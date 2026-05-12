Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters
Jan Šmíd informuje z Cannes před zahájením festivalu
Ve francouzském přímořském letovisku Cannes startuje sedmdesátý devátý ročník mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou Zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat přes dvacet titulů.

Letošní ročník přehlídky dává v porovnání s loňskem přednost spíše filmům méně známých tvůrců a menších producentů, ve výběru nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií. Cannes přitom bývalo odrazovým můstkem pro hollywoodské franšízy jako Indiana Jones a Top Gun. Studia jsou ale v uvádění blockbusterů stálé opatrnější, poznamenává agentura Reuters.

„Paramount, Sony a další velká studia dokonce v Cannes nebudou mít jako obvykle svůj stan. Jako kdyby na letošní ročník rezignovaly,“ všímá si zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. K důvodům podle něho patří jednak to, že některé očekávané filmy nestihly dokončení na premiéru v Cannes, jako třeba Den odhalení Stevena Spielberga, jiné produkce zase mohou vyčkávat na osmdesátý, tedy jubilejní ročník.

Spielberg opět objevuje mimozemský život. Zatím jen v upoutávce
Den odhalení

Vzhledem k nedostatku trháků z „továrny na sny“, které by měly letos premiéru, oslaví Cannes čtvrtstoleté výročí začátku akční franšízy Rychle a zběsile. Dorazit má mimo jiné Vin Diesel.

Pro Francii točí Maďar i Japonec

Do hlavní soutěže se zapojí příběhy o válce, smutku i umělé inteligenci. „Není tu žádný film, na který by všichni čekali a na který by se všichni těšili, což to v jistém smyslu dělá zajímavějším, protože je to opravdu otevřené,“ podotkl Scott Roxborough z magazínu The Hollywood Reporter.

Nebývale vysoký je počet francouzskojazyčných filmů, z nichž část režírovali zahraniční filmaři. Íránský exilový filmař Asghar Farhádí i japonský tvůrce Rjúsuke Hamaguči budou v Cannes soutěžit s rodinnými dramaty. Maďarský režisér László Nemes s historickým životopisným příběhem Moulin o odbojáři z dob nacistické okupace Francie. Politika je tak v letošním ročníku přítomná spíše skrze historickou optiku.

Ředitel festivalu v Cannes Thierry Frémaux
A hned tři tituly od španělských tvůrců v hlavní soutěži pak podle ředitele festivalu Thierryho Frémauxe poukazují na „určitý trend ve španělské kinematografii“. Naopak soutěží pouze jeden americký muzikálový snímek, a to The Man I Love (Muž, kterého miluji) v režii Iry Sachse. Odehrává se v osmdesátých letech v New Yorku a dotýká se tématu AIDS.

K filmům, které přetrvají století, ty české letos nepatří

Porotu povede jihokorejský tvůrce Pak Čchan-uk. Poznamenal, že ocenění si zaslouží snímky, které přetrvají padesát či sto let. On a jeho kolegové budou vybírat i z děl španělského režiséra Pedra Almodóvara, ruského režiséra Andreje Zvjaginceva působícího mimo vlast či polského tvůrce Pawla Pawlikowského.

Ze snímku Zkouška na revoluci, který vznikl v české koprodukci
O přízeň porotců se budou ucházet rovněž dva režiséři, jejichž díla už na prestižní francouzské přehlídce uspěla: Japonec Hirokazu Koreeda a Rumun Cristian Mungiu. První z nich se ve své novince zaměří na téma umělé inteligence, druhý se vrací s rodinným dramatem z norské vesnice.

Česká kinematografie v hlavní ani v žádné jiné soutěži zastoupena není, nepočítá-li se koprodukční snímek Zkouška na revoluci o íránské porevoluční historii, na němž se Česko podílelo spolu se Španělskem.

Přijede Travolta, Johanssonová a pro čestnou cenu Streisandová

Mimo soutěžní sekci představí v Cannes své dokumentární snímky například američtí režiséři Steven Soderbergh či Ron Howard, premiéru bude mít také režijní debut Johna Travolty. Na plátno převedl svou vlastní knihu pro děti, v níž čerpal ze své celoživotní fascinace letectvím.

