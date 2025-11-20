Ve škole v Hradci Králové utrpěli popáleniny tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
„Registrujeme tři pacienty s popáleninami. Dospělý člověk byl ošetřen a ponechán na místě. Jednoho dětského pacienta převezla pozemní posádka do Fakultní nemocnice Hradec Králové, druhého letecká do popáleninového centra FN Královské Vinohrady v Praze. Vzhledem k jejich věku se k rozsahu zranění nebudeme blíže vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Podle ní na místo míří psychosociální intervenční služba. Na místě působilo šest týmů pro reakci na mimořádné události, včetně vrtulníku letecké záchranné služby a LZS Praha. Zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému.