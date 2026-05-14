Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyřikrát deset metrů. Nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16. Oheň se podle hasičů nešíří.
Hoří v areálu jednoho podniku téměř uprostřed města, v okolí jsou obytné budovy. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. „Místo události je uzavřeno. Dochází k šíření toxických zplodin hoření a je doporučeno nevětrat,“ uvedli hasiči.
Podle mluvčí krajských hasičů Zuzany Strouhalové měření provádějí odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. „Je to těžký zásah, měření chvíli potrvá,“ řekla agentuře ČTK Strouhalová.
Do hašení zapojili také systém Cobra (Cold Cut System), což je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí.