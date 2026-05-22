Muž, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové, půjde před soud

Státní zástupkyně obžalovala třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královéhradeckém obchodním centru Futurum jiného cizince a jednu svědkyni zranil. České televizi to sdělil mluvčí krajských žalobců Milan Šimek. Kromě pokusu o vraždu policisté muže obvinili také z výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení by mu podle policie hrozilo až dvacet let vězení. Stíhaný je ve vazbě.
„Mohu vám potvrdit, že ve věci byla dne 20. května 2026 dozorující státní zástupkyní podána obžaloba ke Krajskému soudu v Hradci Králové,“ uvedl Šimek. Žalobkyně tak rozhodla dva dny poté, co policie informovala o podání návrhu na obžalobu. Případ tak nyní poputuje na soud.
Incident se stal v pátek 2. ledna navečer v OC Futurum po hádce. Útočník podle kriminalistů napadl o čtyři roky mladšího cizince, když použil obušek a pak sekáček. Napadeného muže zranil na horní polovině těla. Osmadvacetiletý muž se bránil nožem a agresora také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění.
Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policie ho v nemocnici zadržela. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován.