Samec slona ze zlínské zoo bude muset jinam. Po jeho útoku uhynula samice

Samec slona afrického Jack, který v pátek ve zlínské zoologické zahradě zaútočil na slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov těchto zvířat v evropském chovném programu. Podobný incident, který skončil úhynem slonice, se stal před třemi lety i v maďarské zoo. Komise tehdy doporučila přesun zvířete právě do Zlína. Podle vedení zlínské zoo útoku nic nenasvědčovalo a slon se předtím agresivně nechoval.
Specialista na slony Con Mul z Nizozemska řekl, že rozhodnutí o dalším osudu a umístění sloního samce zřejmě potrvá měsíce. Třiatřicetiletý Jack zůstává oddělený od stáda. „Jack zůstane oddělený po celou dobu. Budeme dál konzultovat jeho osud s komisí odborníků na slony a hledat pro něj umístění, protože u nás asi další uplatnění mít nebude,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. Zahrada však chce pokračovat v chovu těchto zvířat.
Zlínská zoo získala Jacka v září 2023 z maďarské zoo Sóstó. V zahradě byly do té doby tři samice, uhynulá třicetiletá Ulu byla nejmladší, a také mládě. Sloni afričtí patří k ohroženým druhům. Jejich chov je v České republice i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické.
V tuzemsku chová slony africké vedle zlínské zoo už jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodilo ve zlínské zoo v červnu 2021 po inseminaci. Od Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování.
Podobný incident se ovšem stal i v maďarské zoo, i tam Jack zaútočil na slonici, která pak uhynula. „Con Mul uvedl, že Jack je geneticky cenný stejně jako samice. Proto odborníci jednohlasně doporučili jeho přesun v roce 2023 do zlínské zoo,“ řekla redaktorka České televize Vandula Machů.
Slona považovali za přátelského
Jack byl podle odborníků považován za přátelského a socializovaného slona, má i potomky. V Maďarsku šlo tehdy o samici, která neměla cyklus, zatímco se zlínskými slonicemi včetně Ulu se samec pářil. Zlínská zahrada čeká na výsledky, které ukážou, v jakém hormonálním stadiu slonice byly a zda to mohlo mít vliv na Jackovo chování.
„Sloni jako stádová zvířata žijí v sociálních skupinách a nemůžeme říct, že k potyčkám čas od času nedochází. Jde o to, v jaké síle jsou vedené. Součástí stáda je sociální dynamika, interakce se čas od času objeví mezi samicemi, samcem i samicemi. Pokud je nám známo, děje se to v přírodě i u slonů v lidské péči,“ přiblížil Horský.
Slonice si při pádu zlomila vaz
Páteční incident byl pro chovatele velmi překvapivý. Po ranním krmení i kontrole zdravotního stavu byli sloni kolem desáté hodiny dopoledne puštěni do venkovního výběhu. Jack a Ulu byli v jeho horní části. Po několika desítkách sekund kontaktu se Jackovo chování změnilo a začal na Ulu tlačit. Samice při tom upadla a podle pitvy si poranila páteř.
„Pitva prokázala poranění krčních obratlů, což pravděpodobně vedlo k okamžité smrti slonice po pádu na zem. Došlo laicky řečeno ke zlomení vazu,“ uvedl externí veterinář zoo Dominik Gregořík.
Podle kamerových záznamů mohlo jít i o pokus o páření, míní zástupci zahrady. „Budeme se snažit získat co nejvíc informací z toho dne, o stavu samic, stavu hormonů, abychom se přiblížili k tomu, co se stalo,“ uvedl ředitel. Jackovo chování budou analyzovat experti.
Oblast Karibuni byla o víkendu uzavřená
Chovatelům se po události podařilo samce oddělit od skupiny, postarat se o další samice a slůně a uzavřít oblast Karibuni pro návštěvníky. Veřejnosti se znovu otevřela v pondělí. Samec je nyní ve vlastní vnitřní expozici a má i samostatný výběh.
Slonice byly po páteční události rozrušené, běžně však přijímají potravu, pijí a pohybují se po celém dvouhektarovém výběhu. Zlínská zoo otevřela zařízení pro slony v africké oblasti Karibuni v roce 2022. Poté získala další pozemky a na více než třech hektarech vybudovala jedno z největších zařízení pro chov slonů v Evropě.