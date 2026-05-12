Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Ve francouzském přímořském letovisku Cannes startuje sedmdesátý devátý ročník mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou Zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat přes dvacet titulů.
Letošní ročník přehlídky dává v porovnání s loňskem přednost spíše filmům méně známých tvůrců a menších producentů, ve výběru nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií. Cannes přitom bývalo odrazovým můstkem pro hollywoodské franšízy jako Indiana Jones a Top Gun. Studia jsou ale v uvádění blockbusterů stálé opatrnější, poznamenává agentura Reuters.
„Paramount, Sony a další velká studia dokonce v Cannes nebudou mít jako obvykle svůj stan. Jako kdyby na letošní ročník rezignovaly,“ všímá si zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. K důvodům podle něho patří jednak to, že některé očekávané filmy nestihly dokončení na premiéru v Cannes, jako třeba Den odhalení Stevena Spielberga, jiné produkce zase mohou vyčkávat na osmdesátý, tedy jubilejní ročník.
Vzhledem k nedostatku trháků z „továrny na sny“, které by měly letos premiéru, oslaví Cannes čtvrtstoleté výročí začátku akční franšízy Rychle a zběsile. Dorazit má mimo jiné Vin Diesel.
Pro Francii točí Maďar i Japonec
Do hlavní soutěže se zapojí příběhy o válce, smutku i umělé inteligenci. „Není tu žádný film, na který by všichni čekali a na který by se všichni těšili, což to v jistém smyslu dělá zajímavějším, protože je to opravdu otevřené,“ podotkl Scott Roxborough z magazínu The Hollywood Reporter.
Nebývale vysoký je počet francouzskojazyčných filmů, z nichž část režírovali zahraniční filmaři. Íránský exilový filmař Asghar Farhádí i japonský tvůrce Rjúsuke Hamaguči budou v Cannes soutěžit s rodinnými dramaty. Maďarský režisér László Nemes s historickým životopisným příběhem Moulin o odbojáři z dob nacistické okupace Francie. Politika je tak v letošním ročníku přítomná spíše skrze historickou optiku.
A hned tři tituly od španělských tvůrců v hlavní soutěži pak podle ředitele festivalu Thierryho Frémauxe poukazují na „určitý trend ve španělské kinematografii“. Naopak soutěží pouze jeden americký muzikálový snímek, a to The Man I Love (Muž, kterého miluji) v režii Iry Sachse. Odehrává se v osmdesátých letech v New Yorku a dotýká se tématu AIDS.
K filmům, které přetrvají století, ty české letos nepatří
Porotu povede jihokorejský tvůrce Pak Čchan-uk. Poznamenal, že ocenění si zaslouží snímky, které přetrvají padesát či sto let. On a jeho kolegové budou vybírat i z děl španělského režiséra Pedra Almodóvara, ruského režiséra Andreje Zvjaginceva působícího mimo vlast či polského tvůrce Pawla Pawlikowského.
O přízeň porotců se budou ucházet rovněž dva režiséři, jejichž díla už na prestižní francouzské přehlídce uspěla: Japonec Hirokazu Koreeda a Rumun Cristian Mungiu. První z nich se ve své novince zaměří na téma umělé inteligence, druhý se vrací s rodinným dramatem z norské vesnice.
Česká kinematografie v hlavní ani v žádné jiné soutěži zastoupena není, nepočítá-li se koprodukční snímek Zkouška na revoluci o íránské porevoluční historii, na němž se Česko podílelo spolu se Španělskem.
Přijede Travolta, Johanssonová a pro čestnou cenu Streisandová
Mimo soutěžní sekci představí v Cannes své dokumentární snímky například američtí režiséři Steven Soderbergh či Ron Howard, premiéru bude mít také režijní debut Johna Travolty. Na plátno převedl svou vlastní knihu pro děti, v níž čerpal ze své celoživotní fascinace letectvím.
Pozornost vzbudil také Soderbergh a jeho dokument o Johnu Lennonovi. Základem se stal rozhovor, který exčlen Beatles poskytl jen pár hodin před tím, než byl zavražděn. Vytěžit archivní materiály pomohla režisérovi AI.
Přes absenci hollywoodských filmů hvězdy chybět tedy nebudou. Coby členové porot do Cannes zavítají třeba Demi Moore, Scarlett Johanssonová, Adam Driver či Stellan Skarsgard. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.
Více influencerů
Souběžně s projekcemi se koná největší filmový trh na světě, který každoročně přiláká více než patnáct tisíc profesionálů z filmového průmyslu. V souladu s širšími změnami v oboru se do trhu zapojí i influenceři z YouTube a dalších sociálních médií.
Podle zpravodaje Šmída je možné i na samotném festivalu pozorovat změny, jakými procházejí média. „Je tu méně zástupců tradičních médií, ale je tu spousta mladých lidí, kteří jsou vybaveni nejmodernější technikou, jsou zároveň redaktoři, kameramani i zvukaři. A dá se říci, že festival bude pomalu přecházet z klasických médií na sociální sítě,“ domnívá se.