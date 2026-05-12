Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Byly splněny zákonné podmínky pro podání návrhu na podmínečné zastavení trestního stíhání. Mezi podmínky obecně patří například to, že obviněný se k činu doznal, projevil lítost, nahradil způsobenou škodu nebo uzavřel dohodu s poškozenými,“ sdělil bez dalších detailů policejní mluvčí Martin Stránský.
Neštěstí se stalo loni v listopadu v základní škole v Hradci Králové při zájmovém kroužku mimo vyučování. Obviněná žena předváděla v místnosti chemický pokus, takzvané Faraonovy hady, který se konal na více stanovištích. Při jednom z pokusů k očekávané reakci nedošlo, proto se žena snažila pokus zopakovat, přičemž podle policie nedodržela podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny.
„Při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření s následným výstřikem látky z hrdla lahve, která potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky,“ uvedla na webu policie.
Dívky utrpěly těžké popáleniny a skončily v nemocnicích. Rozsah zranění zdravotníci s odkazem na věk dětí nekomentovali. Podle hasičů nešlo o výbuch, požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.