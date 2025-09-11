Počet obyvatel v Česku se v letošním prvním pololetí snížil o 27 200 na 10,88 milionu lidí. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Zápornou bilanci vykázala i migrace. Ve srovnání s prvním pololetím 2024 výrazně ubylo narozených dětí i sňatků. Počet rozvodů se nezměnil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Počet obyvatel Česka klesl
„V prvním pololetí letošního roku zemřelo 57 700 obyvatel Česka. Bylo to téměř o 2000, respektive o čtyři procenta více než ve stejném období roku 2024. Meziročně se zvýšil počet zemřelých ve všech pětiletých věkových skupinách nad 70 let,“ řekla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Čtvrtý rok pokračovalo snižování porodnosti. Během prvních šesti měsíců letošního roku se narodilo 37 400 dětí, což je meziročně o 4900, tedy o dvanáct procent méně. V důsledku převahy zemřelých nad narozenými počet obyvatel Česka klesl o 20 300 lidí.
V prvním pololetí se do Česka přistěhovalo 49 600 lidí, meziročně o 9600 méně, a 56 400 lidí se vystěhovalo. Úbytek obyvatelstva vlivem zahraniční migrace tedy činil zhruba 6900 lidí. Podle ČSÚ to bylo způsobeno hlavně tím, že vysokému počtu lidí na konci března skončila platnost pobytu v Česku. Mezi přistěhovalými i vystěhovalými převládali Ukrajinci.
Počet sňatků klesá, rozvody stagnují
Třetí rok v řadě klesal také počet uzavřených sňatků. Do manželství od ledna do konce června vstoupilo 17 300 párů, což je o 1600, tedy o devět procent méně, než o rok dříve.
Rozvodem skončilo 10 400 manželství, stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Nejčetnější byly podle ČSÚ rozvody po šesti letech trvání manželství. Nejvíce rozvedených mužů i žen je ve věku 45 až 49 let.