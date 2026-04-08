Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
„Byl jsem u syna na Štědrý den a druhý den ráno jsem zežloutl,“ vzpomíná středoškolský učitel Pavel Novotný na dobu před sedmi lety. Na žlučovod mu tlačil šesticentimetrový nádor slinivky.
Typickým příznakem onemocnění je podle zástupce přednosty z Chirurgické kliniky FN KV Martina Oliveriuse nebolestivé zežloutnutí nebo tmavá moč, která připomíná barvu černého piva.
„Ty křivky nám dramaticky rostou a jsme pátí nejhorší na světě v úmrtnosti. Jde o nádor, který má nejrychlejší takzvaný doubling time. Česky řečeno za jeden den se zdvojnásobí počet nádorových buněk. A nádor, pokud doroste určité velikosti, tak velmi rychle má tendenci metastázovat,“ popsal lékař.
I proto jsou čtyři z pěti pacientů diagnostikování až v těžko léčitelném stadiu. To chtějí lékaři změnit. „Zaměříme se na rizikovou skupinu. To znamená nemocný starší šedesáti let, u kterého vznikne nově cukrovka. Vychází to víceméně z určité zkušenosti, že cukrovka a hubnutí velmi často předchází vzniku nádoru slinivky,“ doplnil Oliverius.
Pacienty s nově diagnostikovanou cukrovkou až do 78 let budou vybírat praktici. „Pět set praktických lékařů se bude během dvou let snažit zařadit pět tisíc pacientů a pak je čeká gastroenterologické vyšetření,“ upřesnil praktický lékař Norbert Král z Ústavu všeobecného lékařství.
Cukrovku měl už v době diagnózy i Novotný. Projekt by podle lékařů mohl pomoct včas odhalit a zachránit další desítky pacientů.