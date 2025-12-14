Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
35 minut
Události, komentáře z ekonomiky: Česká gastronomie
Zdroj: ČT24

Michelinův průvodce rozdal prestižní hvězdy restauracím. Také letos uspěly podniky z Česka, je jich však více než dříve a nachází se i mimo Prahu. Podle herce, bloggera a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka posune úspěch oceněných restaurací českou gastronomii výš na světové mapě. S tím souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, podle kterého díky tomu Česko nebude dírou na mapě Michelinu. O současné české gastronomii, jejím rozvoji, ale i problémech debatovali hosté v Událostech, komentářích z ekonomiky, kterými provázely Nina Ortová a Jitka Fialková.

„Ocenění padlo tolik, že jsem to ani nečekal. Ale jsem za to velice rád. Ten celkový balíček, který z toho vyšel, tedy že v Michelin Guide je zařazených okolo osmdesáti podniků, to mi přijde naprosto fantastické a rozhodně to na gastronomické scéně zemi dává velice dobrou pozici,“ sdělil šéfkuchař michelinskou hvězdou oceněné restaurace Essens Otto Vašák, který již krátce po udělování cen registroval zvýšený počet rezervací.

Michelinskou hvězdou bylo v Česku letos oceněno dalších sedm restaurací, jeden podnik obdržel hvězdy dvě. Další uspěly v jiných kategoriích, jako například v udržitelnosti nebo poměru kvality a ceny. Společnost Michelin od roku 2022 hodnotí restaurace jen v zemích, které zaplatí požadovaný poplatek. Stát nejprve zaplatil přes čtyři miliony korun za analýzu české gastronomie a následně státní agentura CzechTourism uhradí v přepočtu přes třicet milionů korun za tříleté partnerství s průvodcem. Smlouvu obě strany podepsaly letos v březnu.

Podle Hejlíka se ovšem tato investice vyplatí. „Když se něco takového udá, tak to vzbudí pozornost,“ říká k udělování hvězd Michelin bloger a dodává, že úspěch české gastronomie může kromě získání pozornosti v zahraničí také rozproudit vnitřní cestovní ruch a pozvednout národní sebevědomí. „Pro gastronomii je to hezká vizitka,“ míní.

Nacionalismus na talíři. Historici analyzovali gastrodiplomacii
Ilustrační foto

Stárek kvitoval, že v seznamu jsou zahrnuty i regiony, nikoli pouze hlavní město. „Je to cesta jak zlepšovat naši gastronomii, a jeden z důležitých marketingových nástrojů pro destinační management naší republiky,“ uvedl. Pozitivní je dle Stárka také to, že ocenění vybraných restaurací bude motivací pro další, aby se těm nejúspěšnějším vyrovnali.

Začlenění regionů do michelinského průvodce chválí i majitel kavárny Louvre a prezident asociace restauratérů Apron Sylvio Spohr. Poukázal rovněž na skutečnost, že mezi Michelinem oceněnými převažují mladí šéfkuchaři, což ho dle jeho slov naplňuje optimismem do budoucna.

Jsou tu krásné podniky, ale nůžky se rozevírají, říká Spohr

Co se současného stavu české gastronomie týče, ten podle Spohra symbolizují „rozevírající se nůžky“. „Tam, kde je návštěvnost, kupní síla, tam prostě restaurace mohou předvádět fantastickou práci, dělají to, za co si můžou účtovat vyšší ceny. Ale v těch místech, kde není návštěvnost, není kupní síla, tam to padá,“ tvrdí podnikatel.

Celkově však gastronomickou scénu v Česku hodnotí pozitivně. „Myslím si, že je to skvělé, že kdo se o gastronomii zajímá, tak vnímá velmi dobře, jaké krásné podniky tady jsou,“ říká Spohr. Na vzestupu je gastronomie také podle Hejlíka, a to navzdory tomu, že se potýká s těžkostmi.

Klasickým restauracím přebírají zákazníky fastfoody. A přibývá jich
Ilustrační fotografie

Mezi často skloňované problémy restauratérů se řadí zejména administrativní zátěž a nedostatek personálu. Lidi by dle expertů mohla přilákat plánovaná změna ohledně spropitného – to by nově nemělo být zatíženo daní. „Co se týká spropitné, jistě je to věc, která by pomohla. Pomohla by i motivovat ty zaměstnance, kteří nejsou všeobecně ve službách,“ říká Stárek, který na problém nedostatku personálu rovněž poukázal.

Stárek pozitivně hodnotí i další vznikající vládou plánované změny, jako obnovení EET a sjednocení daně z přidané hodnoty pro stravovací služby a nealko nápoje na dvanáct procent. „Pokud se znovu EET obnoví, věřím, že to může mít pozitivní vliv nejen na to, kolik bude dalších registrovaných plátců DPH – tedy na nějaké rovné podmínky v podnikání, ale pokud s tím ruku v ruce půjde zase srovnání DPH, (…) tak to bude určitě významná pomoc,“ říká.

