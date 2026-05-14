Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami


14. 5. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK, X

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyřikrát deset metrů. Nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16. Oheň se podle hasičů nešíří.

Hoří v areálu jednoho podniku téměř uprostřed města, v okolí jsou obytné budovy. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. „Místo události je uzavřeno. Dochází k šíření toxických zplodin hoření a je doporučeno nevětrat,“ uvedli hasiči.

Podle mluvčí krajských hasičů Zuzany Strouhalové měření provádějí odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. „Je to těžký zásah, měření chvíli potrvá,“ řekla agentuře ČTK Strouhalová.

Do hašení zapojili také systém Cobra (Cold Cut System), což je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
Policie navrhla zastavit stíhání učitelky v případu chemického pokusu

Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování nevydařeného chemického pokusu na jedné z místních škol, při kterém se těžce popálily dvě nezletilé dívky. Policie předala případ státnímu zástupci s návrhem na podmínečné zastavení stíhání ženy, která pokus prováděla. Obvinila ji z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT

Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.
Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.
Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Klienti brněnských firem Lavaro House a Corrida si objednali mobilní domy (neboli mobilheimy), kterých se ale nikdy nedočkali. Zaplacené zálohy jim firmy nevrátily, případně jen jejich malou část. Celkem věřitelům dluží až 285 milionů korun.