Herec Travolta poprvé režíroval. Adaptaci vlastní knihy uvede v Cannes
John Travolta se svou dcerou Ellou Bleu Travoltovou (2024)

Pozornost vzbudil také Soderbergh a jeho dokument o Johnu Lennonovi. Základem se stal rozhovor, který exčlen Beatles poskytl jen pár hodin před tím, než byl zavražděn. Vytěžit archivní materiály pomohla režisérovi AI.

Přes absenci hollywoodských filmů hvězdy chybět tedy nebudou. Coby členové porot do Cannes zavítají třeba Demi Moore, Scarlett Johanssonová, Adam Driver či Stellan Skarsgard. Na závěr festivalu převezme čestnou Zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbra Streisandová.

Více influencerů

Souběžně s projekcemi se koná největší filmový trh na světě, který každoročně přiláká více než patnáct tisíc profesionálů z filmového průmyslu. V souladu s širšími změnami v oboru se do trhu zapojí i influenceři z YouTube a dalších sociálních médií.

Podle zpravodaje Šmída je možné i na samotném festivalu pozorovat změny, jakými procházejí média. „Je tu méně zástupců tradičních médií, ale je tu spousta mladých lidí, kteří jsou vybaveni nejmodernější technikou, jsou zároveň redaktoři, kameramani i zvukaři. A dá se říci, že festival bude pomalu přecházet z klasických médií na sociální sítě,“ domnívá se.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
před 6 mminutami

Ve francouzském přímořském letovisku Cannes startuje sedmdesátý devátý ročník mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou Zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat přes dvacet titulů.
Začíná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, a to tradičně cyklem symfonických básní Má vlast a v den výročí úmrtí jejího skladatele Bedřicha Smetany. Tentokrát se provedení skladby ujal Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR) pod taktovkou Petra Popelky. V přímém přenosu koncert zprostředkuje Česká televize.
Ceny Apollo získali rappeři James Cole & Idea a skupina Ida The Young

Hudební ceny Apollo za singl roku 2025 získali rappeři James Cole & Idea, deskou roku se stala nahrávka Tell Me When You Pass The Sun skupiny Ida The Young. James Cole & Idea uspěli s písní Daniel. O laureátech cen české hudební kritiky rozhodla desetičlenná porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů.
Obrazem: Fotograf Sudek vyrážel za svými třemi přáteli na sever

Výstava Josef Sudek a přátelé, jež byla otevřena v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění, se zaměřuje na jednu z mnoha částí Sudkovy bohaté tvorby. Podtitul Putování na sever naznačuje, kam se ubíralo kurátorské uvažování.
Strach z krásy, strach ze vztahu. Vědci popsali roli femme fatale v mýtech

Jednou z nejčastějších překážek, jimž mužský hrdina čelí na své cestě ke smysluplnému konci svého příběhu, není drak ani jiná lítá bestie. Je to krásná žena označovaná jako femme fatale. Právě tento archetyp teď vědci prozkoumali.
Obrazy padělal, teď maluje vlastní. Za jedinečné považuje Beltracchi oboje

Léta padělal obrazy, aniž by jejich pravost někdo zpochybnil, a když si odseděl trest, začal tvořit a prodávat pod vlastním jménem. Německý výtvarník Wolfgang Beltracchi nyní průřez svou tvorbou představuje v pražském Obecním domě. Jeho výstavy opakovaně provázejí otázky, kolik neodhalených falzifikátů nejen od Beltracchiho vlastně koluje trhem s uměním.
VideoFilmové premiéry: Mengele, Billie Eilish, ovce detektivy či Panelstory

Mortal Kombat 2 dostává na plátna kin pokračování adaptace bojových videoher. V detektivním snímku Béé tým na stopě vyšetřují zločiny i ovce. Životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho nabízí pohled na válečné i poválečné osudy lékaře přezdívaného Anděl smrti. V hororu Hokum pronásledují spisovatele v odlehlém penzionu, kam se přijel vyrovnat se smrtí rodičů, noční můry. Koncertní dokument Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour rekapituluje zatím poslední turné americké zpěvačky. A do kin se také vrací digitálně restaurovaná Panelstory, kterou jako satirický obraz sídliště natočila Věra Chytilová na konci sedmdesátých let.
