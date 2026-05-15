Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu. Odborníci nyní mluví o tom, jak je možné dostat ji ven.
Policie uvedla, že pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit, ve prospěch záchrany relikvie hraje řada dalších faktorů – a to například kvalita betonu, anebo krátká doba, po kterou byla betonem obklopena.
„Beton tam nepůsobil dlouhou dobu, takže si myslím, že se to určitě podaří zachránit. Představte si, že to vypadá jako houba a v těch jednotlivých pórech té houby je zásaditý roztok. A to okolo, co tvoří tu pevnou hmotu, tak to jsou sloučeniny, které se rozpouštějí v kyselinách. Pak se to mechanicky jenom očistí a z toho betonu vznikne taková gelovitá hmota,“ uvedla profesorka stavební fakulty ČVUT v Praze Milena Pavlíková.
Antropolog z antropologické oddělení Národního muzea Jan Cvrček pak upozorňuje, že lebky nikdo z vědců ani pokusně do betonu nezaléval, tudíž s tím nemají žádné zkušenosti. „Lze předpokládat, že nějakým způsobem to tu kostní tkáň poškodí, ale do jaké míry záleží zase na individuálním stavu ostatků a na kvalitě betonu.“
Pavlíková soudí, že pachatel asi nepoužil nejkvalitnější beton, který se v současnosti vyrábí. „Kdybyste použil dnešní betony, ze kterých se staví mrakodrapy, tak to bych si zoufala a řekla, že s tím nic neudělají,“ uvedla.
„Ostatky se vyjmou, usuší, očistí jemně kartáčkem, štětcem, pomocí třeba trochy vody, lihu a podobně... Ty ostatky se dále vysuší, aby se z té vlhkosti zpevnily,“ dodává Cvrček.
Postupovat jen mechanickým způsobem, ne chemickým
Odstranit beton z lebky svaté Zdislavy je nutné mechanicky. Pokud by se zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty, řekl agentuře ČTK děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Kombinace mechanických postupů by podle něj mohla vést k očištění lebky.
Pokud by Fakulta restaurování Univerzity Pardubice dostala úkol lebku z betonu vyjmout, musela by si podle Bayera udělat rešerši, i když situace je velmi neobvyklá. „Ani nevím, že by někdo takový úkol řešil. Ale s citlivým odstraňováním betonu z uměleckých předmětů nějakou zkušenost máme. Ne tedy z kosterních ostatků,“ uvedl.
Mikrodlátko nebo mikrotryskání
Obecný postup podle něho záleží na velikosti předmětu. Postupuje se pomocí malé diamantové pilky, různé zářezy se postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko, malinké pneumatické kladivo. „A pokud by byla na povrchu nějaká rezidua, dělá se to mikrotryskáním, které zvládne velikosti ve stovkách mikronů,“ řekl Bayer.
Beton by podle něho chemicky odstranila silná kyselina, mohla by ale také naleptat a poškodit samotný předmět. „Do toho bych se rozhodně nepouštěl,“ míní děkan. Zpomalit hydrataci betonu by podle něj pomohlo ponoření předmětu do izopropanolu. Cement jím nasákne a lépe se odstraní, uvedl Bayer. „Ničemu by to nemělo uškodit,“ poznamenal.