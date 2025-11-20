Ve škole v Hradci Králové utrpěli popáleniny tři lidé, dvě děti jsou v nemocnici


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.

„Registrujeme tři pacienty s popáleninami. Dospělý člověk byl ošetřen a ponechán na místě. Jednoho dětského pacienta převezla pozemní posádka do Fakultní nemocnice Hradec Králové, druhého letecká do popáleninového centra FN Královské Vinohrady v Praze. Vzhledem k jejich věku se k rozsahu zranění nebudeme blíže vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Podle ní na místo míří psychosociální intervenční služba. Na místě působilo šest týmů pro reakci na mimořádné události, včetně vrtulníku letecké záchranné služby a LZS Praha. Zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému.

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, informoval na jednání městského zastupitelstva ředitel TSK Filip Hájek.
Na jedné ze základních škol v Hradci Králové se odpoledne při zájmovém kroužku popálily dvě děti a jedna žena. Děti skončily s popáleninami v nemocnici, informovali ČTK policisté, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Podle hasičů nešlo o výbuch. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem. Policie zjišťuje okolnosti případu. Podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové bylo v místnosti události čtrnáct dětí a dva dospělí.
