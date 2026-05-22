Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů.
Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají do 9. června. Dotknou se zhruba dvou desítek železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu.
Železniční přejezdy nelze uzavřít všechny najednou. Správa železnic proto zveřejnila harmonogram prací. „Přejezdy jsou postupně uzavírány tak, aby za každý uzavřený přejezd byla k dispozici náhradní objízdná trasa, případně přes jiný přejezd, a byla tak zajištěna doprava přes železniční trať,“ vysvětlil jednatel společnosti JIKORD Jiří Kafka. Konkrétní termíny uzavírek vydávají příslušné silniční správní úřady.
Dopravní komplikace
Omezení mohou pro řidiče znamenat značné komplikace a zdržení. „Objízdné trasy budou mnohdy znamenat zajížďku i několika desítek kilometrů. Na plánovanou cestu proto doporučujeme vyrazit s časovou rezervou,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. V případě dopravních komplikací budou provoz usměrňovat policisté. Seznam omezení najdou řidiči na webu.
Situace podle Kafky komplikuje dopravu nejen řidičům, ale i dopravcům. „Železniční dopravci musí zajistit náhradní autobusovou dopravu a autobusoví dopravci musejí jezdit po jiných trasách právě kvůli uzavírkám, aby mohl být zajištěn provoz přes železniční trať,“ uvedl.
Výlukové jízdní řády jsou dostupné na IDOSu a webových stránkách dopravců. „Cestující musejí v této době jezdit po delších trasách,“ poznamenal Kafka.