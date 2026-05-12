Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Na místě zasahují hasiči, položením norných stěn se snaží zabránit dalšímu šíření. Hasiči Zlínského kraje o tom v úterý večer informovali na facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.

Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45, počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím. „Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků,“ uvedli hasiči.

Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.

Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka. „Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 15 mminutami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsali smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 1 hhodinou
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

12:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 5 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 6 hhodinami
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 10 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 14 hhodinami

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
před 4 hhodinami

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.
6. 5. 2026Aktualizováno6. 5. 2026

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Z obchodního centra ve Zlíně evakuovali kvůli neznámé látce přes sto lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14. hodiny asi 150 lidí, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik osob ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Centrum se veřejnosti znovu otevřelo před 18. hodinou. Specialisté nenaměřili v ovzduší žádné zvýšené škodliviny.
29. 4. 2026Aktualizováno29. 4. 2026

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
22. 4. 2026

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
20. 4. 2026
