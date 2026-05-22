Muž, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové, půjde před soud


Státní zástupkyně obžalovala třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královéhradeckém obchodním centru Futurum jiného cizince a jednu svědkyni zranil. České televizi to sdělil mluvčí krajských žalobců Milan Šimek. Kromě pokusu o vraždu policisté muže obvinili také z výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení by mu podle policie hrozilo až dvacet let vězení. Stíhaný je ve vazbě.

„Mohu vám potvrdit, že ve věci byla dne 20. května 2026 dozorující státní zástupkyní podána obžaloba ke Krajskému soudu v Hradci Králové,“ uvedl Šimek. Žalobkyně tak rozhodla dva dny poté, co policie informovala o podání návrhu na obžalobu. Případ tak nyní poputuje na soud.

Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Útočník podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a agresora také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.

Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován.

Soud poslal do vazby muže, který dle policie útočil v obchodním domě v Hradci
Auto přiváží k vazebnímu řízení u okresního soudu muže obviněného z útoku v obchodním centru v Hradci Králové

Státní zástupkyně obžalovala třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královéhradeckém obchodním centru Futurum jiného cizince a jednu svědkyni zranil. České televizi to sdělil mluvčí krajských žalobců Milan Šimek. Kromě pokusu o vraždu policisté muže obvinili také z výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení by mu podle policie hrozilo až dvacet let vězení. Stíhaný je ve vazbě.
Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
před 22 hhodinami

Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Kriminalisté navrhli obžalovat třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královehradeckém Futuru dalšího cizince a jednu svědkyni zranil. Policisté muže viní z pokusu o vraždu, výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení mu hrozí až dvacet let vězení.
18. 5. 2026Aktualizováno18. 5. 2026

VideoBohaté ložisko českého granátu umožňuje prodloužit těžbu v Podkrkonoší

Družstvo Granát Turnov bude těžit v Dolní Olešnici v Podkrkonoší o pět let déle, než se plánovalo. Tamní ložisko je nečekaně bohaté. Šperkařům sice uškodil covid i úbytek zákazníků z Ruska, zájem o klenoty osázené českými granáty se ale ukázal jako trvalý. Kámen barvy holubičí krve má ideální vlastnosti pro broušení. „Ve světě se nacházejí obdobné pyropy, ale ne v takovém množství a ne takové kvalitě, jako jsou zrovna tady,“ řekl geolog Jiří Morysek. Těžba nesmí být příliš hlučná, prašná a nemůže ani snížit hladinu spodní vody. Dolní Olešnici do rozpočtu přináší ročně stovky tisíc korun.
16. 5. 2026

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
14. 5. 2026Aktualizováno14. 5. 2026

KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
14. 5. 2026

Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
12. 5. 2026

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
12. 5. 2026
