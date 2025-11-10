Demografové upozorňují na další citelný propad porodnosti

Tuzemská společnost se co do své velikosti a síly neobnovuje. K několika letům klesající porodnosti a plodnosti přibyl nyní i propad salda migrace, kdy se víc lidí ze země vystěhovalo, než kolik se do ní přistěhovalo. Tématu příčin, dopadů a řešení demografického regresu se věnuje nová epizoda pořadu ekonomické publicistiky ČT Bilance s podtitulem Proč se nerodí děti.
Rok 2024 byl v Česku rokem s nejnižší porodností v historii měření od roku 1806. Narodilo se 84 311 dětí, úhrnná plodnost dosáhla rekordně nízké úrovně 1,37 dítěte na jednu ženu. První pololetí letošního roku přineslo pokračování trendu, když se narodilo 37 435 dětí. Podle odhadů demografů se tak letos opět narodí nejméně dětí v historii měření, a sice jen okolo 75 tisíc.
„My teď zaznamenáváme opravdu bezprecedentní pokles plodnosti na úroveň, která může dosáhnout až 1,25 pro současný rok,“ říká vedoucí Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jiřina Kocourková. Tuto predikci potvrzuje i Kryštof Zeman z Vídeňského demografického institutu, podle jeho propočtů se plodnost dále propadne na 1,26.
Podíl populace nad 65 let se má zvýšit
Pro to, aby se takzvaně přirozeně obnovovala společnost, je zapotřebí 2,07 dítěte na jednu ženu v reprodukčním věku. S takovou frekvencí se v Česku, respektive Československu, rodilo naposledy v osmdesátých letech.
„Podle dostupných prognóz k roku 2050 lze očekávat, že se zvýší podíl populace starších 65 let někde z úrovně dvaceti procent, kde jsme teď, až ke třiceti procentům,“ poznamenává dále Kocourková.
Na základě ještě vzdálenějšího výhledu na konec století do roku 2100, který publikuje Organizace spojených národů, se pak očekává, že v Česku bude tou dobou žít jen zhruba osm milionů lidí.
Jedním z řešení situace pak může být migrace. I ta ale klesá. Zatímco dosud, a zejména to platilo v posledních několika letech s ohledem na probíhající válku na Ukrajině, evidovali statistici pozitivní saldo migrace, za letošní první půlrok už ale došlo k propadu i v tomto ukazateli, konkrétně se o 6866 víc lidí ze země vystěhovalo, než kolik se do ní přistěhovalo.