Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

Odchod mladých a malá porodnost. Mnohá menší města a obce se potýkají s postupným vylidňováním. Řada z nich proto například zvyšuje finanční příspěvek na novorozence. Od příštího roku dostanou dvojnásobnou částku – tedy deset tisíc korun – děti ve městě Brumov-Bylnice. Stejný příspěvek mají od letošního července i pro rodiče v Jeseníku nebo Valašských Kloboukách. Naopak obec Modrava letos příspěvek snížila z původních šedesáti tisíc na nynějších deset tisíc korun.
Podle oslovených obcí má peněžní dar usnadnit rodinám vstup do nové etapy života a zároveň je má motivovat k přihlášení k trvalému pobytu. Někde novorozencům nedávají peníze, ale poskytují jiné benefity, například osvobození od poplatku za komunální odpad.
Ve městě Brumov-Bylnice na Zlínsku dostanou děti narozené od ledna příštího roku deset tisíc korun. „Příspěvek jsme teď navýšili podruhé. Poprvé šlo o zvýšení z tří na pět tisíc v roce 2023,“ říká starosta města Jaroslav Vaněk (BEZAP – NK PRO BEZ., ZD. A PRO). Kvůli navýšení příspěvku museli na příští rok také zvednout částku v rozpočtu města. „Letos se v našem městě narodilo 38 dětí a vyplatili jsme 190 tisíc korun. Na příští rok máme schváleno 600 tisíc korun,“ doplňuje Vaněk.
Rodiny v Jeseníku a Valašských Kloboukách dostávají za narozené dítě příspěvek deset tisíc korun už od letošního roku. V Jeseníku se částka také zvedala podruhé. „Na rok 2024 se příspěvek zvedl z pěti na sedm tisíc, letos se částka zvedla o další tři tisíce,“ říká mluvčí města Jeseník Markéta Kaniová.
Valašské Klobouky finanční dar zvyšovaly na deset tisíc korun od letošního července. Stejnou částku vyplácí i obec Březnice u Bechyně, polovina peněz ale jde přímo od Jihočeského kraje jako podpora mladých rodin. Kraj takto obcím přispívá od roku 2022 v rámci slavnostního vítání občánků. Na porodné přispěje stejnou částkou, jakou nabízí samotná obec.
Finanční dar má své podmínky
K myšlence finančního daru mladým rodinám se letos připojily i nové obce. „Od letošního roku jsme zavedli pět tisíc korun za každé narozené dítě. Inspirovali jsme se sousedním městem Most,“ vysvětluje starosta města Lom Vladimír Urban (Svobodní). Most dává za novorozence dvacet tisíc korun. Stejně jako ostatní města má však i Lom jasně daná pravidla – dítě musí mít stejně jako rodič nahlášený trvalý pobyt v obci a alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte musel být v alespoň třech letech před narozením dítěte zaměstnanec, podnikatel nebo student.
Mnohé obce dosavadní částku v letošním ani příštím roce měnit nebudou. „Příspěvek vyplácíme rodičům už od ledna 2004. V průběhu let se navýšil na současných pět tisíc korun. S dalším navyšováním zatím nepočítáme,“ říká tisková mluvčí Uherského Brodu Elen Sladká. Tatáž částka platí i pro město Hanušovice na Šumpersku. Tři tisíce korun dostávají rodiče v Paskově na Frýdecko-Místecko nebo v Čížkovicích na Litoměřicku. Město Albrechtice dává o tisícovku méně. České televizi to potvrdili starostové a starostky jednotlivých obcí.
Modrava snížila částku z 60 na 10 tisíc korun
Některé obce naopak letos příspěvek snižovaly. Modrava na Šumavě v létě snížila částku z původních šedesáti tisíc na nynějších deset tisíc korun. „Počet obyvatel se u nás stabilizoval. Teď potřebujeme sestavit rozpočet obce tak, abychom nebyli v minusu,“ vysvětluje rozhodnutí starosta Modravy Jaroslav Doležal (MODRAVA PRO VŠECHNY). Letos se v obci, která čítá okolo sta obyvatel, narodilo jedno dítě, loni dvě. V tomto roce tedy obec vyplatila 10 tisíc korun, v roce 2024 to bylo 120 tisíc korun.
Přímé finanční dary některé obce nahrazují jinými benefity. „Na vítání občánků dostanou peřinku, polštářek a prvních deset let se za dítě neplatí odpady,“ říká starosta města Počátky na Vysočině Karel Štefl (SNK Počátky). Zdůrazňuje, že sleva za odpady může ve výsledku činit až deset tisíc korun. Ve městě Oloví na Sokolovsku pak například rodiče dostávají poukázku do drogerie, uvedl starosta Jiří Mikuláš (S. pro lepší bud.m.Oloví s VOK).
Více obyvatel, více peněz
Jedním z důvodů vyplácení daru je motivace mladých k přihlášení trvalého pobytu a založení rodiny, potvrzují České televizi některé z oslovených obcí. „Uvědomujeme si, že finance často hrají klíčovou roli, a touto podporou chceme mladým rodinám začátek nové životní etapy nepatrně usnadnit. A samozřejmě je zde i mírný motivační prvek, aby u nás měli rodiče přihlášený trvalý pobyt a ve městě založili rodinu,“ říká starosta Valašských Klobouků Josef Bělaška (KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ).
Právě proto, že výše státních peněz závisí na počtu obyvatel, snaží se mít v obci lidí co nejvíc. „Na jednoho obyvatele máme přibližně dvacet tisíc korun,“ vysvětlil starosta Vaněk z obce Brumov-Bylnice. „Pokud nám občané ubývají, samozřejmě se nám snižuje částka z rozpočtového určení daní,“ dodává.
O podobné částce – dvacet tisíc korun na obyvatele – mluví i starosta obce Brzkov Aleš Bořil (BRZKOV). Právě Brzkov je jednou z výjimek, protože v posledních letech místní populace rostla, ať už přistěhováním, nebo narozením. Nyní v obci žije zhruba 350 obyvatel, před čtrnácti lety to bylo o osmdesát méně. Mladé rodiny Brzkov motivuje například příspěvkem na novorozence, ale i nízkým školkovným nebo osvobozením dětí do 6 let od poplatku za komunální odpad. Podle starosty pomohlo i rozšíření místní základní školy a školky a levnější stavební pozemky. „Letos se v obci narodilo osm dětí,“ dodal Bořil.
Málo dětí a stěhování do velkých měst
Ostatní obce se spíše potýkají s úbytkem obyvatel. „Loni se v Uherském Brodě narodilo 106 dětí, od ledna do letošního listopadu 87 dětí,“ uvedla mluvčí města Sladká. Snížil se také celkový počet obyvatel města, a to meziročně o 126 lidí. V Jeseníku se letos narodilo 45 dětí, loni 56. Podle ČSÚ klesá v Česku porodnost už čtvrtým rokem. V prvních třech čtvrtletích se v Česku narodilo meziročně o devět procent méně dětí.
Podle Vaňka z města Brumov-Bylnice ale za úbytkem obyvatel nestojí pouze nízká porodnost, ale také stěhování rodin do větších měst. „Za posledních deset let se z našeho města odstěhovalo 962 obyvatel a přistěhovalo 680 obyvatel, rozdíl mínus 282,“ poznamenal. Počet obyvatel naopak roste ve velkých městech. V Praze se podle dat Českého statistického úřadu za deset let zvýšil o více než 133 tisíc.