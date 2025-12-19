Spielberg opět objevuje mimozemský život. Zatím jen v upoutávce


před 1 hhodinou
Steven Spielberg představil ukázku nového sci-fi
Steven Spielberg se vrací k žánru sci-fi. Nový snímek Den odhalení sleduje reakci světové veřejnosti na objevení mimozemského života. Do kin by měl film s Emily Bluntovou v hlavní roli vstoupit v polovině června příštího roku, teď ho představila první ukázka.

V novince využili Spielberg a scenárista David Koepp i tradiční rekvizity žánru science fiction: kruhy v obilí a konspirační teorie. Co úkazy způsobuje, není z ukázky k novému filmu ale zatím jasné, podoba mimozemských bytostí zůstává rovněž tajemstvím.

Spielberg se myšlenkou, že ve vesmíru nejsme sami, nezabývá poprvé. Věnoval se jí už v adaptaci Války světů, v Blízkých setkáních třetího druhu i v populárním E.T. – Mimozemšťanovi. „Mohu si vymýšlet, mohu dělat filmy o věcech, které jsem nikdy neviděl ani nezažil. Ale abych opravdu uvěřil, musel bych zažít své vlastní blízké setkání. Nikdy jsem neviděl UFO, ačkoliv bych si to přál,“ přiznal režisér předloni v talkshow Stephena Colberta.

Kampaň na nový Spielbergův film přichází v době, kdy na jedné ze streamovacích platforem trhá rekordy dokument na podobné téma. Snímek The Age of Disclosure od Dana Faraha tvrdí, že vláda Spojených států už desítky let tají doklady o existenci mimozemského života. Podle skeptiků ale autoři dokumentu sami žádné zásadní důkazy nepřinesli. 

Steven Spielberg se vrací k žánru sci-fi. Nový snímek Den odhalení sleduje reakci světové veřejnosti na objevení mimozemského života. Do kin by měl film s Emily Bluntovou v hlavní roli vstoupit v polovině června příštího roku, teď ho představila první ukázka.
