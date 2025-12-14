Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelinův průvodce rozdal prestižní hvězdy restauracím. Také letos uspěly podniky z Česka, je jich však více než dříve a nachází se i mimo Prahu. Podle herce, bloggera a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka posune úspěch oceněných restaurací českou gastronomii výš na světové mapě. S tím souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, podle kterého díky tomu Česko nebude dírou na mapě Michelinu. O současné české gastronomii, jejím rozvoji, ale i problémech debatovali hosté v Událostech, komentářích z ekonomiky, kterými provázely Nina Ortová a Jitka Fialková.
„Ocenění padlo tolik, že jsem to ani nečekal. Ale jsem za to velice rád. Ten celkový balíček, který z toho vyšel, tedy že v Michelin Guide je zařazených okolo osmdesáti podniků, to mi přijde naprosto fantastické a rozhodně to na gastronomické scéně zemi dává velice dobrou pozici,“ sdělil šéfkuchař michelinskou hvězdou oceněné restaurace Essens Otto Vašák, který již krátce po udělování cen registroval zvýšený počet rezervací.
Michelinskou hvězdou bylo v Česku letos oceněno dalších sedm restaurací, jeden podnik obdržel hvězdy dvě. Další uspěly v jiných kategoriích, jako například v udržitelnosti nebo poměru kvality a ceny. Společnost Michelin od roku 2022 hodnotí restaurace jen v zemích, které zaplatí požadovaný poplatek. Stát nejprve zaplatil přes čtyři miliony korun za analýzu české gastronomie a následně státní agentura CzechTourism uhradí v přepočtu přes třicet milionů korun za tříleté partnerství s průvodcem. Smlouvu obě strany podepsaly letos v březnu.
Podle Hejlíka se ovšem tato investice vyplatí. „Když se něco takového udá, tak to vzbudí pozornost,“ říká k udělování hvězd Michelin bloger a dodává, že úspěch české gastronomie může kromě získání pozornosti v zahraničí také rozproudit vnitřní cestovní ruch a pozvednout národní sebevědomí. „Pro gastronomii je to hezká vizitka,“ míní.
Stárek kvitoval, že v seznamu jsou zahrnuty i regiony, nikoli pouze hlavní město. „Je to cesta jak zlepšovat naši gastronomii, a jeden z důležitých marketingových nástrojů pro destinační management naší republiky,“ uvedl. Pozitivní je dle Stárka také to, že ocenění vybraných restaurací bude motivací pro další, aby se těm nejúspěšnějším vyrovnali.
Začlenění regionů do michelinského průvodce chválí i majitel kavárny Louvre a prezident asociace restauratérů Apron Sylvio Spohr. Poukázal rovněž na skutečnost, že mezi Michelinem oceněnými převažují mladí šéfkuchaři, což ho dle jeho slov naplňuje optimismem do budoucna.
Jsou tu krásné podniky, ale nůžky se rozevírají, říká Spohr
Co se současného stavu české gastronomie týče, ten podle Spohra symbolizují „rozevírající se nůžky“. „Tam, kde je návštěvnost, kupní síla, tam prostě restaurace mohou předvádět fantastickou práci, dělají to, za co si můžou účtovat vyšší ceny. Ale v těch místech, kde není návštěvnost, není kupní síla, tam to padá,“ tvrdí podnikatel.
Celkově však gastronomickou scénu v Česku hodnotí pozitivně. „Myslím si, že je to skvělé, že kdo se o gastronomii zajímá, tak vnímá velmi dobře, jaké krásné podniky tady jsou,“ říká Spohr. Na vzestupu je gastronomie také podle Hejlíka, a to navzdory tomu, že se potýká s těžkostmi.
Mezi často skloňované problémy restauratérů se řadí zejména administrativní zátěž a nedostatek personálu. Lidi by dle expertů mohla přilákat plánovaná změna ohledně spropitného – to by nově nemělo být zatíženo daní. „Co se týká spropitné, jistě je to věc, která by pomohla. Pomohla by i motivovat ty zaměstnance, kteří nejsou všeobecně ve službách,“ říká Stárek, který na problém nedostatku personálu rovněž poukázal.
Stárek pozitivně hodnotí i další vznikající vládou plánované změny, jako obnovení EET a sjednocení daně z přidané hodnoty pro stravovací služby a nealko nápoje na dvanáct procent. „Pokud se znovu EET obnoví, věřím, že to může mít pozitivní vliv nejen na to, kolik bude dalších registrovaných plátců DPH – tedy na nějaké rovné podmínky v podnikání, ale pokud s tím ruku v ruce půjde zase srovnání DPH, (…) tak to bude určitě významná pomoc,“ říká.