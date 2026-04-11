Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny

Dlouhodobé vztahy zřejmě fungují jako silný faktor, který pomáhá před rakovinou. Ve hře je celá řada různých faktorů, které se podílejí na této ochraně, popsali vědci v rozsáhlém výzkumu.
Asi pro polovinu moderních lidí je manželství požehnáním, pro druhou půlku spíše prokletím – svědčí o tom množství rozvodů. Čím dál větší část populace ale do manželského svazku nevstoupí vůbec, což může mít nečekané zdravotní důsledky. Američtí vědci teď v rozsáhlé studii popsali, že dospělí muži i ženy, kteří do manželství nikdy nevstoupili, čelí výrazně vyšší hrozbě vzniku rakoviny než ti, kdo si tento druh vztahu přinejmenším vyzkoušeli.
Výzkum byl opravdu rozsáhlý, lékaři z Floridy do něj totiž zahrnuli celkem čtyři miliony dospělých. Zjistili, že výše popsané riziko se týká téměř všech nejčastějších typů rakoviny a je zvláště výrazné u těch typů nádorů, kterým se dá předcházet – tedy u těch, které souvisejí s infekcemi, kouřením a reprodukčními faktory.
„Tyto výsledky naznačují, že sociální faktory, jako je rodinný stav, mohou sloužit jako důležité ukazatele rizika rakoviny na populační úrovni,“ uvedl spoluautor studie Paulo Pinheiro, který se věnuje populační epidemiologii rakoviny. Zdůrazňuje ale, že tyto výsledky neznamenají, že sňatek rakovině automaticky předchází nebo že by se lidé měli vdávat či ženit.
„Znamená to, že pokud nejste ženatí nebo vdané, měli byste věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům rakoviny, podstoupit potřebná vyšetření a udržovat si kvalitní zdravotní péči,“ vysvětluje další z autorů Frank Penedo. „Z hlediska prevence naše studie poukazuje na to, jak důležité je zaměřit se při osvětě o rizicích rakoviny a při preventivních strategiích také na rodinný stav.“
Prevence rakoviny funguje lépe v manželství
Manželství se dlouhodobě spojuje s dřívější diagnostikou rakoviny a také s lepšími šancemi na přežití této nemoci, když už přijde. Tyto výsledky jsou docela logické. Vdaní a ženatí lidé mají někoho, o koho se mohou opřít, mají pravidelnou podporu svého partnera a zpravidla také větší ekonomickou stabilitu. A protože partneři k sobě cítí silné emoce a cítí obavy o toho druhého, záleží jim i na jeho zdraví. S větší pravděpodobností díky tomu dodržují léčebné režimy proti rakovině.
Dosavadní výzkumy týkající se souvislostí mezi manželstvím a rakovinou se ale soustředily téměř výhradně na to, co se děje v době diagnózy a po ní. Jestli manželství ovlivňuje samotnou pravděpodobnost onemocnění rakovinou, ale věda zatím moc nezkoumala, byla odkázaná na náznaky z několika starších výzkumů. A tak si teď vědci položili jednoduchou otázku: kdo má větší pravděpodobnost onemocnění rakovinou – lidé v manželství, nebo svobodní lidé?
Provedli rozsáhlou demografickou analýzu z dat nasbíraných za roky 2015 až 2022. Zkoumali případy zhoubných nádorů diagnostikovaných lidem ve věku třiceti let a starších a porovnávali výskyt různých druhů rakoviny podle rodinného stavu, pohlaví a rasy a upraveného o věk.
Vědci rozdělili rodinný stav do dvou skupin: osoby, které jsou nebo byly vdané či ženaté, tedy včetně rozvedených a ovdovělých osob, a osoby, které se nikdy nevdaly ani neoženily. Studie začala v roce 2015 – v tom roce Nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů, čímž umožnil zařazení párů stejného pohlaví do kategorie vdaných či ženatých. Jeden z pěti dospělých účastníků studie se nikdy nevdal ani neoženil.
Souvislosti byly velmi silné
Vědci předpokládali, že nějaké souvislosti najdou, nečekali ale, jak silné budou. U některých druhů rakoviny byla souvislost ještě silnější. Dospělí muži, kteří se nikdy neoženili, měli přibližně pětkrát vyšší míru výskytu rakoviny konečníku ve srovnání s ženatými muži. Dospělé ženy, které se nikdy nevdaly, měly téměř třikrát vyšší míru výskytu rakoviny děložního čípku ve srovnání s ženami, které byly někdy vdané.
Rakovina konečníku i děložního čípku úzce souvisí s infekcí HPV, takže tyto rozdíly pravděpodobně odrážejí rozdíly v expozici a v případě rakoviny děložního čípku také rozdíly ve screeningu a prevenci. Naopak u rakovin, jako je rakovina děložní sliznice a vaječníků, mohou rozdíly podle rodinného stavu částečně odrážet ochranný účinek porodnosti, která je častější u vdaných žen.
Muži, kteří se nikdy neoženili, měli celkově o sedmdesát procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ženatí muži, zatímco ženy, které se nikdy nevdaly, měly o 85 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ženy, které jsou nebo byly vdané. Z hlediska zdravotních a sociálních faktorů mají muži z manželství často větší prospěch než ženy, v případě rakoviny to ale vypadá, že z manželství měly ženy o něco větší prospěch než muži.
Nejsilnější souvislosti mezi manželstvím a rakovinou byly zaznamenány u nádorových onemocnění spojených s infekcemi, kouřením nebo konzumací alkoholu a – u žen – u nádorových onemocnění spojených s reprodukcí, jako je rakovina vaječníků a děložní sliznice.
Vědci zjistili slabší souvislosti u nádorových onemocnění, u nichž existují robustní screeningové programy, včetně rakoviny prsu, štítné žlázy a prostaty.
Matoucí souvislosti
Autoři přiznávají, že některé souvislosti mohou být složitější. Například lidé, kteří méně kouří, méně pijí, lépe se o sebe starají a jsou více sociálně integrovaní, mohou mít také větší pravděpodobnost, že vstoupí do manželství. Vědci ale zjistili ještě něco dalšího. A to, že souvislosti mezi manželstvím a menší šancí na vznik rakoviny byly silnější u dospělých starších padesáti let, což naznačuje, že s přibývajícím věkem a hromaděním rizikových faktorů pro rakovinu se mohou výhody spojené s manželstvím stávat výraznějšími.
Studie nebyla schopná pokrýt lidi, kteří žijí v dlouhodobém svazku, ale nikdy nevstoupili do manželství – v USA je ale takových osob relativně málo, takže netvoří důležitý demografický vzorek.