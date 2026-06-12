Viry jako zbraň proti nemocem rajčat. Čeští vědci chtějí nasadit bakteriofágy


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, AVČR, ČTK

Vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR) testují ochranu rajčat prostřednictvím takzvaných bakteriofágů, tedy virů, které jsou schopny ničit bakterie. Jejich cílem je najít šetrnější způsob ochrany před bakteriální tečkovitostí – chorobou, která výrazně ohrožuje výnosnost plodů. Podařilo se jim vyvinout funkční prototyp, který se nyní testuje v kontrolovaném prostředí.

Když měl sedlák ve stodole myši, pořídil si kočku, aby je lovila. Podobný princip dnes využívají zemědělci, když chrání plodiny před škůdci nebo původci chorob (patogeny) pomocí jejich přirozených nepřátel. Proti některým druhům hmyzu se například nasazují parazitické vosičky nebo predátoři, jako jsou slunéčka. Tato takzvaná biologická ochrana rostlin nachází uplatnění hlavně ve sklenících jako alternativa k pesticidům. Navíc se takto do životního prostředí ani do potravin nedostávají problematické chemikálie z postřiků.

Vědci z Laboratoře patofyziologie rostlin z ÚEB AV ČR teď ověřují, jestli jde stejným způsobem bojovat i proti bakteriálním chorobám plodin.

Choroba vytváří na listech velké, tmavé, žlutě lemované skvrny, u nichž dochází ke vzájemnému splývání a vytváření souvislé plochy. V případě stonků, listových a květních stopek se formují vodnaté, tmavohnědé léze nepravidelného tvaru – i ty splývají a tvoří velké nekrózy zachvacující epidermální pletiva.

Napadá pouze zelené plody (malé, slabě vyvýšené tmavé skvrny), pokud se symptomy objeví na plodech červených, infekce vznikla ještě před jejich dozráním. Intenzivnější míra napadení vede k opadu květů a tvořících se plodů. Choroba může způsobit i úhyn mladých rostlin.

Zdroj: Agromanuál

Pěstitelé totiž v současnosti nemají moc možností, jak svou produkci rajčat chránit šetrně, tedy bez použití pesticidů nebo antibiotik. „Proto jsme se vydali biologickou cestou. Ošetření rajčat prostřednictvím bakteriofágů nepřináší nežádoucí rezidua pesticidů nebo karcinogenních látek,“ zdůraznila Tetiana Kalachová, která vede vědecký tým ústavu.

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy
Vizualizace bakteriofágu

Viry, které se živí bakteriemi

Bakteriofágy obsažené ve vyvinuté kapalné směsi se na rostliny nanáší postřikem, na povrchu listu pak vytvoří povlak s bakteriofágovými částicemi, který dle Kalachové rostlinu chrání před nežádoucími patogeny. Ve chvíli, kdy se patogen pokusí do rostlinného pletiva proniknout, bakteriofág ho zničí.

Výzkum bakteriofágů je dle Kalachové velmi podobný výzkumu nových léčiv. Vědci nejprve potřebovali najít virus, který bude proti původci choroby co nejúčinnější. „Platí, že tam, kde jsou bakterie, jsou i jejich bakteriofágy. Viry jsme proto hledali na infikovaných rajčatech z farmářských trhů a z podobných přirozených zdrojů. Poté jsme je v laboratoři izolovali a testovali jejich účinnost proti původci choroby,“ popsala postup vědkyně.

Hydroponický systém, na kterém vědci realizovali své experimenty
Zdroj: AV ČR

Z přibližně stovky testovaných bakteriofágů zůstalo po laboratorních testech zhruba dvacet, které byly využitelné pro další výzkum.

Vědci bakteriofágy zkoumají už několik let. Aktuálně spolupracují na zavedení metody do pěstitelské praxe s konkrétní farmou z Dolní Lutyně, která je předním producentem rajčat v tuzemsku, a také s Českou zemědělskou univerzitou. Navázáním spolupráce s touto farmou se dle Kalachové propojuje základní výzkum s uplatněním v praxi.

Výzkum bakteriofágů započal v roce 2023, zpočátku byl financován především z grantu Technologické agentury ČR. V letošním roce začal pětiletý projekt Národní agentury zemědělského výzkumu. Vědecký tým získal také financování z programu Akademie věd ČR PRAK, který pomáhá badatelům s převodem technologií do praxe.

