Samec slona ze zlínské zoo bude muset jinam. Po jeho útoku uhynula samice


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Samec slona afrického Jack, který v pátek ve zlínské zoologické zahradě zaútočil na slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov těchto zvířat v evropském chovném programu. Podobný incident, který skončil úhynem slonice, se stal před třemi lety i v maďarské zoo. Komise tehdy doporučila přesun zvířete právě do Zlína. Podle vedení zlínské zoo útoku nic nenasvědčovalo a slon se předtím agresivně nechoval.

Specialista na slony Con Mul z Nizozemska řekl, že rozhodnutí o dalším osudu a umístění sloního samce zřejmě potrvá měsíce. Třiatřicetiletý Jack zůstává oddělený od stáda. „Jack zůstane oddělený po celou dobu. Budeme dál konzultovat jeho osud s komisí odborníků na slony a hledat pro něj umístění, protože u nás asi další uplatnění mít nebude,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. Zahrada však chce pokračovat v chovu těchto zvířat.

Zlínská zoo získala Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby tři samice, uhynulá třicetiletá Ulu byla nejmladší, a také mládě. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.

V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zoo už jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodilo ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Od Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.

Podobný incident se ovšem stal i v maďarské zoo, i tam Jack zaútočil na slonici, která pak uhynula. „Con Mul uvedl, že Jack je geneticky cenný stejně jako samice. Proto odborníci jednohlasně doporučili jeho přesun v roce 2023 do zlínské zoo,“ řekla redaktorka České televize Vandula Machů.

Slona považovali za přátelského

Jack byl podle odborníků považován za přátelského a socializovaného slona, má i potomky. V Maďarsku šlo tehdy o samici, která neměla cyklus, zatímco se zlínskými slonicemi včetně Ulu se samec pářil. Zlínská zahrada čeká na výsledky, které ukážou, v jakém hormonálním stadiu slonice byly a zda to mohlo mít vliv na Jackovo chování.

„Sloni jako stádová zvířata žijí v sociálních skupinách a nemůžeme říct, že k potyčkám čas od času nedochází. Jde o to, v jaké síle jsou vedené. Součástí stáda je sociální dynamika, interakce se čas od času objeví mezi samicemi, samcem i samicemi. Pokud je nám známo, děje se to v přírodě i u slonů v lidské péči,“ přiblížil Horský.

Slonice si při pádu zlomila vaz

Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po ranním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem desáté hodiny dopoledne puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice při tom upadla a podle pitvy si poranila páteř.

„Pitva prokázala poranění krčních obratlů, což pravděpodobně vedlo k okamžité smrti slonice po pádu na zem. Došlo laicky řečeno ke zlomení vazu,“ uvedl externí veterinář zoo Dominik Gregořík.

Podle kamerových záznamů mohlo jít i o pokus o páření, míní zástupci zahrady. „Budeme se snažit získat co nejvíc informací z toho dne, o stavu samic, stavu hormonů, abychom se přiblížili k tomu, co se stalo,“ uvedl ředitel. Jackovo chování budou analyzovat experti.

Oblast Karibuni byla o víkendu uzavřená

Chovatelům se po události podařilo samce oddělit od skupiny, postarat se o další samice a slůně a uzavřít oblast Karibuni pro návštěvníky. Veřejnosti se znovu otevřela v pondělí. Samec je nyní ve vlastní vnitřní expozici a má i samostatný výběh.

Slonice byly po páteční události rozrušené, běžně však přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu. Zlínská zoo otevřela zařízení pro slony v africké oblasti Karibuni v roce 2022. Poté získala další pozemky a na více než třech hektarech vybudovala jedno z největších zařízení pro chov slonů v Evropě.

Soud podmíněně propustil Feriho z vězení

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Sněmovna má znovu schvalovat snížení sociálních odvodů pro živnostníky

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
21. 5. 2026

Všichni obvinění ve fotbalové kauze už jsou venku z vazby

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.
21. 5. 2026

Exšéfka zlínské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře, píší Seznam Zprávy

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.
21. 5. 2026

MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
18. 5. 2026

V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet

V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) bude výstrahu dále upřesňovat.
15. 5. 2026

Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka

Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Událost si vyžádala zásah hasičů, položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Zlínští hasiči o zásahu v úterý večer informovali na facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
12. 5. 2026Aktualizováno13. 5. 2026

VideoZ filmové komedie S tebou mě baví svět je divadelní muzikál

Jedna z nejoblíbenějších českých komedií má nově i svou muzikálovou verzi. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na jeviště převedlo rodinný snímek Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. Jde o největší a nejnákladnější inscenaci v historii této scény. Přípravy trvaly déle než rok.
12. 5. 2026
