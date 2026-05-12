Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Začíná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a to tradičně cyklem symfonických básní Má vlast a v den výročí úmrtí jejího skladatele Bedřicha Smetany. Tentokrát se provedení skladby ujal Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pod taktovkou Petra Popelky. V přímém přenosu koncert zprostředkuje Česká televize.
Zahajovací den je spojen s akcemi i mimo koncertní síně. Dopoledne památku Bedřicha Smetany uctili zástupci festivalu na Vyšehradském hřbitově, kde je skladatel uložen.
Odpolední open air pro veřejnost pak zahrnuje hudební experimenty, workshopy či hudební AZ kvíz, do něhož se zapojí i pěvec Adam Plachetka nebo šéfdirigent Opery Národního divadla Robert Jindra. To vše se koná v Riegrových sadech, kde bude také možné sledovat večerní zahájení na velkoplošné obrazovce. Koncert bude vysílán i v další více než dvacítce zemí díky spolupráci s Českými centry.
Má vlast inspirovaná prvními nahrávkami
Má vlast se uvádí na Pražském jaru téměř každoročně. Tradici osvěžuje skutečnost, že se skladby ujímá každý rok jiný dirigent. Pro SOČR, který letos slaví rovné století existence, je zahájení osmdesátého prvního ročníku už jedenáctou příležitostí ujmout se tohoto cyklu symfonických básní.
„Snažím se vycházet z prvních nahrávek Václava Talicha, mou největší inspirací je živá nahrávka z roku 1939. Myslíme si, že dnešní doba je rychlá a tenkrát si interpreti nechávali víc času, ale když se člověk zaposlouchá do těch starých nahrávek, tak je to často omyl,“ uvedl dirigent Popelka ke své interpretaci Mé vlasti.
Přes čtyřicet koncertů
Pražské jaro nabídne přes čtyřicet koncertů. Ředitel festivalu Robert Hanč vyzdvihuje například kanadskou umělkyni Barbaru Hanniganovou, která se představí v několika programech. „S Českou filharmonií provede skladbu Lidský hlas od Francise Poulenca, kde zpívá, zároveň diriguje, hraje obličejem a tělem – a to vše se promítá na velké plátně nad orchestrem. Ona je skutečně fenomén,“ říká Hanč.
Návštěvníkům, kteří se na festival chystají, ale jinak na klasiku příliš nechodí, by doporučil třeba koncert bratrů Lucase a Arthura Jussenových z Nizozemska. „Dva fantastičtí klavíristé, byli zázračné děti, jsou charismatičtí a mají krásný program, v němž je například Gershwinova Rapsodie v modrém nebo Bernsteinovy Symfonické tance z West Side Story,“
Festival 4. června zakončí hudba Giuseppa Verdiho v podání Saského státního orchestru Drážďany (Staatskapelle Dresden) a pěvců z vídeňského souboru Singverein.
I letos se koná mezinárodní hudební soutěž pro mladé umělce. Součástí programu je dále projekt Prague Offspring, který bude prostřednictvím koncertů, masterclass a debat prezentovat trendy soudobé hudby. Na děti a mladé publikum pak cílí projekt SpringTEEN. Během festivalu mohou zájemci v Rudolfinu a v Obecním domě navštívit výstavu Pražské jaro Art Salon.