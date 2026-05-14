Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Science Advances, CEITEC

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.

Nemocí, které se lidé nejvíc bojí, je dlouhodobě v tuzemsku i celosvětově rakovina. Dokazují to i komentáře u ankety, kterou zveřejnila vědecká redakce ČT24 na sociální sítí Facebook:

Tato nemoc začíná nenápadně, často jedinou chybou, která rozhodne o tom, jestli se buňka „zblázní“, nebo se bude dál chovat normálně. Určit přesně mechanismus, který o tomto okamžiku rozhoduje, je zásadní pro účinnou ochranu před touto obávanou chorobou. A právě v tom teď pokročili vědci z brněnského institutu CEITEC.

Neustálé signály

Každá buňka v lidském těle neustále vyhodnocuje signály ze svého okolí. Podle nich se potom rozhoduje, jestli se začne dělit, růst nebo naopak zůstane v klidu. Zní to sice jednoduše, ale mechanismus je nesmírně složitý – podobně jako třeba rádiový přijímač, který také přijímá signály ze svého okolí.

Jedním z klíčových systémů, který tuto komunikaci řídí, je takzvaná Wnt signalizační dráha. Pokud se tento mechanismus „rozladí“, buňky se mohou vymknout kontrole, což potom vede k jejich nekontrolovanému růstu a vzniku nádorů. Zjednodušeně řečeno je to podobné, jako by rádio nedokázalo vyhodnotit signál a místo hudby jenom šumělo.

Vědci z CEITEC a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity teď popsali klíčový moment této komunikace, která rozhoduje o dalším směru vývoje v buňce. Popsané výsledky sice nemají žádný akutní dopad, nevznikne z nich žádný zázračný lék, ale tento primární výzkum může do budoucna přispět k hledání způsobů, jak tyto procesy u nemocí, jako je rakovina, zpomalit, nebo dokonce úplně zastavit.

Norského seniora zbavila léčba současně AIDS i rakoviny
Virus HIV

Wnt signalizační dráha je mechanismus, který koordinuje miliardy buněk v těle – stojí za tím, že se z jediné buňky vyvine celý organismus, a v dospělosti pak řídí obnovu tkání. Až doposud se ale přesně nevědělo, jak přesně tento mechanismus funguje. Nový výzkum týmů z Masarykovy univerzity (MUNI) nyní popsal, že buňka nereaguje na podněty plynule, ale spíše v režimu ano/ne po překročení určité rozhodovací hranice. „Tento princip mění naše chápání vzájemného fungování buněk, a umožňuje lépe porozumět situacím, kdy se buněčné rozhodování vymkne kontrole a může způsobit rakovinné bujení,“ uvedli autoři výzkumu.

Bod zlomu

Co přesně vědci popsali, není úplně snadné přiblížit, ale lze říci, že proces začíná na povrchu buňky, kde signál zachytí receptor ukotvený v buněčné membráně. Na něj se následně naváže protein DVL, který přenáší informaci dále do buňky. Aby DVL mohl pokračovat dovnitř buňky, musí se nejprve chemicky upravit – na jeho povrchu se začnou hromadit drobné chemické skupiny, které postupně zvyšují jeho záporný náboj.

A právě tady přichází moment, který rozhoduje.

„Zjistili jsme, že protein DVL se chová jako přepínač – svou strukturu změní, jakmile záporný náboj na jeho povrchu překročí určitou prahovou hodnotu. Teprve v tu chvíli přeskupí svou strukturu a umožní další krok v přenosu signálu,“ vysvětluje první autor studie Miroslav Micka. DVL se v tu chvíli uvolní z vazby na receptor a signál se může posunout dál do nitra buňky. Ta tak dostane jasný pokyn, jak má zareagovat – například zahájit dělení nebo změnit svou funkci.

Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny
Ilustrační foto

Právě tento důležitý „bod zlomu“, kdy se rozhoduje o dalším osudu signálu, byl dosud jen částečně pochopený: „Vědci sice věděli, kudy signál prochází, ale chápali ho především jako plynulý regulační systém. Naše týmy však ukázaly, že jde spíše o proces založený na náhlé změně po překročení určitého prahu. To je důležité nejen pro pochopení fungování buněk, ale i proto, abychom porozuměli situacím, kdy se tento proces vymkne kontrole,“ doplňují autoři studie.

Právě taková místa, kde se v buněčné signalizaci „láme“ rozhodnutí o dalším postupu, jsou z pohledu medicíny zásadní, protože jejich narušení může odstartovat procesy vedoucí k nádorovému bujení. Lepší znalost procesu naopak na druhou stranu dláždí pomyslnou cestu k účinnější léčbě.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

před 2 hhodinami
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 5 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 5 hhodinami
Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 6 hhodinami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 6 hhodinami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 14 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Řadu zápasů na fotbalovém šampionátu může ohrozit „vlhké vedro“

Na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za necelý měsíc, by mohly panovat meteorologické podmínky, jež překonávají hranice doporučované pro přerušení zápasů. Nová analýza upozorňuje na rizika a analyzuje příčiny.
před 13 mminutami

Archeologové našli pomocí družic mnoho nekropolí v srdci Sahary

Satelity odhalily velké množství rozsáhlých pohřebišť neboli nekropolí, které patřily zatím nepopsané civilizaci, jež obývala Saharu ještě v době před vznikem faraonského Egypta.
10:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
před 2 hhodinami

Výhody života ve skupině oslabují při klimatických extrémech, ukázal výzkum u opic

Když se zvýší teploty, rostliny ustupují do vyšších poloh, kde je chladněji. Ptáci odletí tam, kde jim teploty vyhovují víc. Ale jak na změny klimatu reagují inteligentní zvířata, která mají dlouhé životy a jsou specializovaná na nějaký zaběhlý způsob života? Prozkoumala to skupina přírodovědců.
před 4 hhodinami

Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.
před 23 hhodinami

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
včera v 10:56

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
včera v 00:09

Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.
12. 5. 2026
Načítání...