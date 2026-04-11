Dospělí, kteří nikdy nevstoupili do manželství, mají dle studie vyšší riziko rakoviny


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24, Cancer Research Communications

Dlouhodobé vztahy zřejmě fungují jako silný faktor, který pomáhá před rakovinou. Ve hře je celá řada různých faktorů, které se podílejí na této ochraně, popsali vědci v rozsáhlém výzkumu.

Asi pro polovinu moderních lidí je manželství požehnáním, pro druhou půlku spíše prokletím – svědčí o tom množství rozvodů. Čím dál větší část populace ale do manželského svazku nevstoupí vůbec, což může mít nečekané zdravotní důsledky. Američtí vědci teď v rozsáhlé studii popsali, že dospělí muži i ženy, kteří do manželství nikdy nevstoupili, čelí výrazně vyšší hrozbě vzniku rakoviny než ti, kdo si tento druh vztahu přinejmenším vyzkoušeli.

Výzkum byl opravdu rozsáhlý, lékaři z Floridy do něj totiž zahrnuli celkem čtyři miliony dospělých. Zjistili, že výše popsané riziko se týká téměř všech nejčastějších typů rakoviny a je zvláště výrazné u těch typů nádorů, kterým se dá předcházet – tedy u těch, které souvisejí s infekcemi, kouřením a reprodukčními faktory.

„Tyto výsledky naznačují, že sociální faktory, jako je rodinný stav, mohou sloužit jako důležité ukazatele rizika rakoviny na populační úrovni,“ uvedl spoluautor studie Paulo Pinheiro, který se věnuje populační epidemiologii rakoviny. Zdůrazňuje ale, že tyto výsledky neznamenají, že sňatek rakovině automaticky předchází nebo že by se lidé měli vdávat či ženit.

Lidi v manželství více ohrožuje demence
Ilustrační foto

„Znamená to, že pokud nejste ženatí nebo vdané, měli byste věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům rakoviny, podstoupit potřebná vyšetření a udržovat si kvalitní zdravotní péči,“ vysvětluje další z autorů Frank Penedo. „Z hlediska prevence naše studie poukazuje na to, jak důležité je zaměřit se při osvětě o rizicích rakoviny a při preventivních strategiích také na rodinný stav.“

Prevence rakoviny funguje lépe v manželství

Manželství se dlouhodobě spojuje s dřívější diagnostikou rakoviny a také s lepšími šancemi na přežití této nemoci, když už přijde. Tyto výsledky jsou docela logické. Vdaní a ženatí lidé mají někoho, o koho se mohou opřít, mají pravidelnou podporu svého partnera a zpravidla také větší ekonomickou stabilitu. A protože partneři k sobě cítí silné emoce a cítí obavy o toho druhého, záleží jim i na jeho zdraví. S větší pravděpodobností díky tomu dodržují léčebné režimy proti rakovině.

Dosavadní výzkumy týkající se souvislostí mezi manželstvím a rakovinou se ale soustředily téměř výhradně na to, co se děje v době diagnózy a po ní. Jestli manželství ovlivňuje samotnou pravděpodobnost onemocnění rakovinou, ale věda zatím moc nezkoumala, byla odkázaná na náznaky z několika starších výzkumů. A tak si teď vědci položili jednoduchou otázku: kdo má větší pravděpodobnost onemocnění rakovinou – lidé v manželství, nebo svobodní lidé?

Alternativní medicína proti rakovině nepomáhá. Ani v kombinaci s moderní léčbou
Prodejna s přípravky pro alternativní medicínu (Ilustrační foto)

Provedli rozsáhlou demografickou analýzu z dat nasbíraných za roky 2015 až 2022. Zkoumali případy zhoubných nádorů diagnostikovaných lidem ve věku třiceti let a starších a porovnávali výskyt různých druhů rakoviny podle rodinného stavu, pohlaví a rasy a upraveného o věk.

Vědci rozdělili rodinný stav do dvou skupin: osoby, které jsou nebo byly vdané či ženaté, tedy včetně rozvedených a ovdovělých osob, a osoby, které se nikdy nevdaly ani neoženily. Studie začala v roce 2015 – v tom roce Nejvyšší soud USA legalizoval sňatky homosexuálů, čímž umožnil zařazení párů stejného pohlaví do kategorie vdaných či ženatých. Jeden z pěti dospělých účastníků studie se nikdy nevdal ani neoženil.

Souvislosti byly velmi silné

Vědci předpokládali, že nějaké souvislosti najdou, nečekali ale, jak silné budou. U některých druhů rakoviny byla souvislost ještě silnější. Dospělí muži, kteří se nikdy neoženili, měli přibližně pětkrát vyšší míru výskytu rakoviny konečníku ve srovnání s ženatými muži. Dospělé ženy, které se nikdy nevdaly, měly téměř třikrát vyšší míru výskytu rakoviny děložního čípku ve srovnání s ženami, které byly někdy vdané.