Výběr redakce

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

před 10 mminutami
Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

08:49Aktualizovánopřed 26 mminutami
Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

Kambodža uzavřela hranici, v Thajsku platí místy zákaz vycházení

08:51Aktualizovánopřed 52 mminutami
Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

Po střelbě na Brownově univerzitě v USA zemřeli nejméně dva lidé

00:15Aktualizovánopřed 57 mminutami
Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí

Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí

před 1 hhodinou
V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

před 1 hhodinou
Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

Význam Donbasu pro Rusko řešila Zóna ČT24

před 2 hhodinami
Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

Policie v Bavorsku zadržela pět podezřelých z plánování útoku na vánoční trh

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Michelin posune Česko na světové mapě gastronomie, míní odborníci

Michelinův průvodce rozdal prestižní hvězdy restauracím. Také letos uspěly podniky z Česka, je jich však více než dříve a nachází se i mimo Prahu. Podle herce, bloggera a autora Gastromapy Lukáše Hejlíka posune úspěch oceněných restaurací českou gastronomii výš na světové mapě. S tím souhlasí i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek, podle kterého díky tomu Česko nebude dírou na mapě Michelinu. O současné české gastronomii, jejím rozvoji, ale i problémech debatovali hosté v Událostech, komentářích z ekonomiky, kterými provázely Nina Ortová a Jitka Fialková.
před 10 mminutami

Fiala připravil nové vládě zprávu o stavu Česka

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) zveřejnil zprávu o stavu země, v pondělí při výměně vlády ji předá svému nástupci Andreji Babišovi (ANO). Materiál s fakty a daty připravil, aby Česko mohlo pokračovat bez chaosu, řekl ve videu na síti X natočeném ve vyklizených prostorách vlády. Česko je ve velmi dobré kondici, dodal.
08:49Aktualizovánopřed 26 mminutami

V předvánočním období jsou lidé k charitám štědřejší

V předvánoční době darují Češi charitativním organizacím nejvíc. Během adventu totiž mimo jiné přispívají i lidé, kteří jinak sbírky nepodporují. Zajímají je příběhy nemocných dětí, samoživitelky, senioři, válkou zasažená Ukrajina nebo třeba situace v rozvojových státech. Právě organizaci, která vybírá peníze na pomoc Ukrajině, dorazil rekordní dar ve výši sto milionů od jediného přispěvatele.
před 1 hhodinou

Obce podporují mladé rodiny. Za novorozence nabízí rodičům i deset tisíc korun

Odchod mladých a malá porodnost. Mnohá menší města a obce se potýkají s postupným vylidňováním. Řada z nich proto například zvyšuje finanční příspěvek na novorozence. Od příštího roku dostanou dvojnásobnou částku – tedy deset tisíc korun – děti ve městě Brumov-Bylnice. Stejný příspěvek mají od letošního července i pro rodiče v Jeseníku nebo Valašských Kloboukách. Naopak obec Modrava letos příspěvek snížila z původních šedesáti tisíc na nynějších deset tisíc korun.
před 2 hhodinami

Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny

Ministerstvo životního prostředí představilo pravidla, která mají zajistit větší ochranu půdy před erozí způsobenou kromě vody i větrem. Agrární komoře vadí, že s ní resort změny dostatečně neprojednal a není ani úplně jasné, jak se budou posuzovat jednotlivé případy. Vyhlášku kritizují i Motoristé. Nová pravidla mají platit od července.
před 3 hhodinami

Zubní ošetření v celkové narkóze bude díky novému projektu dostupnější

Podle stomatologů přibývá pacientů, kteří potřebují péči v narkóze. Kapacity nemocnic jsou pro takové zákroky nedostatečné a čekací lhůty můžou být i rok. V privátních zařízeních pak lidé zpravidla platí zákrok v plné výši. Změnit to chce nový pilotní projekt České stomatologické komory a zdravotních pojišťoven, který kopíruje vzor Německa a Švýcarska. Pokud se osvědčí, měly by díky němu ročně najít odpovídající ošetření například tisíce dětí, které se teď potýkají s nedostupností péče.
před 3 hhodinami

Začínajícím lékařům by v regionech s nedostupnou péčí mohly přispět pojišťovny

Lékařům na startu kariéry by v příštím roce mohly začít přispívat zdravotní pojišťovny, rozdělit chtějí přes sto milionů do lokalit, kde je péče nedostatková. Po dokončení specializace by museli v regionu dál pracovat. Jde o peníze navíc k dotacím na takzvaná rezidenční místa pro začínající lékaře. Ministerstvo jich letos schválilo celkem 250, půjde na ně přes půl miliardy. Odborné společnosti ale dlouhodobě upozorňují, že to nestačí.
před 12 hhodinami

Řidiče v Praze čekají další omezení

Praha investuje příští rok do dopravy zhruba 10,5 miliardy korun. Jde o nejvýraznější položku v rozpočtu hlavního města. Nejvíc peněz spolkne trasa metra D, vzniknou ale i nové tramvajové tratě či mosty. Pro řidiče to bude znamenat další omezení.
před 13 hhodinami
Načítání...