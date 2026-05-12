Ve Španělsku poprvé operovali tříměsíční dítě s ucpanou ledvinou pomocí robota

Medicínský milník se podařil madridské nemocnici 12 de Octubre. Pacient byl z nemocnice propuštěn 48 hodin po operaci a jeho stav se vyvíjí příznivě.
Madridské nemocnici se podařilo pomocí robota Da Vinciho operovat tříměsíční dítě s překážkou v odtoku moči z ledviny. Chirurgové museli pracovat s milimetrovou přesností, protože ledvina malého pacienta měřila sotva pět centimetrů, tedy zhruba jako švestka.
Při zákroku lékaři odstranili zúžení, které bránilo běžnému odtoku moči do močovodu a močového měchýře, a zároveň rekonstruovali močové cesty. Operace byla úspěšná. Dítě bylo z nemocnice propuštěno 48 hodin po zákroku a jeho stav se vyvíjí příznivě. Lékaři nyní provádějí kontrolní vyšetření, která mají potvrdit správný odtok moči.
Podle tiskové zprávy madridského regionu šlo o první operaci tohoto druhu ve Španělsku u takto malého pacienta s tímto onemocněním ledviny. Zákrok podle zprávy ukázal, že využití této technologie u dětí v tak nízkém věku je nejen možné, ale také bezpečné.
Trojrozměrné zobrazení a vysoká přesnost
Dětský chirurg Daniel Cabezalí zdůraznil význam toho, že lékaři mohou „využít přednosti robota – zvětšení obrazu, trojrozměrné zobrazení a přesnost, kterou chirurgovi nabízí – aby byly tyto rekonstrukční operace úspěšné“.
Zdravotní sestra Helena Martínová vyzdvihla přínosy pro pacienty. „Veškerá tato technická přesnost se promítá do rychlého zotavení pacientů a úspěšnosti všech operací, které provádíme. Děti se díky tomu mohou vracet domů za mnohem kratší dobu,“ uvedla.
Tento zákrok potvrzuje postavení nemocnice 12 de Octubre jako španělského referenčního centra pro vysoce komplexní dětskou chirurgii. Už v březnu 2025 tam lékaři provedli robotickou operaci u desetiměsíčního dítěte vážícího pouhých osm kilogramů. Tehdy šlo o nejmenšího pacienta ve Španělsku, kterého touto technologií operovali.
Podobné zákroky u takto malých pacientů jsou ve světě dosud velmi vzácné. Dříve bylo popsáno jen několik případů v Asii.
Článek napsaný RTVE, poprvé publikovaný 12. května 2026 v 05:15 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.