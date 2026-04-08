Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence


před 9 mminutami | Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Včasná diagnostika rakoviny
Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.

„Byl jsem u syna na Štědrý den a druhý den ráno jsem zežloutl,“ vzpomíná středoškolský učitel Pavel Novotný na dobu před sedmi lety. Na žlučovod mu tlačil šesticentimetrový nádor slinivky.

Typickým příznakem onemocnění je podle zástupce přednosty z Chirurgické kliniky FN KV Martina Oliveriuse nebolestivé zežloutnutí nebo tmavá moč, která připomíná barvu černého piva.

„Ty křivky nám dramaticky rostou a jsme pátí nejhorší na světě v úmrtnosti. Jde o nádor, který má nejrychlejší takzvaný doubling time. Česky řečeno za jeden den se zdvojnásobí počet nádorových buněk. A nádor, pokud doroste určité velikosti, tak velmi rychle má tendenci metastázovat,“ popsal lékař.

Ilustrační foto

I proto jsou čtyři z pěti pacientů diagnostikování až v těžko léčitelném stadiu. To chtějí lékaři změnit. „Zaměříme se na rizikovou skupinu. To znamená nemocný starší šedesáti let, u kterého vznikne nově cukrovka. Vychází to víceméně z určité zkušenosti, že cukrovka a hubnutí velmi často předchází vzniku nádoru slinivky,“ doplnil Oliverius.

Pacienty s nově diagnostikovanou cukrovkou až do 78 let budou vybírat praktici. „Pět set praktických lékařů se bude během dvou let snažit zařadit pět tisíc pacientů a pak je čeká gastroenterologické vyšetření,“ upřesnil praktický lékař Norbert Král z Ústavu všeobecného lékařství.

Cukrovku měl už v době diagnózy i Novotný. Projekt by podle lékařů mohl pomoct včas odhalit a zachránit další desítky pacientů.

Mechanismus normálního vstřebávání cukru v krvi (bílé krystalky) (vlevo) a inzulínová rezistence u diabetu 2. typu (vpravo)

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

V Česku začínají platit vládní opatření k cenám pohonných hmot

Od půlnoci z úterý na středu začínají platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 korun za litr nafty a 43,15 korun za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne.
před 3 hhodinami

VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
před 8 hhodinami

Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu

Systém penzí ke konci února vykázal schodek necelých šesti miliard korun, což je nejnižší deficit za posledních pět let. Ministerstvo práce a sociálních věcí po mnoha ztrátových letech očekává, že na konci letošního roku by měl systém skončit v plusu. Na příčinách příznivého trendu se ale zástupci nové a minulé vlády neshodnou.
před 9 hhodinami

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
před 9 hhodinami

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Lidé za benzin zaplatí maximálně 43,15 koruny za litr s DPH, v případě nafty určil resort maximální cenu 49,59 koruny za litr s DPH. Jde o součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Unie nezávislých petrolejářů ovšem tvrdí, že cenový strop byl vypočítán špatně.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoCílem Trumpa je Írán bez jádra. Co bude po ultimátu, neví nikdo, míní Pojar

Diplomat a bezpečnostní analytik Tomáš Pojar si myslí, že Írán kvůli ultimátu prezidenta USA Donalda Trumpa Hormuzský průliv neotevře. „Na druhou stranu nějaká dohoda je vždycky možná, možná se dočkáme i nějakých překvapení,“ uvedl. Trump podle něj má svéráznou rétoriku a používá nejrůznější hyperboly a nadsázky a někdy si zdánlivě protiřečí ve svých výrocích. Do konfliktu šel podle diplomata proto, aby Írán neměl jaderný program a nemohl dlouhodobě ohrožovat své sousedy. Trump chce podle Pojara mít Írán po této válce jiný, než tomu bylo posledních padesát let. „Každopádně si myslím, že je možné říct, že v následující době – teď nevím, jak bude dlouhá – tak Írán jadernou bombu mít nebude,“ dodal Pojar. Co nastane po uplynutí ultimáta, neví. „A myslím, že to neví ani jedna ze stran,“ podotkl Pojar v Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem.
před 10 hhodinami

VideoVývojáři testují na jihu Čech obří zemědělský dron

Rozpětí přes tři metry a schopnost nést stokilový náklad – to jsou parametry zemědělského dronu, který prochází testováním na jihočeských polích. Dron dokáže ošetřit porosty jen v místech, kde chybí živiny nebo se rozmnožil plevel. Zemědělci by tak nemuseli přejíždět traktory celá pole a snížili by spotřebu chemických postřiků a hnojiv. Zároveň by mohli zahnojit pole i v době, kdy jsou podmáčená. Tvůrci dronu jej nyní testují, aby byl bezpečný pro používání na polích, aby bezpečně rozprášil postřik a mohl dělat další aktivity. Stále ale chybí jednotný evropský postup, jak takové drony v zemědělství používat. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského by měl být hotový do tří let.
před 10 hhodinami
Načítání...