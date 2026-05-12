Ve Španělsku poprvé operovali tříměsíční dítě s ucpanou ledvinou pomocí robota


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Medicínský milník se podařil madridské nemocnici 12 de Octubre. Pacient byl z nemocnice propuštěn 48 hodin po operaci a jeho stav se vyvíjí příznivě.

Madridské nemocnici se podařilo pomocí robota Da Vinciho operovat tříměsíční dítě s překážkou v odtoku moči z ledviny. Chirurgové museli pracovat s milimetrovou přesností, protože ledvina malého pacienta měřila sotva pět centimetrů, tedy zhruba jako švestka.

Při zákroku lékaři odstranili zúžení, které bránilo běžnému odtoku moči do močovodu a močového měchýře, a zároveň rekonstruovali močové cesty. Operace byla úspěšná. Dítě bylo z nemocnice propuštěno 48 hodin po zákroku a jeho stav se vyvíjí příznivě. Lékaři nyní provádějí kontrolní vyšetření, která mají potvrdit správný odtok moči.

Podle tiskové zprávy madridského regionu šlo o první operaci tohoto druhu ve Španělsku u takto malého pacienta s tímto onemocněním ledviny. Zákrok podle zprávy ukázal, že využití této technologie u dětí v tak nízkém věku je nejen možné, ale také bezpečné.

Trojrozměrné zobrazení a vysoká přesnost

Dětský chirurg Daniel Cabezalí zdůraznil význam toho, že lékaři mohou „využít přednosti robota – zvětšení obrazu, trojrozměrné zobrazení a přesnost, kterou chirurgovi nabízí – aby byly tyto rekonstrukční operace úspěšné“.

Zdravotní sestra Helena Martínová vyzdvihla přínosy pro pacienty. „Veškerá tato technická přesnost se promítá do rychlého zotavení pacientů a úspěšnosti všech operací, které provádíme. Děti se díky tomu mohou vracet domů za mnohem kratší dobu,“ uvedla.

Tento zákrok potvrzuje postavení nemocnice 12 de Octubre jako španělského referenčního centra pro vysoce komplexní dětskou chirurgii. Už v březnu 2025 tam lékaři provedli robotickou operaci u desetiměsíčního dítěte vážícího pouhých osm kilogramů. Tehdy šlo o nejmenšího pacienta ve Španělsku, kterého touto technologií operovali.

Podobné zákroky u takto malých pacientů jsou ve světě dosud velmi vzácné. Dříve bylo popsáno jen několik případů v Asii.

Článek napsaný RTVE, poprvé publikovaný 12. května 2026 v 05:15 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty
20 [timestamp: 12:39]

12:39
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě
07:39

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Izraelské útoky od začátku příměří zabily v Libanonu 380 lidí, tvrdí tamní úřady

Izraelské útoky zabily v Libanonu od počátku příměří v polovině dubna 380 lidí, včetně 22 dětí a 39 žen. V úterý to podle agentury AFP uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví, podle kterého od 2. března zemřelo 108 záchranářů a zdravotníků. Navzdory příměří, které 16. dubna oznámil americký prezident Donald Trump, provádí izraelská armáda vzdušné údery v Libanonu a teroristické hnutí Hizballáh útočí na izraelské vojáky v jižním Libanonu, kde Izrael okupuje část území.
TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Příznaky nemoci se objevily i u 25letého Itala – byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru.
Ve Švýcarsku sílí klimatický fatalismus

Ačkoli Švýcarsko patří k nejrychleji se oteplujícím zemím světa, podle nového mezinárodního průzkumu společnosti Ipsos tam sílí nezájem o klimatickou změnu i přesvědčení, že na řešení jejích dopadů je už pozdě.
Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
Násilí gangů na Haiti ohrožuje miliony lidí, rozšířilo se i na venkov

Haiti čelí stále většímu násilí i vážné humanitární krizi. Ozbrojené gangy ovládají většinu hlavního města i země a lidé, kteří byli kvůli ohrožení života a zapalování domů nuceni opustit své domovy, se nyní potýkají i s hladem a následky vysídlení. Humanitární pomoc je však nedostatečná. V ohrožení jsou miliony Haiťanů.
Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než dvěma sty bezpilotními letouny a na frontě shodila přes osmdesát leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o čtyřech zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes sto ukrajinských dronů.
