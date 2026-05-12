Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka

Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči Zlínského kraje o tom v úterý večer informovali na facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45, počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím. „Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků,“ uvedli hasiči.
Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.
Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.