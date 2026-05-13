V kauze Ústřední vojenské nemocnice policie obvinila deset lidí


13. 5. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK, Městské státní zastupitelství v Praze, Odkryto.cz

Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím deset lidí, všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Ve středu o tom informoval šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.

„Všichni zadržení byli po provedení prvotních úkonů propuštěni ze zadržení a nikdo není stíhán vazebně,“ napsal Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovaly v pražské střešovické nemocnici a na dalších místech v úterý.

Zadržené lidi vyšetřovatelé obvinili z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu – tedy nejméně deseti milionů korun – hrozí až desetileté vězení.

Ústřední vojenská nemocnice (na snímku z roku 2022)

Server Odkryto.cz uvedl, že vyšetřovatelé se mimo jiné zajímají o některé lékaře psychiatrického a psychologického oddělení nemocnice. Detektivové mají podezření, že lékaři ve velkém na objednávku manipulovali zdravotní posudky pro různé účely. Další zadržení podle serveru v nemocnici nepůsobí. Novinky.cz v úterý napsaly, že policie v kauze zkoumá psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání.

ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Za pašování kokainu v dortech půjde hlavní organizátor na osm let do vězení

Pražský městský soud potrestal sedm cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kilogramů kokainu z Německa do Česka čtyř až osmiletým vězením, k tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínku. Pět z nich se odvolalo. Vyplývá to z rozsudku, který má ČT k dispozici. Organizovaná skupina drogu v dortech převážela linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc.
Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
Policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, píší Seznam Zprávy

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy).
ŽivěVláda chce měnit rozložení moci, kritizuje novelu rozpočtových zákonů opozice

Poslanci ve středu v závěrečném kole projednávají vládní novelu zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu ostře kritizuje opozice, obává se toho, že změny kabinetu umožní nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Její zástupci také hovořili o posunu v rozdělení moci mezi výkonnou složkou a zákonodárným sborem. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozpravě odmítla, že by nemyslela na další generace. „Právě naopak,“ sdělila.
Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na pět let do vězení

Pražský vrchní soud ve středu poslal bývalou ředitelku pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou kvůli restitucím takzvaného Bečvářova statku na pět let do vězení. Zakázal jí také na pět let působit ve státní správě či samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o trestu, vinnou z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby byla žena uznána už dříve. Neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun.
VideoZtráta reputace fotbalu, zhodnotil Šťastný nedohrané derby Slavie a Sparty

Nedohrané fotbalové derby Slavie a Sparty bude ještě dlouho předmětem diskuzí, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle něj došlo ke ztrátě reputace fotbalu i nalomení důvěry mezi Slavií a fanoušky. Šťastný avizoval, že bude jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o využití kamerových záznamů a technologie rozpoznávání obličejů. Ministr připustil, že legislativa vylučuje průběžné skenování lidí, ale zdůraznil, že existují výjimky. „Mým úkolem je ve spolupráci s ÚOOÚ, s ministerstvem vnitra a s ministerstvem spravedlnosti hledat cestu, jak to udělat,“ dodal ministr. Zdůraznil, že technologii není možné využít plošně, ale pouze za přísné regulace a v konkrétních případech. Rozhovor vedl moderátor Daniel Takáč.
Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
