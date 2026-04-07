Herec Travolta poprvé režíroval. Adaptaci vlastní knihy uvede v Cannes

Herec John Travolta režíroval svůj první film a debut uvede ve světové premiéře na letošním festivalu v Cannes. Tamní publikum jako jedno z prvních uvidí snímek s názvem Propeller One-Way Night Coach odehrávající se během zlatého věku komerčního letectví.
Dvaasedmdesátiletý herec usedl do režisérského křesla, aby zfilmoval adaptaci své stejnojmenné knihy z roku 1997. Scénář si rovněž napsal sám a figuruje i mezi producenty.
Příběh vypráví o osmiletém chlapci, který poprvé letí letadlem, aby svou matku, herečku, doprovodil na cestě do Hollywoodu. Cesta napříč zemí je plná setkání s extravagantními cestujícími a řadou nečekaných dobrodružství, která se odehrávají pod dohledem laskavých letušek. Jednu z nich ve filmu hraje Travoltova dcera Ella Bleu Travoltová.
Pilot Travolta
Herec, a nyní i filmař, vyrůstal poblíž letiště LaGuardia v New Yorku a sám má pilotní licenci, získal ji už coby dvacátník. Festival v Cannes uvádí, že nalétáno má přes devět tisíc hodin, mimo jiné jako první soukromý pilot, který usedl do kabiny Airbusu A380. Pilotoval i ve dvou svých filmech: v komedii Kdopak to mluví a akční Operaci: Zlomený šíp.
Knihu Propeller One-Way Night Coach napsal původně pro svého nejstaršího syna Jetta, který trpěl epilepsií a zemřel v roce 2009.
Po červeném koberci v Cannes se Travolta neprojde poprvé. Účastnil se ho mnohokrát, třikrát se soutěžními filmy – Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Jak ta je úžasná a Barvy moci. Snímek Pulp Fiction získal na festivalu v roce 1994 Zlatou palmu. Travoltova režisérská prvotina se bude promítat v nesoutěžní sekci Cannes Première, kterou festival otevřel v roce 2021 s cílem představovat legendy stříbrného plátna.
Tuto podmínku Travolta splňuje už od konce sedmdesátých let, kdy se objevil ve filmech Horečka sobotní noci a muzikálu Pomáda. Jeho režisérský debut bude na konci května, tedy záhy po premiéře v Cannes, dostupný na streamovací platformě Apple TV.