Norského seniora zbavila léčba současně AIDS i rakoviny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AFP, Nature Medicine

K vyléčení třiašedesátiletého muže z Osla přispěla nejen špičková věda, ale také obrovské štěstí. Čtyři roky po zahájení léčby nejenže nemá v těle ani stopu po viru HIV, ale ani rakovinu krve.

Virus HIV způsobuje nemoc AIDS, která je bez léčby smrtelná. Existuje neuvěřitelně malá pravděpodobnost, že se u člověka vyskytne výjimečná mutace, která dává přirozenou imunitu vůči této nemoci. Třiašedesátiletý muž z Norska mezi tyto šťastlivce bohužel nepatřil.

Udržoval se při životě léčivy, která dnes umožňují vést i s HIV poměrně normální život – ty vycházejí z objevů českého profesora Antonína Holého. Nečekal, že by se mohl z nemoci úplně vyléčit, takových případů je zatím jen několik.

Trvalo to až do doby, než se na něj usmálo štěstí a onemocněl rakovinou krve. Tato věta může znít absurdně a cynicky, ale opak je pravdou.

Před 20 lety se Češi dostali k léku proti AIDS. Základ položil vědec Antonín Holý
Vědec Antonín Holý

Lékaři mu vůči této chorobě nabídli řešení: mnohdy zaberou kmenové buňky od blízkého příbuzného. A tak Nor poprosil svého bratra, zda by mu je nedaroval. Ten souhlasil a při odběrech se ukázalo něco nečekaného – dárce měl kromě zdravých kmenových buněk i výše popsanou vzácnou mutaci, která umožňuje překonat HIV.

Od transplantace uplynuly čtyři týdny, teprve teď ale vědci zveřejnili výsledky. Nor už dva roky nevyužívá antiretrovirální terapii, která bránila množení HIV v těle, a při testech se u něj od té doby přesto nepodařilo odhalit ani jednu částečku smrtícího viru. A jako bonus překonal také rakovinu.

Jak léčba funguje?

Retrovirová léčba HIV založená na lécích profesora Holého kombinuje typicky více přípravků současně, aby bránila viru v množení – počet jeho částic pak klesne na množství, kdy už nepředstavuje nebezpečí. Léky se ale musí brát zbytek života, při vysazení totiž dochází k opětovnému množení viru.

Nový lék je milník v léčbě AIDS, říká jeho autor Cihlář
Tomáš Cihlář na akci Time100 Gala, kde byl letos v dubnu zařazen mezi sto nejvlivnějších osobností světa

Transplantace kmenových buněk je něco radikálně jiného. Když se jimi nahradí buňky v kostní dřeni příjemce, dojde k úplnému restartu imunitního systému, který začne vyrábět zdravé krevní a imunitní buňky v těle s mutací, která se s virem bez problémů vypořádá. Virus pak v ideálním případě zmizí z těla úplně.

Tyto zákroky se provádějí jenom výjimečně, protože jsou náročné a hlavně se musí najít ideální dárce, který nese správný gen a navíc má dostatečně shodnou genetiku kmenových buněk. Tento případ je z asi desítky provedených úspěšných transplantací kostní dřeně pro léčbu HIV prvním, kdy se využila ta od příbuzného.

„Bylo to jako vyhrát dva jackpoty v loterii,“ řekl šťastný muž z Osla, který si přeje zůstat v anonymitě, agentuře AFP.

Odkaz na studii
Aktuálně z rubriky Věda

Vědci z Brna a USA odhalili slabinu bakterií, která může pomoci s léčbou infekcí

Slabinu bakterií, která jim při nedostatku živin nebo po stresu brání v rychlém množení, odhalili vědci z ústavu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s kolegy z USA. Zjištění může podle nich v budoucnu pomoci zlepšit léčbu infekcí.
před 17 hhodinami

Vědci navrhli genetickou léčbu Downova syndromu

Downův syndrom je porucha zatím neléčitelná, existují ale testy, které ji odhalí včas už během těhotenství. Lék se hledá už desítky let, zatím marně. Teď ale skupina vědců z Izraele udělala důležitý krok, který medicínu k účinné terapii přiblížil zatím nejvíc v dějinách. Reálné využití zatím dosavadní výsledky neumožňují, dle autorů jde ale o velmi nadějný postup.
před 19 hhodinami

VideoPřed 70 lety přišel na trh první videorekordér

Před 70 lety se začaly používat k záznamu obrazu dvoupalcové, zhruba pět centimetrů široké magnetické pásky. Na trh tehdy přišel první videorekordér. Vynalezla ho americká firma Ampex. Technologie byla určená hlavně pro televizní stanice, časem se ale dostala i do domácností. Přístroj výrazně zjednodušil záznam televizního vysílání. Do té doby se totiž živě vysílané pořady mohly zachycovat jen ve speciálním zařízení na tradiční filmový pás. V polovině šedesátých let se první studiové videorekordéry dostaly i do Československé televize. O podrobnostech této technologie hovořil v 90' ČT24 dramaturg a scénárista filmu Králové videa Petr „Hrošík“ Svoboda. Pořadem provázeli Mariana Novotná a Daniel Takáč.
před 22 hhodinami

Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

U katastrofy Černobylské jaderné elektrárny se nedá najít jedna příčina. Bylo jich totiž vzhledem k nekompetenci komunistického režimu tolik, že by to vydalo na zvláštní pořad. Tady je.
před 23 hhodinami

VideoGenerace si někdy přestávají rozumět, říkají k proměnám češtiny jayzykovědci

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd (ÚJČ) už přes osmdesát let zkoumají vývoj slovní zásoby českého jazyka. Třeba to, jak do češtiny pronikají cizí slova nebo jak mluvu mladých ovlivňuje internet. Vývoj a proměna jazyka je podle nich naprosto přirozená. „V poválečném období měl vliv na češtinu ruský jazyk, v současné době určitě jazykem číslo jedna, který má vliv na češtinu, je angličtina,“ přibližuje Michaela Lišková z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ. Problém je podle jazykovědců v tom, že někdy si generace mezi sebou přestávají rozumět.
včera v 07:30

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Lidé, kteří více používají umělé inteligence, se méně soustředí na využívání vlastního mozku – zato téměř bezmezně věří lžím mozků křemíkových. Tato zranitelnost je podle nové studie snadno zneužitelná.
včera v 06:30

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
včera v 06:00
