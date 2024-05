„Dobrou, byl to krásnej večer.“ Před třiceti lety Cannes překvapil Pulp Fiction

Premiéra Pulp Fiction v Cannes v roce 1994: herci John Travolta, Uma Thurmanová, Bruce Willis a režisér Quentin Tarantino

„Nechci točit filmy, které lidi spojují. Chci točit takové, co je rozdělují,“ představil před třiceti lety Quentin Tarantino na festivalu v Cannes svůj nový snímek. Porota filmového festivalu se ale nakonec na hlavní ceně pro jeho Pulp Fiction: Historky z podsvětí shodla. A „laciný“ krvák od režiséra, který filmy hltal při práci ve videopůjčovně, se brzy po premiéře stal kultovním snímkem devadesátých let.

Na slovutný festival v Cannes přijel Quentin Tarantino s pověstí načatou gangsterkou Gauneři. Následující Pulp Fiction natáčel s rozpočtem osmi milionů dolarů, celosvětově vydělal ale téměř třicetkrát víc. Ocenění v Cannes tomu dozajista pomohlo. Ocenění překvapilo i tvůrce Kritici při pohledu na hlavní soutěž odhadovali, že Zlatá palma by mohla připadnout titulům spojeným s Francií. Ve hře byl Krzysztof Kieślowski a jeho ve Francii natočené dovršení „barevné“ trilogie Červená, případně mohla cena zůstat u domácího režiséra Patrice Chéreaua za historickou Královnu Margot. Filmové zpracování krvavého období francouzských dějin ale muselo nakonec ustoupit jinému krváku. „Bylo to demokratické rozhodnutí, podle mnohých to bylo originální,“ vysvětlil rozhodnutí canneské poroty ocenit Pulp Fiction její předseda Clint Eastwood. Ocenění Zlatou palmou překvapilo i samotné americké tvůrce. „Mysleli jsme si, že možná dostaneme nějakou zvláštní cenu, třeba za nejlepší herecké obsazení,“ předpokládal producent Lawrence Bender. Dodal, že když film vyhrál, nějaká žena na balkoně reagovala vulgárním výkřikem o nevalné kvalitě filmu.

Například dobový The New York Times vítězství v Cannes komentoval takto: „Musí být těžké uvěřit, že Tarantino, převážně samouk a vesměs neokoukaný talent, který strávil svá tvůrčí léta prací ve videopůjčovně, přišel s dílem takové hloubky, vtipu a ohromující originality, že ho to staví do čela amerických filmových tvůrců.“ A následoval Oscar, byť oproti sedmi nominacím jen jeden – za původní scénář pro Tarantina a Rogera Avaryho. Mezi znalci Hollywoodu se spekuluje, že jemnější a propracovanější motiv přihlouplého hrdiny Forresta Gumpa bude přitažlivější pro porotu než dramatický a teatrální Pulp Fiction, psaly tehdy zpravodajské agentury o vyhlídkách Tarantina na zisk sošky pro nejlepší film. Forrest Gump ho nakonec opravdu předběhl. „Když někoho střelí do břicha, chci, aby krvácel“ Nicméně groteskní gangsterka o věčném koloběhu násilí Pulp Fiction se stala klasikou. Tarantino v ní definoval základní prvky své režisérské poetiky inspirované béčkovými filmy a napěchované popkulturními odkazy. Násilí odlehčuje velmi černým humorem a jedna bizarní situace za druhou ústí do ještě bizarnějších konců. „Fascinuje mě způsob, jak Tarantino nakládá s násilím, není brutální, odpudivé, a že dokáže neuvěřitelným způsobem udělat z pokleslých žánrů velmi inteligentní zábavu,“ ocenila na Pulp Fiction Iva Hejlíčková z Asociace českých filmových klubů, která před deseti lety uvedla Tarantinův snímek znovu do českých kin.

Sám Tarantino se nechal slyšet, že násilí považuje za nejlepší způsob, jak zaujmout. Pomocí potoků krve ovládá emoce diváků. „Připadám si jako dirigent a pocity diváků jsou moje hudební nástroje. Já jim určuji: ‚Teď se smějte! A teď se zase bojte!‘ Když to někdo dělal mně, vždy jsem si to v kině parádně užil,“ vysvětloval před lety v Britské akademii filmového a televizního umění. „Pokud někoho střelí do břicha, chci, aby krvácel jako zaříznuté prase. Nechci chlapa s bolestmi břicha a s červenou tečkou na košili,“ vzkazoval kritikům, kterým vadí v jeho titulech příliš násilného obsahu. Návrat Travolty Úspěchu Pulp Fiction napomohly také herecké výkony v čele s Johnem Travoltou, jemuž zabiják Vincent Vega vynesl druhou – a zatím poslední – nominaci na Oscara. Tarantino tvrdí, že pro obsazení někdejší hvězdy filmových muzikálů se rozhodl po přečtení článku, v němž se filmová kritička ptala, jestli se Travolta ještě někdy vrátí. Tarantino měl za to, že herec si zaslouží ještě jednu šanci. Travoltu, jehož kariéra uvadala v komediích typu Kdopak to mluví 3, do role zabijáka prosadil i přes námitky producenta Harveyho Weinsteina. Čekalo by se, že legendární taneční kreace, které U Mazaného králíčka předvádí Travolta s Umou Thurmanovou, jsou odkazem na Travoltovu muzikálovou slávu. Scéna s twistem se ale do scénáře dostala ještě předtím, než Tarantino herce oslovil. Inspiraci našel ve filmu Banda pro sebe od francouzského gurua nové vlny Jeana-Luca Godarda o mladících, kteří připravují vloupání do vily na pařížském předměstí.

„Měl jsem za sebou skvělou první kapitolu a zoufale jsem hledal druhou,“ vzpomínal Travolta nedávno. A znovu ocenil, jak mu Tarantinova nabídka restartovala kariéru: „Bylo ohromující, jaké příležitosti se mi naskytly. Herec si může jen snít o tom, co se dělo potom. Byla to další úroveň.“ Při desátém výročí Pulp Fiction se Travolta zmínil, že se uvažuje o pokračování. „Každého půlroku mi volá kvůli projektu na další příběh bratrů Vegových – něco jako pokračování Pulp Fiction,“ tvrdil tehdy o režisérovi v rozhovoru pro italský deník La Repubblica. „Ale zatím to vždycky zůstane jen v jeho hlavě,“ dodal nicméně. Změnil kinematografii, shodují se herci z Pulp Fiction A případné pokračování stále zůstává v Tarantinově šuplíku, svébytný filmař se ale u příležitosti dvacátého výročí premiéry Pulp Fiction vrátil v roce 2014 do Cannes, aby tu osobně uvedl digitálně restaurovanou verzi kultovních Historek z podsvětí. Na červeném koberci si střihnul ikonické taneční figury a při představování filmu vyjádřil nelibost vůči digitalizovanému promítání. „Válka s digitálním promítáním filmů je prohraná. Ale to je přece jako dívat se na televizi, jen se to děje na veřejnosti. Světu to zjevně nevadí. Bohužel musím konstatovat, že kinematografie, jak jsem ji znal, je mrtvá,“ prohlásil. Na Pulp Fiction si sáhnout nenechal – restaurovanou verzi uvedl na pětatřicetimilimetrovém filmu.

Herci z Pulp Fiction se sešli při 30. výročí (zprava): John Travolta, Uma Thurmanová, Samuel L. Jackson a Harvey Keitel