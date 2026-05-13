V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu o tom informoval šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.
„Všichni zadržení byli po provedení prvotních úkonů propuštěni ze zadržení a nikdo není stíhán vazebně,“ napsal Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovaly v pražské střešovické nemocnici a na dalších místech v úterý.
Zadržené lidi vyšetřovatelé obvinili z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu – tedy nejméně deseti milionů korun – hrozí až desetileté vězení.
Server Odkryto.cz uvedl, že vyšetřovatelé se mimo jiné zajímají o některé lékaře psychiatrického a psychologického oddělení nemocnice. Detektivové mají podezření, že lékaři ve velkém na objednávku manipulovali zdravotní posudky pro různé účely. Další zadržení podle serveru v nemocnici nepůsobí. Novinky.cz v úterý napsaly, že policie v kauze zkoumá psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.