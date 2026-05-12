Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu


Zdroj: ČTK

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Byly splněny zákonné podmínky pro podání návrhu na podmínečné zastavení trestního stíhání. Mezi podmínky obecně patří například to, že obviněný se k činu doznal, projevil lítost, nahradil způsobenou škodu nebo uzavřel dohodu s poškozenými,“ sdělil bez dalších detailů policejní mluvčí Martin Stránský.

Neštěstí se stalo loni v listopadu v základní škole v Hradci Králové při zájmovém kroužku mimo vyučování. Obviněná žena předváděla v místnosti chemický pokus, takzvané Faraonovy hady, který se konal na více stanovištích. Při jednom z pokusů k očekávané reakci nedošlo, proto se žena snažila pokus zopakovat, přičemž podle policie nedodržela podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny.

„Při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření s následným výstřikem látky z hrdla lahve, která potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky,“ uvedla na webu policie.

Dívky utrpěly těžké popáleniny a skončily v nemocnicích. Rozsah zranění zdravotníci s odkazem na věk dětí nekomentovali. Podle hasičů nešlo o výbuch, požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

12:39Aktualizovánopřed 3 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 34 mminutami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 1 hhodinou
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 2 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 5 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 10 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
před 7 mminutami

Průzkum: Pražané kritizují dopravní zácpy či parkování, s MHD jsou spokojeni

Devět z deseti Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v MHD i parkovného.
před 1 hhodinou

Hasiči postrádají dostatek nádrží v Českém Švýcarsku pro hašení velkých požárů

Nádrže s vodou, které jsou rozmístěné v Národním parku České Švýcarsko, podle hasičů nestačí pro zásahy u rozsáhlých požárů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že během jediného dne potřebovaly vrtulníky více než milion litrů vody. Správa parku připomíná, že místní zdroje jsou určené hlavně pro rychlé hašení menších ohnisek. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) svolá expertní skupinu, která se bude koncepcí požární ochrany v parku zabývat.
před 2 hhodinami

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici i jinde. Zadržela jedenáct lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržela při úterní razii v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a na dalších místech jedenáct lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků.
11:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz veřejné funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání veřejné funkce potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
před 2 hhodinami

Mrazy zničily půlku úrody, škody půjdou do stamilionů, odhadují ovocnáři

Dubnové mrazy v sadech tuzemských pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, řekl v úterý předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.
před 3 hhodinami

VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
před 5 hhodinami
