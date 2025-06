Nový lék je milník v léčbě AIDS, říká jeho autor Cihlář

„Konečně, dále se zaměřujeme na vývoj nových antivirotik proti virům s vysokým pandemickým potenciálem,“ nastínil Cihlář. Označil to za takzvanou pandemickou připravenost, aby svět dokázal čelit dalším obdobným nákazám, jakou byla pandemie covidu-19.

Schválení od FDA neznamená podle Cihláře konec práce, je to naopak začátek dalšího procesu, kdy je potřeba zajistit co nejlepší dostupnost léku. Český biochemik doplnil, že dalším cílem je zaměřit se na vývoj a objev dalších dlouhodobě působících látek k léčbě infekce HIV v kombinaci s lenakapavirem.

Minulý týden ve středu firma oznámila, že FDA jí Yeztugo schválil. „Je to obrovský milník a velmi významné uzavření dvacetileté těžké a náročné, ale také velmi inovativní práce týmů mnoha expertů v Gilead, externích partnerů a spolupracovníků a také všech účastníků našich klinických studií,“ uvedl Cihlář. „Tento úspěch je pro nás také zdrojem motivace pokračovat společně v práci k ukončení HIV epidemie po celém světě,“ poznamenal.

„Typy/rodiny virů s největší hrozbou jsou známé, ale po covidu byla řada výzkumů a vývoje omezena či kompletně zastavena. To bude vyžadovat vytrvalé úsilí a úzkou spolupráci napříč akademickým světem a průmyslem s kritickou podporou vlád, která je v současnosti omezená i v těch nejvyspělejších zemích,“ zdůraznil Cihlář. „To je možná něco, co lidé dva roky po konci pandemie covidu nechtějí slyšet, ale je to nevyhnutelná realita, které společnosti po celém světě budou nadále čelit a na kterou musí být připraveny,“ dodal.

Právě Cihlářova práce se stala při covidové pandemii jednou z prvních účinných obran, kterou medicína proti novému viru získala. Biochemik a jeho tým jsou totiž autory léku remdesivir, kterým se léčili hned na začátku pandemie nakažení s těžkým průběhem nemoci.

Toto antivirotikum bylo sice původně vyvinuto k léčbě onemocnění způsobených viry ebola a marburg, ale jeho antivirový princip se ukázal jako účinný i proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje covid. Podívejte se na rozhovor s Cihlářem z počátku pandemie, kde o potenciálu remsesiviru hovořil: