Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

Ministerstvo životního prostředí představilo pravidla, která mají zajistit větší ochranu půdy před erozí způsobenou kromě vody i větrem. Agrární komoře vadí, že s ní resort změny dostatečně neprojednal a není ani úplně jasné, jak se budou posuzovat jednotlivé případy. Vyhlášku kritizují i Motoristé. Nová pravidla mají platit od července.
Lesníci u Pohořelic na jihu Moravy letos na podzim sázeli další větrolamy, až čtyřicet metrů široké pásy se stromy a keři. „Zeslabují sílu větru, brzdí ji o třicet až padesát procent,“ uvedl Josef Kučera z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy. „Jsou to jednotky až desítky tun z hektaru za rok odnosu větrné eroze,“ komentoval situaci na Břeclavsku, Znojemsku a v Hodoníně.
Vodní eroze ohrožuje v Česku polovinu půdy. Vyhláška, která jí má bránit, platí už čtyři roky. Od července by se měla vztahovat i na šest procent té nejohroženější větrnou erozí právě na jižní Moravě, na Hané a v Polabí.
„Nic nepřikazuje, nic nezakazuje, nedává žádné nové povinnosti, žádnou administrativu, jenom říká zemědělci: hospodař takovým způsobem, abys erozi neměl,“ vysvětluje ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL). Kontrolu hospodaření vyhláška spouští, až když se poškození polí opakuje.
V poslední době úřady evidují několik stovek erozních událostí ročně, zhruba dvě stě až pět set, i když skutečný počet odhadují jako mnohem vyšší. Nápravná opatření teď řeší se zemědělci v 27 případech.
„Je to čistě na nich, která opatření přijmou. Dejme tomu můžou změnit osevní postupy, mohou pěstovat jiné plodiny, mohou udělat krajinné prvky,“ říká ředitelka odboru adaptace na změnu klimatu z ministerstva životního prostředí Linda Stuchlíková.
Apel na úpravy
Agrární komora kritizuje, že nebyla víc u příprav vyhlášky, aby odpovídala praxi, a žádá úpravy. „Samozřejmě je to i otázka konkurenceschopnosti na jednotném evropském trhu, kdy Česká republika je v tomto velmi ambiciózní. Pořád je pro nás lepší, pokud se půjde cestou nějakého doporučení,“ míní prezident Agrární komory Jan Doležal.
S vyhláškou nesouhlasí ani Motoristé, kteří povedou v nové vládě životní prostředí. Se změnami počítá i návrh jejího programového prohlášení. „Zásadně zrevidujeme stávající erozní vyhlášku, která v současné podobě znehodnocuje půdu a svazuje hospodaření,“ slibuje nastupující koalice.
Hladík varuje před důsledky. „Pokud by o něčem takovém byla diskuze nebo něco takového chtěl někdo úplně rušit, tak pak by Česká republika vlastně porušovala evropskou směrnici,“ prohlásil ministr v demisi. Tato směrnice zavádí jednotný systém sledování a ochrany půdy v Evropské unii a v platnost vstoupí v úterý.