Výběr redakce

SpaceX vstupuje na burzu

SpaceX vstupuje na burzu

před 5 mminutami
Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí mírně klesl

Počet obyvatel Česka v prvním čtvrtletí mírně klesl

09:57Aktualizovánopřed 57 mminutami
Ministryni Mrázovou o víkendu fyzicky napadla žena. Policie vyloučila politický motiv

Ministryni Mrázovou o víkendu fyzicky napadla žena. Policie vyloučila politický motiv

09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

USA chtějí stáhnout třetinu svých stíhaček v Evropě, píše NYT

08:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
El Niňo je tady. Meteorologové předpovídají, co přinese

El Niňo je tady. Meteorologové předpovídají, co přinese

před 2 hhodinami
Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

07:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izraelské údery na Týr vyhnaly z města i libanonské křesťany

Izraelské údery na Týr vyhnaly z města i libanonské křesťany

před 3 hhodinami
Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent více než loni

Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, o 54 procent více než loni

06:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Viry jako zbraň proti nemocem rajčat. Čeští vědci chtějí nasadit bakteriofágy

Vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (ÚEB AV ČR) testují ochranu rajčat prostřednictvím takzvaných bakteriofágů, tedy virů, které jsou schopny ničit bakterie. Jejich cílem je najít šetrnější způsob ochrany před bakteriální tečkovitostí – chorobou, která výrazně ohrožuje výnosnost plodů. Podařilo se jim vyvinout funkční prototyp, který se nyní testuje v kontrolovaném prostředí.
před 53 mminutami

El Niňo je tady. Meteorologové předpovídají, co přinese

Američtí meteorologové oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niňo, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) uvedl, že podmínky pro El Niňo se vyvinuly v posledním měsíci, o čemž svědčí nadprůměrné teploty mořské hladiny ve středním a východním Pacifiku v oblasti rovníku.
před 2 hhodinami

Vědci našli velrybí pohřebiště. Obsahuje stovky těl starých i miliony let

Na dně Indického oceánu vědci objevili rozsáhlé pohřebiště velryb, které se táhne v délce asi 1200 kilometrů a ukrývá pozůstatky staré až 5,3 milionu let. Nález dle odborníků patří k nejvýznamnějším objevům svého druhu a může přinést nové informace o pravěké historii kytovců i o životě v jedné z nejméně prozkoumaných částí oceánu.
před 3 hhodinami

V USA začal první test genetického léku proti stárnutí. Má omladit lidské oko

Být stále mlád je snem řady lidí od nepaměti. Teď mají vědci poprvé v rukou technologie, které by to teoreticky mohly umožnit. Na začátku června dostal první lidský pacient genetický lék, který má omladit jeho oko.
před 4 hhodinami

Šimpanzi vnímají nespravedlnost. Silněji, když jsou u toho ostatní z tlupy

Vnímání spravedlnosti a nespravedlnosti je u šimpanzů podle nového výzkumu velmi silné. Prohlubuje ho nejen rozdíl v tom, jak nespravedlivému jednání jsou vystaveni, ale také to, jaké v tu chvíli mají publikum.
před 20 hhodinami

Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

Soud v Bavorsku rozhodl, že Google je přímo zodpovědný za obsah a pravdivost souhrnů ve výsledcích vyhledávání, které společnost sestavuje pomocí umělé inteligence (AI) a předkládá uživatelům. Současně přikázal nejpoužívanějšímu vyhledávači světa, aby skrze tato AI shrnutí přestal poškozovat pověst dvou společností. Byly to právě ony, kdo se na soud obrátil.
před 23 hhodinami

Ve zmrzlých výkalech pravěkých syslů se v Kanadě našla mamutí DNA

Vědci objevili obrovský „poklad“ v podobě starověké DNA zvířat – včetně dnes již vyhynulých mamutů. Nalezli ho v exkrementech syslů, které se uchovaly v kanadském permafrostu, plyne z nové studie, píše agentura AFP.
před 23 hhodinami

„Bojím se, že vše, co umím, přes noc zastará.“ Strach z AI je reálný, tvrdí studie

Menší americký výzkum popsal sedm nejčastějších pocitů, které lidé mají, když je o práci připraví umělá inteligence (AI). Ukázalo se, že dojmy celé řady těchto osob jsou velmi negativní a spojují obavy, vztek a rezignaci.
včera v 10:03
Načítání...