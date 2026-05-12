VideoNa Broumovsku se někdo zbavuje cenných plemen psů, popsali Reportéři ČT


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Psí štěstí
Na Broumovsku v česko-polském pohraničí se někdo opakovaně zbavuje psů. Zvířata neznámého původu se objevují v okolí příhraničních obcí. Jde o cennější plemena, konkrétně shiba-inu a kavalír king Charles, která patří k těm často chovaným v nelegálních množírnách. Proto je pravděpodobné, že právě z takových množíren pocházejí. Správkyně útulku v Broumově Jana Slováková se domnívá, že majitel psů se zvířat zbavuje, protože mu nepřinášela zisk. Vyšetřování ale zatím nevedlo ke konkrétnímu výsledku. O tématu pro Reportéry ČT natáčel Tomáš Vlach.

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
4. 5. 2026

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026

ŘSD zahájilo stavbu D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo ve středu stavbu úseku dálnice D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi na Jičínsku. Dálnice o délce 16,3 kilometru by měla být hotová v březnu 2029. Stát za ni zaplatí 4,3 miliardy korun bez DPH. Dopravu dálnice odvede především z Ostroměře, která má asi třináct set obyvatel, a dále z obcí Bílsko, Konecchlumí a Podhorní Újezd.
29. 4. 2026

Lidé zaplatili za mobilní domy, nedostali nic. Firmy dluží skoro tři sta milionů

Klienti brněnských firem Lavaro House a Corrida si objednali mobilní domy (neboli mobilheimy), kterých se ale nikdy nedočkali. Zaplacené zálohy jim firmy nevrátily, případně jen jejich malou část. Celkem věřitelům dluží až 285 milionů korun.
28. 4. 2026

Na přestavěnou křižovatku si v Hradci teprve zvykají, auto tam vjelo do protisměru

Na přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se v pondělí ráno po dvou letech vrátily linky městské hromadné dopravy. Pro ostatní provoz silničáři křižovatku otevřeli už v sobotu 25. dubna, původně ji zamýšleli otevřít v noci z neděle na pondělí. Policie počítá s tím, že si řidiči budou na změny v dopravním značení na místě zvykat, posílila proto hlídky a žádá řidiče, aby byli opatrní.
27. 4. 2026

V Hradci se otevře křižovatka Mileta. Úseky dálnic budou opět zpoplatněné

Přebudovaná křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové se otevře v noci z neděle na pondělí. Skončí i všechny objížďky, které trvaly od zahájení stavby v dubnu 2024. S koncem objížděk bude opět zpoplatněn úsek dálnic D35 a D11 mezi křižovatkami Opatovice nad Labem a Plotiště, který byl součástí objízdných tras. Dílo za 634 milionů korun je největší přestavbou městské křižovatky v Česku, město o ni usilovalo přes dvacet let.
24. 4. 2026

Šéf antimonopolního úřadu vyhověl stížnosti na rekonstrukci náměstí v Hradci Králové

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl části stížnosti sdružení firem STAKO a Smola proti výsledku tendru na rekonstrukci náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Sdružení skončilo druhé, přestože bylo o 46 milionů korun levnější než vítěz – sdružení firem BAK–Gardenline. Antimonopolní úřad se bude muset námitkami znovu zabývat.
21. 4. 2026
