonické tance z West Side Story,“

Nahrávám video
Ředitel Pražského jara Robert Hanč představuje 81. ročník
Zdroj: ČT24

Festival 4. června zakončí hudba Giuseppa Verdiho v podání Saského státního orchestru Drážďany (Staatskapelle Dresden) a pěvců z vídeňského souboru Singverein.

I letos se koná mezinárodní hudební soutěž pro mladé umělce. Součástí programu je dále projekt Prague Offspring, který bude prostřednictvím koncertů, masterclass a debat prezentovat trendy soudobé hudby. Na děti a mladé publikum pak cílí projekt SpringTEEN. Během festivalu mohou zájemci v Rudolfinu a v Obecním domě navštívit výstavu Pražské jaro Art Salon.

Smetanova Má vlast zazněla díky Matyáši Novákovi v newyorské Carnegie Hall
Ilustrační foto

Výběr redakce

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 5 mminutami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 12 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 3 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 8 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 8 hhodinami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Začíná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a to tradičně cyklem symfonických básní Má vlast a v den výročí úmrtí jejího skladatele Bedřicha Smetany. Tentokrát se provedení skladby ujal Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pod taktovkou Petra Popelky. V přímém přenosu koncert zprostředkuje Česká televize.
před 12 mminutami

Ceny Apollo získali rappeři James Cole & Idea a skupina Ida The Young

Hudební ceny Apollo za singl roku 2025 získali rappeři James Cole & Idea, deskou roku se stala nahrávka Tell Me When You Pass The Sun skupiny Ida The Young. James Cole & Idea uspěli s písní Daniel. O laureátech cen české hudební kritiky rozhodla desetičlenná porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů.
před 4 hhodinami

Obrazem: Fotograf Sudek vyrážel za svými třemi přáteli na sever

Výstava Josef Sudek a přátelé, jež byla otevřena v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění, se zaměřuje na jednu z mnoha částí Sudkovy bohaté tvorby. Podtitul Putování na sever naznačuje, kam se ubíralo kurátorské uvažování.
10. 5. 2026

Strach z krásy, strach ze vztahu. Vědci popsali roli femme fatale v mýtech

Jednou z nejčastějších překážek, jimž mužský hrdina čelí na své cestě ke smysluplnému konci svého příběhu, není drak ani jiná lítá bestie. Je to krásná žena označovaná jako femme fatale. Právě tento archetyp teď vědci prozkoumali.
9. 5. 2026

Obrazy padělal, teď maluje vlastní. Za jedinečné považuje Beltracchi oboje

Léta padělal obrazy, aniž by jejich pravost někdo zpochybnil, a když si odseděl trest, začal tvořit a prodávat pod vlastním jménem. Německý výtvarník Wolfgang Beltracchi nyní průřez svou tvorbou představuje v pražském Obecním domě. Jeho výstavy opakovaně provázejí otázky, kolik neodhalených falzifikátů nejen od Beltracchiho vlastně koluje trhem s uměním.
7. 5. 2026

VideoFilmové premiéry: Mengele, Billie Eilish, ovce detektivy či Panelstory

Mortal Kombat 2 dostává na plátna kin pokračování adaptace bojových videoher. V detektivním snímku Béé tým na stopě vyšetřují zločiny i ovce. Životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho nabízí pohled na válečné i poválečné osudy lékaře přezdívaného Anděl smrti. V hororu Hokum pronásledují spisovatele v odlehlém penzionu, kam se přijel vyrovnat se smrtí rodičů, noční můry. Koncertní dokument Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour rekapituluje zatím poslední turné americké zpěvačky. A do kin se také vrací digitálně restaurovaná Panelstory, kterou jako satirický obraz sídliště natočila Věra Chytilová na konci sedmdesátých let.
7. 5. 2026

Otevření ruského pavilonu na výtvarném bienále provázejí protesty

Rusko otevřelo na Bienále umění v Benátkách svůj národní pavilon. První ruská účast na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě od začátku plnohodnotné invaze vůči Ukrajině vyvolala silnou kritiku ještě před začátkem přehlídky a v den zahájení proti ní u pavilonu protestovaly stovky lidí. Kvůli ruské národní expozici hrozí, že bienále přijde o peníze z evropských fondů, což ve středu označil ruský velvyslanec v Římě Alexej Paramonov za brutální diktát. Expozice bude přístupná jen do pátku.
6. 5. 2026

Z třicítky amerických koncertů zbyl jeden. Návrat Pussycat Dolls se nedaří

Americká dívčí skupina Pussycat Dolls zrušila téměř celou severoamerickou část svého chystaného comebackového turné. A to po „upřímném zhodnocení“, k němuž je přiměl s největší pravděpodobností slabý prodej vstupenek. Koncerty v Evropě, včetně toho v Praze, ale zatím platí.
6. 5. 2026
Načítání...