Rakovina konečníku i děložního čípku úzce souvisí s infekcí HPV, takže tyto rozdíly pravděpodobně odrážejí rozdíly v expozici a v případě rakoviny děložního čípku také rozdíly ve screeningu a prevenci. Naopak u rakovin, jako je rakovina děložní sliznice a vaječníků, mohou rozdíly podle rodinného stavu částečně odrážet ochranný účinek porodnosti, která je častější u vdaných žen.

Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence
Rakovina slinivky

Muži, kteří se nikdy neoženili, měli celkově o sedmdesát procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ženatí muži, zatímco ženy, které se nikdy nevdaly, měly o 85 procent vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny než ženy, které jsou nebo byly vdané. Z hlediska zdravotních a sociálních faktorů mají muži z manželství často větší prospěch než ženy, v případě rakoviny to ale vypadá, že z manželství měly ženy o něco větší prospěch než muži.

Nejsilnější souvislosti mezi manželstvím a rakovinou byly zaznamenány u nádorových onemocnění spojených s infekcemi, kouřením nebo konzumací alkoholu a – u žen – u nádorových onemocnění spojených s reprodukcí, jako je rakovina vaječníků a děložní sliznice.

Vědci zjistili slabší souvislosti u nádorových onemocnění, u nichž existují robustní screeningové programy, včetně rakoviny prsu, štítné žlázy a prostaty.

Matoucí souvislosti

Autoři přiznávají, že některé souvislosti mohou být složitější. Například lidé, kteří méně kouří, méně pijí, lépe se o sebe starají a jsou více sociálně integrovaní, mohou mít také větší pravděpodobnost, že vstoupí do manželství. Vědci ale zjistili ještě něco dalšího. A to, že souvislosti mezi manželstvím a menší šancí na vznik rakoviny byly silnější u dospělých starších padesáti let, což naznačuje, že s přibývajícím věkem a hromaděním rizikových faktorů pro rakovinu se mohou výhody spojené s manželstvím stávat výraznějšími.

Studie nebyla schopná pokrýt lidi, kteří žijí v dlouhodobém svazku, ale nikdy nevstoupili do manželství – v USA je ale takových osob relativně málo, takže netvoří důležitý demografický vzorek.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

před 3 hhodinami
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

před 4 hhodinami
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

před 5 hhodinami
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

před 5 hhodinami
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

před 15 hhodinami
Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

před 22 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Vědci popsali šimpanzí „občanskou válku" v Ugandě

V ugandském národním parku Kibale propukly mezi dvěma frakcemi šimpanzí skupiny Nogo boje, které vědci přirovnávají k občanské válce. Vyplývá to ze studie, která vyšla v odborném časopise Science.
před 20 hhodinami

Tučňák císařský se stal ohroženým druhem

Mezi ohrožené druhy se nyní počítá tučňák císařský, oznámila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN). Posun z kategorie téměř ohrožených do kategorie ohrožených podle expertů odráží sílící dopady klimatické změny. Ta postihuje zejména druhy životně závislé na mořském ledu v Antarktidě, jehož ubývá.
před 23 hhodinami

TEST: Jak si umělé inteligence poradí s rozeznáním falešné fotografie?

Fotografie, ty pravé i falešné, se staly v současné době jednou z nejsilnějších zbraní informační a dezinformační války. Jak dobře je umí rozpoznat současné modely umělých inteligencí (AI), se pokusila ověřit vědecká redakce ČT24. Tématu se bude věnovat i pořad De facto v sobotu od 12:30.
včera v 07:01

Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
9. 4. 2026

Země je křehká planeta, z těch pohledů běhal mráz po zádech, říkají astronauti

Křehkost planety Země v nezměrném vesmíru či krása úplného zatmění Slunce za odvrácenou stranou Měsíce patří k nejsilnějším dojmům, které popsali astronauti mise Artemis II novinářům dva dny před návratem na Zemi. Šéf mise Reid Wiseman za nejsilnější okamžik označil pojmenování měsíčního kráteru po své zesnulé ženě Carroll. Loď Orion se po obletu Měsíce vrací se spoustou zajímavých fotografií a příběhů, o něž se astronauti chtějí podělit s ostatními, řekl pilot Victor Glover.
9. 4. 2026

Vědci začali na poli u Olomouce testovat geneticky upravený ječmen

Dvě nové, geneticky upravené linie ječmene ve středu vědci vyseli na pokusném poli v okrajové části Olomouce, aby ověřili, jak se modifikace vlastností této obilniny projeví v běžných podmínkách mimo laboratoř. Výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.
9. 4. 2026
Načítání...