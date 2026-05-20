„Něco, co české poezii chybělo." Ortenovu cenu zasáhlo Házeliště granátů


Zdroj: ČTK

Laureátkou 39. ročníku ceny Jiřího Ortena se stala básnířka Nela Bártová. Ocenění, určené mladým autorům prozaických či básnických děl ve věku do třiceti let, obdržela za sbírku Házeliště granátů.

Házeliště granátů navazuje na předchozí sbírku Bártové z roku 2021 s názvem Na konci chodby je ráno, která byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii debut roku. V Házelišti granátů podobně jako v předchozí knize autorka básně rozdělila do cyklů, z nichž každý má nějakou tematickou definici.

„Není to ‚jen‘ kniha – vzadu je stránka s QR kódem a ta odkazuje na můj Soundcloud, kde je sedmiminutová zvuková krajina, ve které jsem zmixovala terénní nahrávky z cest, ze kterých vzešel oddíl ‚něco v dálce na obrysu‘. Na tomto lze vidět, jak přistupuji k tvorbě celkově – všechna média jsou u mě přirozeně propojená. Psaní mi prorůstá naprosto vším, přemýšlím komplexně, protože nic z toho, co dělám, nefunguje samo o sobě,“ uvedla Bártová.

Kultivovaná neurvalost

Podle poroty ve vítězné sbírce rozehrává něco, co české poezii chybělo – rozmáchlost, ukecanost a neurvalost, která je zároveň kompaktní a kultivovaná. Porotci posuzovali necelou třicítku přihlášených titulů. Nominaci získaly ještě básně v próze Darii Gordovy s názvem Formaldehyd a novela Martina Kanaloše Já, Tran a všechno ostatní.

Bártová vystudovala sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Pracuje převážně se sklem. Publikovala na několika literárních webech, v časopisech, antologiích a v ostravském nakladatelství Bílý Vigvam. 

Cena Jiřího Ortena se uděluje od roku 1987. Od roku 2009 ocenění organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Mezi laureáty patří třeba spisovatelé Michal Viewegh nebo Tereza Boučková. Cena je letos spojena s prémií sedmdesát tisíc korun pro vítěze, částkou patnáct tisíc korun byli odměněni dva další nominovaní.

Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Muž s podezřením na ebolu mířící do Česka je bez příznaků, uvedla Bulovka

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

Pražští radní schválili nový územní plán

Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

