Počet obyvatel Česka klesl. Zemřelo výrazně více lidí, než se narodilo

Počet obyvatel Česka za tři čtvrtletí letošního roku klesl o 12 300 na necelých 10,9 milionu, konkrétně 10 897 000. Úbytek způsobila výrazná převaha lidí, kteří zemřeli, nad těmi, kteří se od začátku roku do konce září narodili. Šlo o dosud nejhlubší přirozený úbytek za první tři čtvrtletí od vzniku samostatné České republiky, uvedl Český statistický úřad. Pokles porodnosti v Česku pokračuje čtvrtým rokem.
Během prvních tří čtvrtletí se živě narodilo 58,7 tisíce dětí, meziročně o 5,8 tisíce, respektive o devět procent, méně. Pokles porodnosti pokračuje čtvrtým rokem.
Podíl dětí narozených mimo manželství byl 46,9 procenta, obdobně jako o rok dříve. V absolutním počtu nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 až 32 let, tedy ženy narozené v letech 1992–1994. Relativně nejvyšší však byla plodnost žen narozených v roce 1995, uvedl statistický úřad.
Od ledna do konce září zemřelo 83 800 lidí, meziročně o devět set víc, což představuje nárůst o asi jedno procento. Třetina zemřelých byla ve věku od 75 do 84 let, konstatovali statistici.
Přibylo mladých mužů z Ukrajiny
„V prvním až třetím čtvrtletí letošního roku bylo evidováno 85,2 tisíce přistěhovalých ze zahraničí, meziročně o deset procent méně. Nicméně měsíční počet přistěhovalých v září – 16,7 tisíce – byl vůbec nejvyšší od září 2022. Data ukazují, že v pozadí nárůstu stojí uvolnění možnosti vycestování z Ukrajiny pro muže ve věku 18–22 let,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Do manželství vstoupilo 36 tisíc párů, což bylo o sedm procent, respektive 2600 méně než v témže období roku 2024. Počet sňatků klesá podle ČSÚ třetím rokem v řadě. Nejvíce ženichů bylo ve věku mezi 30 a 34 roky, u nevěst byla nejpočetnější věková skupina 25 až 29 let. Každý čtvrtý snoubenec nevstupoval do manželství poprvé.
Rozvodem skončilo během devíti měsíců tohoto roku 15 600 manželství, meziročně o dvě stě víc. Nejvíce bylo rozvodů po šesti letech trvání manželství a 59 procent rozvedených manželských párů mělo alespoň jedno nezletilé dítě. „Rozvody se tak dotkly minimálně 14 900 dětí,“ dodal statistický úřad.