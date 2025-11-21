Případ popálených dětí v hradecké škole vyšetřuje policie pro těžké ublížení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čtvrteční případ popálení dvou dětí a ženy při chemických pokusech ve škole v Hradci Králové policie prověřuje pro podezření ze spáchání těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie to uvedla v pátek, zpřísnila tak původní klasifikaci: ublížení na zdraví z nedbalosti.

Hasiči zjišťují příčiny požáru a látky použité při pokusu. „Na místě jsme ve spolupráci s chemickou laboratoří Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče odebrali vzorky. Ty budou podrobeny expertizám,“ řekl agentuře ČTK mluvčí hasičů Radek Mencl.

Jedno z popálených dětí přepravili záchranáři letecky do popáleninového centra pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, druhé dítě skončilo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Mluvčí hradecké nemocnice Nikola Bánská ČTK řekla, že popálená je v klinicky dobrém stavu a že v pátek podstoupila ošetření. „Je plánovaný její převoz na Kliniku popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, kde se jí dostane dlouhodobé specializované péče,“ uvedla mluvčí. Pražská nemocnice stav jejich pacientky nekomentovala.

Událost se stala na zájmovém kroužku. „Při chemických pokusech došlo k termické reakci,“ uvedla ve čtvrtek policie. Podle hasičů nešlo o výbuch, požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.

před 1 hhodinou

