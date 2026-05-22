Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů.

Omezení se týkají železničního koridoru spojujícího Prahu s Lincem. První začala platit už 1. května a potrvají do 9. června. Dotknou se zhruba dvou desítek železničních přejezdů. Některé budou uzavřeny pouze na jeden den, jiné na delší dobu.

Železniční přejezdy nelze uzavřít všechny najednou. Správa železnic proto zveřejnila harmonogram prací. „Přejezdy jsou postupně uzavírány tak, aby za každý uzavřený přejezd byla k dispozici náhradní objízdná trasa, případně přes jiný přejezd, a byla tak zajištěna doprava přes železniční trať,“ vysvětlil jednatel společnosti JIKORD Jiří Kafka. Konkrétní termíny uzavírek vydávají příslušné silniční správní úřady.

Omezení mohou pro řidiče znamenat značné komplikace a zdržení. „Objízdné trasy budou mnohdy znamenat zajížďku i několika desítek kilometrů. Na plánovanou cestu proto doporučujeme vyrazit s časovou rezervou,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. V případě dopravních komplikací budou provoz usměrňovat policisté. Seznam omezení najdou řidiči na webu.

Situace podle Kafky komplikuje dopravu nejen řidičům, ale i dopravcům. „Železniční dopravci musí zajistit náhradní autobusovou dopravu a autobusoví dopravci musejí jezdit po jiných trasách právě kvůli uzavírkám, aby mohl být zajištěn provoz přes železniční trať,“ uvedl.

Výlukové jízdní řády jsou dostupné na IDOSu a webových stránkách dopravců. „Cestující musejí v této době jezdit po delších trasách,“ poznamenal Kafka.

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Vysoký počet obcí přináší komplikace. Slučování také, namítají samosprávy

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl středoškolačku z Pardubic. Policie to uvedla na síti X. Dívka zraněním podlehla.
před 11 mminutami

Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů.
Bakterie zlatého stafylokoka u lidí způsobují spoustu zdravotních problémů, které se projevují vážnými záněty, jež se dají jen špatně léčit. V přírodě ale existují jejich predátoři – bakteriofágy. Právě ty teď vědci využili u pacientky v Praze.
Česko dělí své území do nejméně lidnatých administrativních jednotek v Evropě. Celkově se v tuzemsku nachází 6258 obcí (včetně čtyř vojenských újezdů), v nichž žije průměrně 1743 obyvatel, což je nejméně v Evropské unii. Podle studie PAQ Research má většina obcí méně než pět set obyvatel. I ty nejmenší ale mají na starost řadu agend, což může vést k neefektivitě a nízké kvalitě služeb. Podle knihy vědců z Národního institutu SYRI roztříštěnost místní samosprávy naopak může zvyšovat odolnost státu v době krizí.
Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Most v Masarykově ulici v centru Havlíčkova Brodu silničáři uzavřeli kvůli přestavbě. Je součástí trasy, po níž se budou přepravovat nadrozměrné komponenty pro nové bloky jaderné elektrárny Dukovany. Provizorní most je určený jen pro autobusy a složky integrovaného záchranného systému. Pěší mohou využít lávku. Řidiči tak musejí počítat s komplikacemi, město proto doporučuje využívat obchvat a dočasně zavedlo MHD zdarma.
U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
